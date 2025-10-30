हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGuru Nanak Jayanti 2025 Date: गुरु नानक देव की जयंती नवंबर में कब, जानें गुरु पर्व का महत्व

Guru Nanak Jayanti 2025 Date: गुरु नानक देव की जयंती नवंबर में कब, जानें गुरु पर्व का महत्व

Guru Nanak Jayanti 2025 Date: कार्तिक पूर्णिमा पर बुधवार 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी. इसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है. गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Oct 2025 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

Guru Nanak Jayanti 2025 Date: गुरुपर्व या प्रकाश उत्सव सिख धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसे हर साल कार्तिक महीने की पूर्णिमा (Kartik Purnima 2025) तिथि पर मनाया जाता है. यह त्योहार मुख्य रूप से सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी को समर्पित है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन को सिख समुदाय के लोग गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में भी मनाते हैं.

गुरु नानक जयंती 2025 डेट (Guru Nanak Jayanti 2025 Date)

साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा बुधवार 5 नवंबर को पड़ रही है. इसलिए इसी तिथि पर गुरु नानक जयंती भी मनाई जाएगी. इस साल गुरु नानक देव जी की 556वीं वर्षगांठ रहेगी. इस दिन गुरुद्वारों को फूल, माला और लाइटों से सजाया जाता है. गुरुद्वारों में कीर्तन, लंगर सेवा, अरदास, सत्संग और कीर्तन दरबार का माहौल रहता है. साथ ही गुरु नानक देव जी से उपदेशों (Guru Nanak Dev Quotes) को भी याद किया जाता है.

गुरु नानक देव के बताएं 3 मुख्य मार्ग

  • नाम जप (ईश्वर का स्मरण)
  • कीरत करना (ईमानदारी से कर्म करना)
  • वंड चक्खो (साझा करना, दूसरों की मदद करना)

सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं गुरु नानक साहिब

गुरु नानक जयंती भले ही सिख समुदाय के लिए महत्वपूर्ण पर्व होता है. लेकिन गुरु नानक देव जी पूरी मानवता के लिए प्रेरणास्रोत रहे हैं. उन्होंने जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने का जमकर विरोध किया. निस्वार्थ भाव से सेवा करने और मानवता के प्रति अपना कर्तव्य निभाने पर जोर दिया. यही कारण है कि आज भी लोगों को गुरुनानक देव जी की दी हुई शिक्षाएं प्रेरित करती हैं. गुरु नानक देव जी का प्रसिद्ध उपदेश था- एक ओंकार सतनाम, करता पुरख, निर्भउ, निरवैर। इस उपदेश को आज भी सिख धर्म की नींव का आधार माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 30 Oct 2025 12:48 PM (IST)
Guru Nanak Dev Prakash Parv Gurupurab Guru Nanak Jayanti 2025 Kartik Purnima 2025
