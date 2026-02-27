हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPradosh Vrat 2026 Date: फाल्गुन महीने का आखिरी प्रदोष व्रत कब है? तारीख, प्रदोष काल मुहूर्त देखें

Pradosh Vrat 2026 Date: फाल्गुन महीने का आखिरी प्रदोष व्रत कब है? तारीख, प्रदोष काल मुहूर्त देखें

Falgun Pradosh Vrat 2026: दोषों का शमन करने वाला व्रत है प्रदोष व्रत. मार्च में फाल्गुन का आखिरी प्रदोष व्रत किया जाएगा, 1 मार्च को रवि प्रदोष व्रत किया जाएगा, इसका प्रदोष काल मुहूर्त.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Updated at : 27 Feb 2026 08:07 AM (IST)
Preferred Sources

Pradosh Vrat Month Of Falgun 2026: हर महीने का 13वां दिन यानी त्रयोदशी तिथि सनातन धर्म में खास महत्व रखता है. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना कर भक्त अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं.

इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इसे करना धार्मिक रूप से बेहद फलदायी माना जाता है. खासतौर पर फाल्गुन महीने का आखिरी प्रदोष व्रत भक्तों के लिए और भी ज्यादा खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन कई शुभ योग बनते हैं, जिनमें दुर्लभ शोभन योग भी शामिल है। जानिए फाल्गुन महीने का अंतिम प्रदोष व्रत कब है?

फाल्गुन महीने का अंतिम प्रदोष व्रत की तारीख

इस साल फाल्गुन महीने का अंतिम प्रदोष व्रत रविवार, 1 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. त्रयोदशी तिथि शुक्ल पक्ष की होगी, जो 28 फरवरी शनिवार की शाम 8:43 बजे से शुरू होकर 1 मार्च रविवार की शाम 7:09 बजे तक चलेगी. इस खास दिन भक्त शाम के समय शिवजी और माता पार्वती की पूजा करते हैं, ताकि उनकी कृपा से जीवन में सभी तरह की खुशियाँ और लाभ प्राप्त हो सकें.

प्रदोष व्रत का महत्व और साधना

प्रदोष व्रत में भक्त सुबह से शाम तक कड़ा उपवास रखते हैं. शाम के समय, सूरज ढलने से पहले विशेष पूजा की जाती है. पूजा में दीपक जलाना, फल, फूल, मिठाई और पंचामृत जैसे भोग अर्पित करना शामिल होता है। शिवलिंग पर बिल्व पत्र, दूध, घी, दही, शहद और जल चढ़ाए जाते हैं. इस दिन मंत्रों का उच्चारण करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है.

प्रदोष व्रत पर किन मंत्रों का जाप करें?

  • ओम नमः शिवाय
  • ओम त्र्यम्बकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय अमामृतात्

इन मंत्रों का जप करने से आध्यात्मिक शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है.फाल्गुन महीने का अंतिम प्रदोष व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने का भी अवसर है. जो भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखते हैं, उनके जीवन में सुख-शांति, आर्थिक समृद्धि आती है.

Holika Dahan 2026: होली पर भद्रा और ग्रहण का साया, होलिका दहन किस मुहूर्त में करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read
Published at : 27 Feb 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
Shiv Ji Pradosh Vrat 2026 Falgun Month 2026 Som Pradosh Vrat 2026

Embed widget