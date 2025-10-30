एक्सप्लोरर
Panchak 2025: कैसे तय होता है ‘पंचक’ का नाम, जानें चोर पंचक के 5 दिन किन कार्यों के लिए अशुभ
Chor Panchak 2025: पंचक पांच दिनों की ऐसी अवधि होती है, जिसे हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है. इसलिए इस समय किए कार्य से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती. खासकर चोर पंचक को सबसे अशुभ माना जाता है.
चौर पंचक 2025
Published at : 30 Oct 2025 07:05 AM (IST)
ऐस्ट्रो
ऐस्ट्रो
