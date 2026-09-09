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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मगणेश स्थापना के दिन बच्चों से करवाएं ये 6 काम, मिलेगी बड़ी सीख

गणेश स्थापना के दिन बच्चों से करवाएं ये 6 काम, मिलेगी बड़ी सीख

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी के दिन 14 सितंबर को पूजा में सिर्फ बड़े नहीं बल्कि बच्चों को जरुर शामिल कर उनसे 6 काम जरुर कराएं. मान्यता है इससे उनके जीवन में कई सकारात्म बदलाव देखने को मिलेगा.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 09 Sep 2026 08:01 AM (IST)
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Ganesh Chaturthi 2026: 14 सितंबर को बप्पा धरती पर पधार रहे हैं. इस दिन से 10 दिन का गणेश उत्सव शुरू हो जाएगा. गणेश उत्सव सिर्फ पूजा-पाठ और सजावट का पर्व नहीं है, बल्कि बच्चों को संस्कार और जीवन की अच्छी सीख देने का भी अवसर है.

भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और शुभता का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में गणेश स्थापना के दिन बच्चों को पूजा की छोटी-छोटी जिम्मेदारियों में शामिल उन्हें बड़ी सीख दे सकते हैं. 

गणेश चतुर्थी पर कराएं बच्चों से 7 काम

पूजा की जगह साफ करवाएं

बच्चों को गणेश जी की स्थापना से पहले पूजा स्थल की सफाई में शामिल करें. उन्हें बताएं कि पूजा से पहले घर और मन दोनों की स्वच्छता जरूरी मानी जाती है. इससे उन्हें स्वच्छता और जिम्मेदारी का महत्व समझ आएगा.

अपने हाथों से भोग लगवाएं

बच्चों को मोदक या घर में बना कोई सात्विक भोग भगवान गणेश को अर्पित करने दें. उन्हें समझाएं कि भगवान को भोग लगाने का भाव अपनी मेहनत और भोजन के प्रति आभार व्यक्त करना भी है. इससे बच्चों को पूजा की सामग्री और भारतीय परंपराओं की जानकारी मिलेगी, साथ ही उनमें क्रिएटिव काम करने की इच्छा डेवलप होगी

.गणेश मंत्र का जाप करवाएं

बच्चों के साथ कुछ मिनट ‘ॐ गं गणपतये नमः’ मंत्र का जाप करें. उन्हें बताएं कि भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है. मंत्र जाप से एकाग्रता और सकारात्मक सोच की सीख दी जा सकती है.

बड़ों का आशीर्वाद लेने को कहें

गणेश स्थापना के बाद बच्चों से घर के बड़े-बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने को कहें. इस दौरान उन्हें ये कथा बताएं कि कैसे गणेश जी ने उनके माता-पिता को अपना संसार मानकर अव्वल दर्जा प्राप्त किया था. जीवन में कोई भी कार्य माता पिता के आशीर्वाद के बिना संपूर्ण नहीं होता है. 

जरूरतमंद की मदद करवाएं

बच्चों से अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन, फल या जरुरी वस्तु दिलवाएं. उन्हें समझाएं कि पूजा के साथ सेवा और दान का भी विशेष महत्व है. इससे उनमें दूसरों के प्रति संवेदनशीलता पैदा होगी. वे सीखेंगे कि खुशी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटने से भी मिलती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 09 Sep 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Ganpati Ganesh Chaturthi 2026
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