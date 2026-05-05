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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मEkadant Sankashti Chaturthi Vrat Katha: एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत में पढ़ें ये कथा, गणेश जी होंगे प्रसन्न

Ekadant Sankashti Chaturthi Vrat Katha: एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत में पढ़ें ये कथा, गणेश जी होंगे प्रसन्न

Ekdanta Sankashti Chaturthi Vrat Katha: आज ज्येष्ठ माह की एकदंत संकष्टी चतुर्थी है.ये व्रत व्यक्ति को उसके पापों की सजा को नष्ट कर तमाम सुख देता हैं. देखें एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 05 May 2026 06:16 AM (IST)
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Ekdanta Sankashti Chaturthi 2026: आज एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत है. ये व्रत सारी बाधाओं से मुक्ति दिलाकर व्यक्ति को सुख प्रदान करता है और उसकी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति करता है. एकदंत गणेश जी की आराधना से घर में सुख, समृद्धि के अलावा साधक को वैभव, कीर्ति और सफलता भी प्राप्त होती है. ऐसे पूजा के दौरान एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का जरुर श्रवण करें इसके बिना व्रत अधूरा है. 

एकदंत संकष्टी चतुर्थी संपूर्ण कथा

संकष्टी व्रत कथाओं के श्रवण के क्रम में माता पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा - हे पुत्र ज्येष्ठ माह की चतुर्थी के अवसर पर किस प्रकार पूजन करना चाहिये? इस माह के गणेश जी का क्या नाम है? इस व्रत में आहार के रूप में क्या ग्रहण करना चाहिये? कृपया विधिपूर्वक वर्णन कीजिये.

गणेश जी बोले - हे माता! ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति का सुख प्रदान करने वाली है. इस चतुर्थी के अवसर पर पूर्ण भक्तिभाव से एकदन्त नामक गणेश जी की पूजा-अर्चना करनी चाहिये. इस व्रत में गणेश जी को शुद्ध घी से निर्मित हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि भोज्य पदार्थ अर्पित करने चाहियें तथा ब्राह्मणभोज के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिये. हे माता मैं इस संकष्टी से पूजन-विधान सहित एक प्राचीन वृत्तान्त का वर्णन कर रहा हूं, कृपया आप भक्तिपूर्वक श्रवण करें -

सतयुग में पृथु नामक एक धर्मात्मा राजा शासन करते थे. उनके राज्य में एक वेदज्ञ ब्राह्मण निवास करते थे जिनका नाम दयादेव था. उनके चार पुत्र थे जो अपने पिता के समान ही वेदों में पारंगत थे. कालान्तर में दयादेव ने अपने चारों पुत्रों का पूर्ण वैदिक विधि-विधान से विवाह संस्कार कर दिया.

विवाह के बाद एक दिन ब्राह्मण की चारों बहुओं में से ज्येष्ठ बहु ने अपनी सास से निवेदन करते हुये कहा - 'हे माता! मैंने बाल्यकाल से ही संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत किया है. मैं अपने मायिके में इस मंगलकारी व्रत को पूर्ण विधि-विधान से करती थी. इसीलिये हे शुभे! कृपया आप मुझे यहां भी इस परम कल्याणकारी व्रत को करने की अनुमति प्रदान करें.'

अपनी पुत्रवधू के वचन सुनकर ससुर ने कहा बहु तुम सभी बहुओं में ज्येष्ठ हो. तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं है. न ही तुम कोई साध्वी अथवा भिक्षुणी हो. अतः तुम क्यों ही यह व्रत करने के लिए तत्पर हो? हे पुत्री! तुम्हारी आयु तो जीवन का आनन्द लेने की है, अभी तुम्हारा समय भोग-उपभोग करने का है, तुम क्यों ही व्यर्थ में यह व्रत करना चाहती हो, भला हैं कौन यह गणेश जी?' बहु यह सुनकर मौन ही रही तथा नियमित रूप से शान्तिपूर्वक व्रत करने लगी.

कुछ दिनों पश्चात् ज्येष्ठ बहु गर्भवती हो गयी. प्रसवकाल आने पर उसने एक रूपवान शिशु को जन्म दिया. बालक का जन्म होने के उपरान्त उसकी सास निरन्तर उसके व्रत का विरोध करते हुये उसको व्रत त्यागने के लिए विवश करने लगी. आखिरकार अपनी सास के विरोध के कारण ज्येष्ठ बहु ने संकष्टी व्रत का त्याग कर दिया जिसके फलस्वरूप भगवान गणेश कुपित हो गये.

उस बहु का पुत्र किशोरावस्था को प्राप्त हुआ और एक सुयोग्य कन्या से उसका विवाह निश्चित कर दिया गया. विवाह के समय गणेश जी ने ज्येष्ठ बहु के उस पुत्र का अपहरण कर लिया. विवाह के दिन वर का अपरहण हो जाने पर सम्पूर्ण विवाहस्थल पर हड़बड़ी होने लगा. सभी परिजन एवं अतिथिगण आश्चर्यचकित थे कि विवाह के समय वर कहां गया? किसने उसका अपरहण कर लिया?

ज्यों ही पुत्र के अन्तर्धान होने की सूचना ज्येष्ठ बहु को प्राप्त हुयी, वह विलाप करते हुये अपने ससुर जी से बोली - 'हे पिता जी! आपने और माता जी ने मुझसे गणेश चतुर्थी के व्रत का त्याग करवाया है, जिसके फलस्वरूप ही मेरा पुत्र अन्तर्धान हो गया है.' यह सुनकर दयादेव के हृदय को अत्यन्त पीड़ा हुयी. ज्येष्ठ बहु की पुत्रवधू भी यह सुनकर व्याकुल हो उठी और अपने नवविवाहित पति की कुशलता हेतु प्रत्येक माह निष्ठापूर्वक संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी.

एक समय एक दुर्बल देहधारी प्रकाण्ड ब्राह्मण भिक्षाटन करते हुये ज्येष्ठ बहु की पुत्रवधू के द्वार पर आया तथा कहने लगा - 'हे पुत्री! मुझे मेरी क्षुधा शान्त करने हेतु भोजन प्रदान करो.' पुत्रवधू ने ब्राह्मणदेव का पूजन आदि कर उन्हें आसन दिया तथा उत्तम भोजन करवाकर वस्त्र, दक्षिणा आदि प्रदान किये.

उस कन्या की सेवा-सत्कार से ब्राह्मण का हृदय प्रसन्न हो गया तथा वह बोला  हम तुम्हारी ब्राह्मण-निष्ठा एवं सेवा-सत्कार से अति प्रसन्न हैं. मांगों तुम्हें क्या वरदान चाहिये, मैं गणेश हूँ जो तुम्हारी निश्चल श्रद्धा एवं भक्ति के कारण इस ब्राह्मण वेष में यहां आया हूं. तुमने भावपूर्वक चतुर्थी का व्रत किया है, अतः तुम्हारे सभी मनोरथ मैं अवश्य पूर्ण करूंगा.'

ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश का दर्शन करके वह कन्या अत्यन्त प्रसन्न हुयी तथा प्रार्थना करते हुये बोली - 'हे विघ्नहर्ता गणपति! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पतिदेव का सानिध्य प्रदान करने की कृपा कीजिये.' कन्या के वचन सुनकर गणेश जी तथास्तु! कहते हुये बोले - 'हे सुविचारणी! जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा. तुम्हें शीघ्र ही तुम्हारे पति का दर्शन प्राप्त होगा.' यह वरदान प्रदान कर भगवान गणेश वहाँ से अन्तर्धान हो गये.

उसी समय सोमशर्मा नामक किसी ब्राह्मण को वन में उसका पति मिला जिसे वह नगर में ले आये. समूचे नगर में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया. अपने पौत्र को सकुशल देखकर दयादेव ब्राह्मण अत्यधिक हर्षित हुये. बालक की माता भी अपने पुत्र को देख प्रसन्न हो उठी तथा उसे हृदय से लगाते हुये कहने लगी - 'यह सब श्री गणेश जी की कृपा का ही परिणाम है कि मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हो गया.' उसके बाद माता ने पुत्र को नाना प्रकार के नवीन वस्त्राभूषणों दिए

दयादेव कृतज्ञ होकर सोमशर्मा को प्रणाम करते हुये बोले - 'हे ब्राह्मणदेव! आपके अनुग्रह से मुझे मेरा अपहृत पुत्र पुनः प्राप्त हुआ है. आपने हमारे कुटुम्ब पर अति अनुकम्पा की है.' तदनन्तर उन्होंने सोमशर्मा को उत्तम भोजन कराकर, वस्त्रादि प्रदान किया तथा गोदान किया. तदुपरान्त पुनः मण्डप निर्मित करके पूर्ण विधि-विधान से विवाह संस्कार सम्पन्न किया गया. इस घटना से समस्त नगवासियों में प्रसन्नता व्याप्त हो गयी. वह सौभाग्यशालिनी कन्या भी अपने पति को प्राप्तकर अत्यधिक प्रसन्न हुयी.

ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी प्राणियों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती है. इस पावन अवसर पर समस्त नर-नारियों को गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिये. हे माता! जो भी व्यक्ति पूर्व वर्णित विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक इस व्रत एवं पूजन को करता है उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं.

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं - "हे धर्मराज युधिष्ठिर! भगवान गणेश जी के इस पुण्यशाली व्रत का यही माहात्म्य है. हे राजन्! अपने शत्रुओं का संहार करने हेतु आप भी इस व्रत का पालन अवश्य करें.

॥इति श्री एकदन्त संकष्टी चतुर्थी कथा सम्पूर्णः॥

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About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 05 May 2026 06:16 AM (IST)
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