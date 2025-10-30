Guru Nanak Jayanti 2025 Date: गुरु नानक देव की जयंती नवंबर में कब, जानें गुरु पर्व का महत्व

Guru Nanak Jayanti 2025 Date: गुरुपर्व या प्रकाश उत्सव सिख धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसे हर साल कार्तिक महीने की पूर्णिमा (Kartik Purnima 2025) तिथि पर मनाया जाता है. यह त्योहार मुख्य रूप से सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी को समर्पित है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन को सिख समुदाय के लोग गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में भी मनाते हैं.

गुरु नानक जयंती 2025 डेट (Guru Nanak Jayanti 2025 Date)

साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा बुधवार 5 नवंबर को पड़ रही है. इसलिए इसी तिथि पर गुरु नानक जयंती भी मनाई जाएगी. इस साल गुरु नानक देव जी की 556वीं वर्षगांठ रहेगी. इस दिन गुरुद्वारों को फूल, माला और लाइटों से सजाया जाता है. गुरुद्वारों में कीर्तन, लंगर सेवा, अरदास, सत्संग और कीर्तन दरबार का माहौल रहता है. साथ ही गुरु नानक देव जी से उपदेशों (Guru Nanak Dev Quotes) को भी याद किया जाता है.

गुरु नानक देव के बताएं 3 मुख्य मार्ग

नाम जप (ईश्वर का स्मरण)

कीरत करना (ईमानदारी से कर्म करना)

वंड चक्खो (साझा करना, दूसरों की मदद करना)

सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं गुरु नानक साहिब

गुरु नानक जयंती भले ही सिख समुदाय के लिए महत्वपूर्ण पर्व होता है. लेकिन गुरु नानक देव जी पूरी मानवता के लिए प्रेरणास्रोत रहे हैं. उन्होंने जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने का जमकर विरोध किया. निस्वार्थ भाव से सेवा करने और मानवता के प्रति अपना कर्तव्य निभाने पर जोर दिया. यही कारण है कि आज भी लोगों को गुरुनानक देव जी की दी हुई शिक्षाएं प्रेरित करती हैं. गुरु नानक देव जी का प्रसिद्ध उपदेश था- “एक ओंकार सतनाम, करता पुरख, निर्भउ, निरवैर।” इस उपदेश को आज भी सिख धर्म की नींव का आधार माना जाता है.

ये भी पढ़ें: Panchak 2025: कैसे तय होता है ‘पंचक’ का नाम, जानें चोर पंचक के 5 दिन किन कार्यों के लिए अशुभ