Gandhi Jayanti 2025 Quotes: भारतीय इतिहास के स्वर्णिम दिनों में 2 अक्टूबर भी है. 1869 में इसी दिन राष्टपिता बाबू का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. राष्ट्रहित में बापू ने कई कार्य किए और भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई.

बापू गांधी का स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसे आज भी देशवासी याद करते हैं. खास बात यह है कि, गोली-बंदूक के दम पर नहीं बल्कि सत्य और अंहिंसा का मार्ग अपनाकर गांधीजी ने ब्रिटिश हुकूमतों की जड़े हिलाकर रख दी. सत्य और अहिंसा पर आधारित बापू के अनमोल विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं.

आज गांधी जयंती के खास मौके पर अपने दिन की शुरुआत बापू के अनमोल विचारों से कीजिए और इन विचारों को जीवनभर पर अपनाने का प्रण भी लीजिए, क्योंकि ये विचार उम्र हर पड़ाव और हर परिस्थिति में आपके बहुत काम आएगी और जीवनभर सही मार्गदर्शन का काम करेगी. यहां देखिए महात्मा गांधी के अनमोल विचार- Gandhi Jayanti 2025, Mahatma Gandhi Motivational Quotes.

मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन.

आजादी का कोई अर्थ नहीं है अगर इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल न हों.

स्वतंत्रता एक जन्म की तरह है. जब तक हम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो जाते तब तक हम परतंत्र ही रहेंगे. जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है.

अहिंसा ही धर्म है, वही जिंदगी का एक रास्ता है.

कमजोर लोग कभी माफ नहीं कर सकते, माफी मजबूत लोगों का गुण है.

पहले वे आपकी उपेक्षा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे, और तब आप जीतेंगे.

जियो ऐसे जैसे कल मरना है, सीखो ऐसे जैसे हमेशा जिंदा रहना है

