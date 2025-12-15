हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGriha Pravesh Muhurat 2026: नववर्ष 2026 में गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त कब-कब है

Griha Pravesh Muhurat 2026: नववर्ष 2026 में गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त कब-कब है

Griha Pravesh Muhurat 2026: गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त, तिथि, वार जरुर देखा जाता है ताकि नए घर में सुख-समृद्धि का वास हो और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर पाए. जानें 2026 में गृह प्रवेश के मुहूर्त.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 15 Dec 2025 06:50 AM (IST)
Griha Pravesh Muhurat 2026: हिंदू धर्म में नए घर में प्रवेश करने से पहले पूजन जरुर किया जाता है क्योंकि घर के वातावरण को पवित्र करने के लिए गृह प्रवेश पूजा श्रेष्ठ तरीका है, इससे न सिर्फ नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है बल्कि घर में मां लक्ष्मी, सुख समृद्धि का वास होता है. गृह प्रवेश हमेशा शुभ दिन पर करना चाहिए. इसके लिए

बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, गुडी पड़वा और दशहरा जैसे दिन शुभ माने गए हैं जबकि उत्रायण, होली, अधिकमास और श्राद्ध पक्ष में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए.

पंचांग, नक्षत्र, वार, तिथि और लग्न को ध्यान में रखकर ही शुभ गृह प्रवेश मुहूर्त चुना जाता है. खासकर तब, जब घर नया बना हो या आपने किसी नए मकान को खरीदा हो, तो वास्तु दोष और ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए शुभ दिन में गृह प्रवेश करना अनिवार्य हो जाता है.

गृह प्रवेश 2026 मुहूर्त

6 फरवरी 2026

सुबह 12:23 से सुबह 1:18 (7 फरवरी) तक

11 फरवरी 2026

सुबह 9:58 से सुबह 10:53 तक

19 फरवरी 2026

शाम 8:52 से सुबह 6:55 (20 फरवरी) तक

20 फरवरी 2026

सुबह 6:55 से दोपहर 2:38 तक

21 फरवरी 2026

दोपहर 1:00 से शाम 7:07 तक

25 फरवरी 2026

सुबह 2:40 से सुबह 6:49 (26 फरवरी) तक

26 फरवरी 2026

सुबह 6:49 से दोपहर 12:11 तक

4 मार्च 2026

सुबह 7:39 से सुबह 6:42 (5 मार्च) तक

5 मार्च 2026

सुबह 6:42 से सुबह 8:17 तक

6 मार्च 2026

सुबह 9:29 से शाम 5:53 तक

9 मार्च 2026

रात 11:27 से सुबह 6:37 (10 मार्च) तक

13 मार्च 2026

सुबह 3:03 से सुबह 6:32 (14 मार्च) तक

14 मार्च 2026

सुबह 6:32 से सुबह 4:49 (15 मार्च) तक

20 अप्रैल 2026

सुबह 5:51 से सुबह 7:27 तक

4 मई 2026

सुबह 5:51 से सुबह 7:27 तक

8 मई 2026

दोपहर 12:21 से रात 9:20 तक

13 मई 2026

सुबह 5:32 से दोपहर 1:29 तक

24 जून 2026

सुबह 5:25 से दोपहर 1:59 तक

26 जून 2026

रात 10:22 से सुबह 5:25 (27 जून) तक

27 जून 2026

सुबह 5:25 से रात 10:11 तक

1 जुलाई 2026

सुबह 6:51 से सुबह 5:27 (2 जुलाई) तक

2 जुलाई 2026

5:27 सुबह से 9:27 सुबह तक

6 जुलाई 2026

4:07 शाम से 5:29 सुबह (7 जुलाई) तक

11 नवंबर 2026

6:40 सुबह से 11:38 सुबह तक

14 नवंबर 2026

8:24 सुबह से 11:23 सुबह तक

20 नवंबर 2026

6:56 सुबह से 6:31 सुबह (21 नवंबर) तक

21 नवंबर 2026

4:56 सुबह से 5:54 सुबह (22 नवंबर) तक

25 नवंबर 2026

6:52 सुबह से 6:52 सुबह (26 नवंबर) तक

26 नवंबर 2026

6:52 सुबह से 5:47 शाम तक

2 दिसंबर 2026

10:51 रात से 6:58 सुबह (3 दिसंबर) तक

3 दिसंबर 2026

6:58 सुबह से 9:23 सुबह तक

4 दिसंबर 2026

10:22 सुबह से 11:44 रात तक

11 दिसंबर 2026

3:04 सुबह से 7:04 सुबह (12 दिसंबर) तक

12 दिसंबर 2026

7:04 सुबह से दोपहर 2:06 तक

18 दिसंबर 2026

11:14 रात से 7:09 सुबह (19 दिसंबर) तक

19 दिसंबर 2026

7:09 सुबह से 3:58 शाम तक

30 दिसंबर 2026

7:13 सुबह से 12:36 दोपहर तक

गृह प्रवेश के लिए शुभ समय

  • महीना - शास्त्रों में माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ माह गृह प्रवेश के लिये सबसे उत्तम माह मनाये गये हैं.
  • दिन - मंगलवार को छोड़कर अन्य सभी दिनों में गृह प्रवेश किया जाता है, हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में रविवार और शनिवार के दिन भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए.
  • तिथि - अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को छोड़कर शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि गृह प्रवेश के लिए शुभ मानी जाती है.
  • लग्न - गृह प्रवेश स्थिर लग्न में करना चाहिए. गृह प्रवेश के समय आपके जन्म नक्षत्र से सूर्य की स्थिति पांचवे में अशुभ, आठवें में शुभ, नौवें में अशुभ और छठवे में शुभ है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 15 Dec 2025 06:50 AM (IST)
House Warming Ceremony Griha Pravesh Muhurat 2026 Shubh Muhurat 2026
