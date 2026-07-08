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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 9 July 2026: इन 5 राशियों को विष्णु जी की कृपा से मिल सकता है प्रमोशन!, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Rashifal 9 July 2026: इन 5 राशियों को विष्णु जी की कृपा से मिल सकता है प्रमोशन!, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Rashifal 9 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज बुधवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 08 Jul 2026 06:29 PM (IST)
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Rashifal 9 July 2026: आज 09 जुलाई 2026 दिन गुरुवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्णपक्ष तिथि नवमी सुबह 05 बजकर 34 मिनट तक रहेगा,उपरांत दशमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और बुध मिथुन राशि में रहेगे,सूर्य ,मिथुन राशि में रहेगे केतु सिंह राशि में संचरण करेगे.

शुक्र सिंह राशि में है चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे. आज घर का माहौल पूरी तरह से खुशनुमा रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव बना रहेगा. बड़ों से बात करते समय अपनी वाणी में मधुरता अवश्य बनाए रखें, इससे उनका आशीर्वाद आप पर बरसेगा. निजी मामलों में आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी सूझबूझ का लोहा माना जाएगा. व्यापार में आपके द्वारा लिए गए कोई अहम और सटीक फैसले बेहद फायदेमंद साबित होंगे. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और रुके हुए कामों में गति आएगी.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत के अनुरूप बेहतरीन परिणाम देने वाला है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा अपने लक्ष्य को लेकर अधिक केंद्रित रहेंगे. करियर में आगे बढ़ने के लिए आज कोई नई योजना बनाने में सफलता मिलेगी.
  • स्वास्थ्य: आज आपकी सेहत बेहद अच्छी रहेगी. मानसिक तौर पर आप बहुत शांत और आनंदित महसूस करेंगे. बस अपनी दिनचर्या का पूरा ध्यान रखें और जंक फूड से परहेज करें, तो ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन मजबूती लेकर आ रहा है. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस आने की पूरी संभावना है, जिससे आर्थिक तंगी दूर होगी. लेकिन बड़े वित्तीय लेनदेन में थोड़ी सावधानी बरतना ही उचित रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन काफी रोमांटिक रहेगा. आप अपने पार्टनर को कोई खास उपहार देकर उनका दिल जीत सकते हैं. विवाहित जीवन में भी आपसी तालमेल और प्रेम और गहरा होगा.
  • लकी अंक: 9
  • लकी रंग: लाल
  • उपाय: सुबह घर से निकलते समय किसी बड़े या बुजुर्ग के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें, इससे आज का दिन और भी शुभ फलदायी हो जाएगा.

वृषभ राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे आज परिवार के साथ सुखद और यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर का माहौल खुशियों और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. दोपहर के बाद यदि भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था, तो आज उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा. किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने की संभावना है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी मुलाकात कुछ प्रभावशाली और अनुभवी लोगों से हो सकती है, जिनसे भविष्य में लाभ मिलने की संभावना बनेगी. सामाजिक और व्यावसायिक प्रयास सफल रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों की मेहनत और कार्यकुशलता की वरिष्ठ अधिकारी सराहना करेंगे, जिससे नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बनेंगे.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और कठिन विषयों को समझना आसान होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी. शरीर में ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा. हालांकि मीठा खाने के शौकीनों को संयम बरतने की सलाह है. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपकी फिटनेस बनाए रखेंगे.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. प्रभावशाली लोगों के संपर्क से धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से रुकी हुई धनराशि वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. प्रेमी अपने साथी को कोई खास उपहार देकर रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं. विवाहित जीवन में प्रेम, विश्वास और आपसी तालमेल पहले से अधिक बेहतर रहेगा.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: आज सुबह किसी कन्या को सफेद वस्त्र या मिठाई का दान करें. इससे शुक्र ग्रह की कृपा बनी रहेगी और जीवन में सुख, समृद्धि तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होगी.

मिथुन राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगेआज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल और खुशहाल रहेगा. घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. किसी खोई हुई महत्वपूर्ण वस्तु के अचानक मिल जाने से आपको अपार खुशी होगी, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन जाएगा.
  • व्यापार और नौकरी: आज आपकी व्यवसायिक गतिविधियों को भरपूर बढ़ावा मिलेगा. आप अपनी सभी पेशेवर जिम्मेदारियों को बखूबी और समय पर निभाएंगे. जो लोग नौकरीपेशा हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा. आपको अपनी मौजूदा नौकरी के साथ-साथ किसी दूसरी बेहतर कंपनी से भी जॉब ऑफर मिल सकता है.
  • करियर और शिक्षा: आज आपको सरकारी काम या सरकारी नौकरी से जुड़े प्रयासों में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी. छात्रों के लिए भी दिन अच्छा है, क्योंकि आज आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा. इस उच्च मनोबल और आत्मविश्वास के कारण आप अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में बेहतर एकाग्रता बना पाएंगे.
  • स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से उत्कृष्ट रहेगा. आपका ऊंचा मनोबल और मन की खुशी सीधा आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. कोई भी पुरानी शारीरिक थकान या मानसिक तनाव दूर होगा और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन बहुत ही मजबूत रहेगा. आपके द्वारा पहले किए गए आर्थिक निवेशों से आज आपको शानदार फायदा मिलेगा. इसके अलावा, बचत में भी अच्छी वृद्धि होगी, जिसके कारण आप अपनी इच्छानुसार कुछ महंगी वस्तुओं को खरीदने का आनंद ले सकते हैं.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन काफी रोमांटिक रहेगा. आपकी सफलताओं और आत्मविश्वास से आपका पार्टनर बहुत प्रभावित होगा. आप अपने पार्टनर को कोई उपहार भी दे सकते हैं. दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम और सद्भाव बना रहेगा.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: पीला
  • उपाय: सुबह घर से निकलते समय अपने माता-पिता या बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें, इससे सरकारी कामों में सफलता और व्यापार में वृद्धि को और तेजी मिलेगी.

कर्क राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगेपारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन शुभ रहने वाला है. यदि आप अपने बच्चे के करियर और भविष्य को लेकर लंबे समय से चिंतित थे, तो आज आपकी इस चिंता का कोई न कोई सकारात्मक समाधान सामने आ सकता है, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी. किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. हालांकि, आज आपको अपने भीतर के उतावलेपन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने की जरूरत है, अन्यथा इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. इन नई जिम्मेदारियों को लेकर आप अपने आपको साबित करने का प्रयास करेंगे.
  • करियर और शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. भटकाव से बचें. जो लोग उच्च शिक्षा या नई तकनीक सीख रहे हैं, उन्हें आज का दिन लाभदायक रहेगा. करियर में प्रगति के अवसर बने हुए हैं, बस आपको धैर्य रखना होगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन मिश्रित रहने की संभावना है. मानसिक तनाव और उतावलेपन के कारण आपके सिर में हल्का दर्द या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. इसलिए योग और ध्यान का सहारा लें. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और भोजन समय पर लें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. नौकरी या व्यापार में मिली नई जिम्मेदारी से आय में वृद्धि के रास्ते खुलेंगे. हालांकि, भावनाओं में बहकर कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से बचें. बचत पर ध्यान दें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा है. आपका साथी आपकी प्रशंसा करेगा, लेकिन आपका उतावलापन रोमांस में बाधा डाल सकता है. बातचीत में नरमी बरतें. विवाहित जीवन में प्यार बना रहेगा.
  • लकी अंक: 4
  • लकी रंग: क्रीम
  • उपाय: सुबह के समय किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को हल्का भोजन या मिठाई जरूर दान करें. इससे मानसिक शांति बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र की उतावलेपन दूर होगी.

सिंह राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन मित्र मंडली में किसी मित्र का व्यवहार अचानक से बदला हुआ और अटपटा लग सकता है. उनकी बातों में आपको असमंजस हो सकता है, इसलिए बिना वजह किसी से उलझने से बचें.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है. अगर आप कोई सौदा या लेन-देन कर रहे हैं, तो अपने आँख-कान पूरी तरह खुले रखें. कोई भी पेपर बिना पढ़े साइन न करें. सितारे साफ इशारा करते हैं कि आज किसी भी बड़े आर्थिक निवेश में हाथ आजमाने से बचना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए सुखद समाचार आने वाला है. जो छात्र लंबे समय से विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनकी यह महत्वाकांक्षा आज पूरी हो सकती है.
  • स्वास्थ्य: आज के दिन खर्चों और काम के बोझ के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. कुछ लोगों को सिरदर्द या आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है. अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करें, ताकि मन शांत रहे.
  • आर्थिक स्थिति: ग्रह दशा दर्शाती है कि आज का दिन आपके लिए काफी खर्चीला रहने वाला है. घरेलू जरूरतों या अचानक आए किसी काम के चलते पैसों का बहुत बाहर जाएगा. इसलिए अपना बजट संभालकर चलें और अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखें.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन बेहद रोमांटिक रहने वाला है. आज आपको अपने लव लाइफ के पार्टनर की तरफ से कोई अनोखा और धमाकेदार सरप्राइज मिल सकता है, जिससे आपके रिश्ते में और भी मधुरता आ जाएगी.
  • लकी अंक: 1
  • लकी रंग: सुनहरा (गोल्ड)
  • उपाय: सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर लाल चंदन या अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें.

कन्या राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के आठवें भाव में संचरण करेंगे आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है. आपके परिवार का कोई विशेष सदस्य आपकी किसी मुश्किल में मदद के लिए सामने आएगा, जिससे आपको काफी सहारा मिलेगा. जीवनसाथी का प्यारा और सकारात्मक व्यवहार आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा. आप उनके इस अंदाज को देखकर भावुक भी हो सकते हैं.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. अपने सहकर्मियों की सुनी-सुनाई बातों या अफवाहों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें. कोई व्यक्ति आपको गलत सलाह दे सकता है, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. अपने काम पर पूरा ध्यान दें और दूसरों की बातों से खुद को दूर रखें.
  • करियर और शिक्षा: आज आपकी प्रतिभा में एक नया निखार आएगा. छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे. यदि आप किसी नई स्किल सीख रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा. आपकी काबलियत सबके सामने आएगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन राहत देने वाला है. जो जातक लंबे समय से किसी बीमारी या शारीरिक परेशानी से जूझ रहे थे, उन्हें आज स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और तनाव से दूर रहें.
  • आर्थिक स्थिति: आज का दिन शुभ और लाभदायक है, लेकिन धन के मामले में सतर्क रहें. यदि आज आप किसी भी प्रकार की संपत्ति का सौदा करने की सोच रहे हैं, तो बहुत सोच-समझकर ही निर्णय लें. जल्दबाजी में किया गया कोई भी वित्तीय लेनदेन आपको परेशानी में डाल सकता है.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन अच्छा है. आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और आप दोनों के बीच का प्रेम और गहरा होगा.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.

तुला राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे, परिवारजनों से आपका स्नेह और सहयोग आज पूरे जोरों पर बना रहेगा. घर का वातावरण बेहद अनुकूल है. आपकी कोई लंबे समय से चल रही चाहत या मनोकामना आज पूरी हो सकती है, जिससे मन में अत्यधिक खुशी रहेगी. घर पर मेहमानों के आगमन से माहौल खुशनुमा और उत्साहपूर्ण बन जाएगा. सभी लोग आपसी तालमेल बिठाकर चलेंगे.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार क्षेत्र में आज आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा. आर्थिक लेन-देन में लाभ के संकेत हैं. जो लोग नौकरी में बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आज कोई शुभ सूचना मिल सकती है. हालांकि, काम के दौरान व्यस्तता ज्यादा रहेगी, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में आएंगे.
  • करियर और शिक्षा: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. अधिकारी वर्ग से आज आपको पूर्ण सपोर्ट मिलेगा. आपके निर्णयों की सराहना होगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन उत्साहवर्धक है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा. आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. बस मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें और योग या मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.
  • आर्थिक स्थिति: चंद्रमा लाभ का सृजन कर रहा है, इसलिए आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे. फंसे हुए पैसे वापस आने की संभावना भी है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचना ही उचित रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. हालांकि, बातचीत में तीखेपन से बचना होगा. आज आपको अपनी वाणी पर पूर्ण कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो छोटी-मोटी बात पर अनबन हो सकती है.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: भूरा
  • उपाय: आज सुबह घर से निकलते समय जल छलकाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई का दान करें. इससे चंद्रमा की अशुभता दूर होगी और लाभ बढ़ेगा.

वश्चिक राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार का माहौल शांत, सुखद और सकारात्मक रहेगा. परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. जनकल्याण या सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा. इससे समाज में आपके साथ-साथ पूरे परिवार का सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. घर में प्रेम, विश्वास और आपसी सामंजस्य बना रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी नेतृत्व क्षमता निखरकर सामने आएगी. आप अपने कार्यों को समय पर और बेहतर ढंग से पूरा करने में सफल रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा और सहयोग मिलेगा. वहीं, व्यापारियों के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू करने और भविष्य की रणनीति बनाने का अनुकूल समय रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई महत्वपूर्ण पद या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं. विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. यदि वे अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता बनाए रखेंगे, तो प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर से जुड़े प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक संतुलन दोनों मजबूत रहेंगे. हालांकि व्यस्त दिनचर्या के बीच पर्याप्त आराम करना भी जरूरी है. संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच आपको पूरे दिन तरोताजा रखेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज मजबूती देखने को मिलेगी. विशेष रूप से प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. आय में वृद्धि होगी और बचत बढ़ाने के नए अवसर भी मिल सकते हैं.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. प्रेमी जोड़ों के बीच आपसी विश्वास मजबूत होगा. विवाहित जीवन में जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और रिश्तों में प्रेम व सामंजस्य बना रहेगा.
  • लकी अंक: 9
  • लकी रंग: लाल
  • उपाय: सुबह किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल वस्त्र या चीनी का दान करें. साथ ही अपनी आय का कुछ हिस्सा धार्मिक या सामाजिक कार्यों में लगाएं. इससे भाग्य का साथ मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बढ़ेगी.

धनु राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगेआज घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रहेगा. आपको धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिलेगा, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. शाम के समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे घर में खुशी का माहौल बन जाएगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखना होगा, क्योंकि आपकी कड़ी मेहनत आपके लिए अच्छा मुनाफा लेकर आएगी. नौकरी में आज का दिन अनुकूल बीतेगा. आपको अपनी प्रबंधन क्षमता का लाभ मिलेगा और अधिकारी वर्ग से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे.
  • करियर और शिक्षा: अपनी प्रबंधन क्षमता के चलते आज आपको करियर में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है, बस भटकाव से बचें.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन मिला-जुला रहेगा. काम के बोझ के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम करें. योग और प्राणायाम आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है. सितारों के अनुसार आज आपके लिए भाग्य का साथ रहेगा और अचानक लाभ (सूदन लाभ) मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी परेशानियां दूर होंगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन सामान्य रहेगा. धार्मिक स्थल पर या किसी मित्र के माध्यम से आपके और आपके पार्टनर के बीच की नजदीकियां बढ़ सकती हैं. बातचीत में संयम बनाए रखें.
  • लकी अंक: 2
  • लकी रंग: पर्पल
  • उपाय: सुबह के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र या मिठाई का दान करें. इससे आपका दिन और भी शुभ हो जाएगा.

मकर राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही शुभ और खुशहाल रहने वाला है. घर पर किसी धार्मिक या मंगल कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे घर के वातावरण में सकारात्मकता आएगी और रिश्तेदारों के आगमन से चहल-पहल बनी रहेगी. संतान पक्ष से आज आपको कोई अच्छी खबर या बड़ी उपलब्धि मिलेगी.
  • व्यापार और नौकरी: आज अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को देखते हुए आपको कोई नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. नौकरी में टीम वर्क के जरिए आप अपने सभी लंबित कार्यों को समय पर पूरा कर पाने में सफल रहेंगे.
  • करियर और शिक्षा: करियर के संदर्भ में आज का दिन प्रगति का प्रतीक है. नई जिम्मेदारियां आपके अनुभव को बढ़ाएंगी. वहीं, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन थोड़ा मिला-जुला रहेगा. आपकी अपनी ऊर्जा और सेहत बढ़िया रहेगी, लेकिन आपके जीवनसाथी की सेहत को लेकर कुछ परेशानी या थकान हो सकती है. मौसम के बदलाव के कारण उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए उनका पूरा ध्यान रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज का दिन स्थिर रहेगा. नई जिम्मेदारी के साथ-साथ आपकी आय में भी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं. हालांकि, पारिवारिक शुभ कार्यक्रमों को लेकर खर्चे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन बजट का ध्यान रखते हुए आप इसे संभाल लेंगे.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपका रिश्ता प्यार और समझदारी से भरा रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहेंगे, लेकिन जीवनसाथी की सेहत को लेकर होने वाली छोटी-मोटी परेशानियों के कारण आपको थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: क्रीम
  • उपाय: जीवनसाथी की अच्छी सेहत और घर में सुख-शांति के लिए सुबह उठकर उन्हें तुलसी का पानी पिलाएं और घर के मंदिर में एक दीपक जलाकर शांति से प्रार्थना करें.

कुंभ राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए काफी अनुकूल और सुखद रहेगा. घर का वातावरण शांत रहेगा और सभी सदस्य आपसी सद्भाव से रहेंगे. वैवाहिक जीवन में प्यार और समझ और गहरी होगी, लेकिन काम के तनाव को घर तक न लाएं.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. आपके विरोधी आप पर हावी होने और आपकी कमियां निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए अपने काम और शब्दों में सतर्क रहें. व्यापार में किसी भी तरह के बड़े लेनदेन से पहले गहराई से सोच-विचार अवश्य करें.
  • करियर और शिक्षा: आज आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा में अच्छी वृद्धि होगी. छात्रों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन से ही सफलता का मीठा फल मिलेगा. करियर में तरक्की के लिए अपने कौशल को निखारने का प्रयास करें.
  • स्वास्थ्य: काम के बढ़े बोझ और विरोधियों के कारण उत्पन्न होने वाले मानसिक तनाव को दूर करने के लिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. सिरदर्द या आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है. योगा और ध्यान आपके लिए लाभदायक रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आज के दिन आर्थिक मामलों में बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है. कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय या निवेश जल्दबाजी में बिल्कुल न लें. धोखाधड़ी से बचने के लिए पैसों का लेन-देन पूरी तरह कागजों पर करें.
  • प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन के मामले में आज का दिन काफी अनुकूल और प्रसन्नदायक रहेगा. जीवनसाथी के साथ आप रोमांटिक पल बिता सकते हैं. प्रेमी जोड़ों को एक-दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए ताकि कोई गलतफहमी न रहे.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: कार्यक्षेत्र में विरोधियों से बचने और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए सुबह स्नान के बाद एक जल भरा तांबे का लोटा घर के मंदिर में रखें और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

मीन राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे,मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक सुख-शांति से भरा रहेगा. आपके अंदर जोश और ऊर्जा का अद्भुत संचार रहेगा, जिसका सकारात्मक असर घर के माहौल पर भी पड़ेगा. कोई नजदीकी रिश्तेदार या पड़ोसी आज आपके किसी महत्वपूर्ण काम में भरपूर सहयोग करेगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी पुरानी योजनाएं सफल होंगी और उनका ठोस लाभ आपको मिलेगा. आपकी ऊर्जावान मुद्रा और काम के प्रति लगाव से आपके वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. लेकिन आपके सितारे साफ इशारा करते हैं कि आज किसी भी तरह का व्यावसायिक जोखिम उठाने से बचें, सोच-समझकर ही कोई निर्णय लें.
  • करियर और शिक्षा: छात्र वर्ग के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ और लाभदायक रहेगा. शिक्षा के क्षेत्र में आपको अपनी कड़ी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और आपको सफलता हासिल होगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. हड्डियों से संबंधित कोई पुरानी परेशानी या दर्द आपको चिंतित कर सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखें. हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि आज आप अपने मनपसंद भोजन का भरपूर आनंद लेकर अपना मूड फ्रेश रख सकते हैं.
  • आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल है. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पैसों की बहती धारा बनी रहेगी. सुख-साधनों की खरीदारी पर धन खर्च होने की संभावना है, परंतु यह खर्च आपको आनंद देगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन काफी रोमांटिक रहने वाला है. आपके अंदर भरपूर जोश और ऊर्जा होने से आपका पार्टनर आपकी कंपनी का पूरा आनंद लेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर कहीं बाहर खाने पर जाने से रिश्तों में नई मिठास आएगी.
  • लकी अंक: 2
  • लकी रंग: पीला
  • उपाय: स्वास्थ्य को अच्छा रखने और सुख-साधनों में वृद्धि के लिए आज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध या सफेद वस्तु का दान करें.

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About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 08 Jul 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
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