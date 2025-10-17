हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मFriday Worship: शुक्रवार को पत्नी को दें विशेष सम्मान, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद!

Friday Worship: शुक्रवार को पत्नी को दें विशेष सम्मान, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद!

Friday Worship: शुक्रवार को पत्नी को सम्मान दें, झाड़ू-पोंछा न करवाएं, पूजा व्रत में बाधा न डालें. प्रेम, सहयोग और भक्ति से घर में लक्ष्मी की कृपा और सुख-समृद्धि बनी रहती है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 17 Oct 2025 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

Friday Worship: शुक्रवार के दिन देवी दुर्गा और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना की जाती है. यदि इस दिन कुछ विशेष तरीका अपनाया जाए तो आपके परिवार में खुशहाली आएगी. आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं.  

ऐसा माना जाता है कि यदि शुक्रवार को कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो आपके दांपत्य जीवन और धन संबंधी स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो तो अड़चन आता है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मनचाहा प्रेम, मनचाही नौकरी और मनचाहा जीवनसाथी नहीं मिल पाता.

वैवाहिक जीवन में भी हमेशा क्लेश और बाधाएं बनी रहती हैं. इसलिए कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को हमेशा मजबूत रखना आवश्यक है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति शुभ होनी चाहिए. 

पत्नी से नहीं लगवाएं झाड़ू

शास्त्रों में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना गया है. इस दिन घर में शांति और सुख-समृद्धि बनी रहे, इसके लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. माना जाता है कि शुक्रवार को पत्नी से झाड़ू-पोंछा या घर की सफाई करवाना अशुभ होता है.

ऐसा करने से घर की लक्ष्मी यानी पत्नी के सौभाग्य पर नकारात्मक असर पड़ता है. धन की हानि या आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है. इसी तरह, यदि पत्नी शुक्रवार को व्रत रखती हैं या मां लक्ष्मी की पूजा कर रही हैं, तो उनके व्रत या पूजा में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं डालनी चाहिए. 

शुक्रवार को पत्नी से नहीं करें विवाद

अगर पत्नी शुक्रवार को व्रत रखती हैं या मां लक्ष्मी की पूजा कर रही हैं, तो उनके काम में कोई रुकावट नहीं डालें. यह दिन भक्ति और शांति का होता है. इसलिए पति को चाहिए कि वह उनका पूरा सहयोग करें.

शुक्रवार के दिन पत्नी से बहस करना, कठोर शब्द कहना या उनका अपमान करना अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से न सिर्फ रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती है, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी कम हो जाती है.

इस दिन पत्नी पर किसी तरह का आर्थिक या भारी काम का दबाव डालना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे घर में तनाव और कलह बढ़ सकता है. शुक्रवार को पत्नी के प्रति प्यार, सम्मान और सहयोग का व्यवहार रखना चाहिए. 

यह उपाय भी आजमा सकते हैं

अगर पति-पत्नी में बनती नहीं है तो शुक्रवार के दिन भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण कर तीन इलायची अपने शरीर से छुआकर किसी साफ जगह छुपाकर रख दें. ये काम तीन शुक्रवार लगातार करें.

ऐसा करने से रिश्तों में मिठास घुलने लगेगी. जो लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें शुक्रवार के दिन देवी मां को पांच तुलसी के पत्ते चढ़ाने चाहिए.

अब पूजन के बाद उन्हें एक लाल रुमाल में बांधकर अपने पास रख लेना चाहिए. इस दौरान मां लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए. ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 17 Oct 2025 08:27 AM (IST)
Tags :
Goddess Laxmi Friday Worship
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
क्या प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की थी बात? विदेश मंत्रालय ने दिया चौंकाने वाला जवाब
क्या प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की थी बात? विदेश मंत्रालय ने दिया चौंकाने वाला जवाब
बॉलीवुड
सलमान खान ने रजत बेदी को दिखा दिया था 'राधे' से बाहर का रास्ता? एक्टर ने किया खुलासा
सलमान खान ने रजत बेदी को दिखा दिया था 'राधे' से बाहर का रास्ता? एक्टर ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
क्या प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की थी बात? विदेश मंत्रालय ने दिया चौंकाने वाला जवाब
क्या प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की थी बात? विदेश मंत्रालय ने दिया चौंकाने वाला जवाब
बॉलीवुड
सलमान खान ने रजत बेदी को दिखा दिया था 'राधे' से बाहर का रास्ता? एक्टर ने किया खुलासा
सलमान खान ने रजत बेदी को दिखा दिया था 'राधे' से बाहर का रास्ता? एक्टर ने किया खुलासा
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
Delhi Sultanate: पैगंबर का सपने आने पर इस सुल्तान ने खुदवा दी थी पूरी झील, जानें हौजखास झील का‌ इतिहास
पैगंबर का सपने आने पर इस सुल्तान ने खुदवा दी थी पूरी झील, जानें हौजखास झील का‌ इतिहास
ब्यूटी
क्‍या होते हैं स्किन डिहाइड्रेशन के शुरुआती संकेत, सही हाइड्रेशन से स्किन को कैसे रख सकते हैं हेल्दी? 
क्‍या होते हैं स्किन डिहाइड्रेशन के शुरुआती संकेत, सही हाइड्रेशन से स्किन को कैसे रख सकते हैं हेल्दी? 
यूटिलिटी
आपके शहर में कहां हैं Aadhar Center? चुटकियों में ऐसे चल जाएगा पता
आपके शहर में कहां हैं Aadhar Center? चुटकियों में ऐसे चल जाएगा पता
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget