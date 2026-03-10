Papamochani Ekadashi 2026: 14 या 15 मार्च हिंदू कैलेंडर की आखिरी एकादशी कब है, जानें इसका महत्व

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPapamochani Ekadashi 2026: 14 या 15 मार्च हिंदू कैलेंडर की आखिरी एकादशी कब है, जानें इसका महत्व

Papamochani Ekadashi 2026: चैत्र कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पापमोचनी एकादशी संवत की आखिरी एकादशी होती है, जोकि चैत्र नवरात्रि से पहले आती है. इस एकादशी व्रत से जाने-अनजाने पापों से मुक्ति मिलती है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 10 Mar 2026 06:30 AM (IST)
Preferred Sources

Papamochani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है. सभी एकादशी व्रत के अलग-अलग नाम और महत्व है. चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा होती है. पापमोचनी एकादशी जाने-अनजाने हुए पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान कराती है.

पापमोचनी एकादशी 2026 कब (Papamochani Ekadashi 2026 Date)

पंचांग के मुताबिक, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पर पापमोचनी एकादशी व्रत रखा जाएगा, लेकिन तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है. इसका कारण यह है कि, एकादशी तिथि 14 मार्च से शुरू हो जाएगी और 15 को समाप्त होगी. इसलिए लोग कंफ्यूज हैं कि व्रत-पूजन कब करें. आइए जानते हैं 14 या 15 मार्च आखिर किस दिन रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी का व्रत और पूजा के लिए क्या है शुभ मुहूर्त.

चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर शुरू होगी और 15 मार्च सुबह 9 बजकर 16 मिनट पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी. उदयातिथि के आधार पर पापमोचनी एकादशी व्रत रविवार, 15 मार्च 2026 को ही रखा जाएगा.

  • पापमोचनी एकादशी व्रत तिथि- रविवार, 15 मार्च 2026
  • पापमोचनी एकादशी पूजा मुहूर्त- 15 मार्च 2026, सुबह 8:01 से दोपहर 12:30 बजे
  • पापमोचनी एकादशी पारण टाइम- 16 मार्च 2026, सुबह 06:30 से 08:54 बजे

पापमोचिनी एकादशी व्रत महत्व (Papamochani Ekadashi 2026 significance)

धार्मिक मान्यतानुसार, पापमोचिनी एकादशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पापों का नाश करने वाली एकादशी. नाम के अनुरूप यह फल प्रदान करने वाली मानी जाती है. जो साधक इस दिन व्रत रखकर श्रद्धापूर्वक पूजन और नियमों का पालन करने हैं भगवान विष्णु उनके जाने-अनजाने किए पापों से मुक्ति देते हैं. साथ ही पापमोचिनी एकादशी व्रत के पुण्यफल से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है. 

ये भी पढ़ें: Sheetala Ashtami 2026: शीतला अष्टमी कब है, जानिए बासी भोजन का भोग लगने वाले बसोड़ा पर्व की परंपरा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 10 Mar 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Vishnu Puja Hindu Calendar Ekadashi Vrat Papamochani Ekadashi Papamochani Ekadashi 2026
और पढ़ें
