Friday Worship: शुक्रवार को पत्नी को दें विशेष सम्मान, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद!

Friday Worship: शुक्रवार के दिन देवी दुर्गा और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना की जाती है. यदि इस दिन कुछ विशेष तरीका अपनाया जाए तो आपके परिवार में खुशहाली आएगी. आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं.

ऐसा माना जाता है कि यदि शुक्रवार को कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो आपके दांपत्य जीवन और धन संबंधी स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो तो अड़चन आता है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मनचाहा प्रेम, मनचाही नौकरी और मनचाहा जीवनसाथी नहीं मिल पाता.

वैवाहिक जीवन में भी हमेशा क्लेश और बाधाएं बनी रहती हैं. इसलिए कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को हमेशा मजबूत रखना आवश्यक है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति शुभ होनी चाहिए.

पत्नी से नहीं लगवाएं झाड़ू

शास्त्रों में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना गया है. इस दिन घर में शांति और सुख-समृद्धि बनी रहे, इसके लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. माना जाता है कि शुक्रवार को पत्नी से झाड़ू-पोंछा या घर की सफाई करवाना अशुभ होता है.

ऐसा करने से घर की लक्ष्मी यानी पत्नी के सौभाग्य पर नकारात्मक असर पड़ता है. धन की हानि या आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है. इसी तरह, यदि पत्नी शुक्रवार को व्रत रखती हैं या मां लक्ष्मी की पूजा कर रही हैं, तो उनके व्रत या पूजा में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं डालनी चाहिए.

शुक्रवार को पत्नी से नहीं करें विवाद

अगर पत्नी शुक्रवार को व्रत रखती हैं या मां लक्ष्मी की पूजा कर रही हैं, तो उनके काम में कोई रुकावट नहीं डालें. यह दिन भक्ति और शांति का होता है. इसलिए पति को चाहिए कि वह उनका पूरा सहयोग करें.

शुक्रवार के दिन पत्नी से बहस करना, कठोर शब्द कहना या उनका अपमान करना अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से न सिर्फ रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती है, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी कम हो जाती है.

इस दिन पत्नी पर किसी तरह का आर्थिक या भारी काम का दबाव डालना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे घर में तनाव और कलह बढ़ सकता है. शुक्रवार को पत्नी के प्रति प्यार, सम्मान और सहयोग का व्यवहार रखना चाहिए.

यह उपाय भी आजमा सकते हैं

अगर पति-पत्नी में बनती नहीं है तो शुक्रवार के दिन भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण कर तीन इलायची अपने शरीर से छुआकर किसी साफ जगह छुपाकर रख दें. ये काम तीन शुक्रवार लगातार करें.

ऐसा करने से रिश्तों में मिठास घुलने लगेगी. जो लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें शुक्रवार के दिन देवी मां को पांच तुलसी के पत्ते चढ़ाने चाहिए.

अब पूजन के बाद उन्हें एक लाल रुमाल में बांधकर अपने पास रख लेना चाहिए. इस दौरान मां लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए. ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.