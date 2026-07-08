Rashifal 9 July 2026: इन 5 राशियों को विष्णु जी की कृपा से मिल सकता है प्रमोशन!, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 9 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज बुधवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.
Rashifal 9 July 2026: आज 09 जुलाई 2026 दिन गुरुवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्णपक्ष तिथि नवमी सुबह 05 बजकर 34 मिनट तक रहेगा,उपरांत दशमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और बुध मिथुन राशि में रहेगे,सूर्य ,मिथुन राशि में रहेगे केतु सिंह राशि में संचरण करेगे.
शुक्र सिंह राशि में है चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे. आज घर का माहौल पूरी तरह से खुशनुमा रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव बना रहेगा. बड़ों से बात करते समय अपनी वाणी में मधुरता अवश्य बनाए रखें, इससे उनका आशीर्वाद आप पर बरसेगा. निजी मामलों में आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी सूझबूझ का लोहा माना जाएगा. व्यापार में आपके द्वारा लिए गए कोई अहम और सटीक फैसले बेहद फायदेमंद साबित होंगे. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और रुके हुए कामों में गति आएगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत के अनुरूप बेहतरीन परिणाम देने वाला है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा अपने लक्ष्य को लेकर अधिक केंद्रित रहेंगे. करियर में आगे बढ़ने के लिए आज कोई नई योजना बनाने में सफलता मिलेगी.
- स्वास्थ्य: आज आपकी सेहत बेहद अच्छी रहेगी. मानसिक तौर पर आप बहुत शांत और आनंदित महसूस करेंगे. बस अपनी दिनचर्या का पूरा ध्यान रखें और जंक फूड से परहेज करें, तो ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन मजबूती लेकर आ रहा है. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस आने की पूरी संभावना है, जिससे आर्थिक तंगी दूर होगी. लेकिन बड़े वित्तीय लेनदेन में थोड़ी सावधानी बरतना ही उचित रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन काफी रोमांटिक रहेगा. आप अपने पार्टनर को कोई खास उपहार देकर उनका दिल जीत सकते हैं. विवाहित जीवन में भी आपसी तालमेल और प्रेम और गहरा होगा.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: लाल
- उपाय: सुबह घर से निकलते समय किसी बड़े या बुजुर्ग के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें, इससे आज का दिन और भी शुभ फलदायी हो जाएगा.
वृषभ राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे आज परिवार के साथ सुखद और यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर का माहौल खुशियों और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. दोपहर के बाद यदि भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था, तो आज उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा. किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने की संभावना है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी मुलाकात कुछ प्रभावशाली और अनुभवी लोगों से हो सकती है, जिनसे भविष्य में लाभ मिलने की संभावना बनेगी. सामाजिक और व्यावसायिक प्रयास सफल रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों की मेहनत और कार्यकुशलता की वरिष्ठ अधिकारी सराहना करेंगे, जिससे नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बनेंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और कठिन विषयों को समझना आसान होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी. शरीर में ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा. हालांकि मीठा खाने के शौकीनों को संयम बरतने की सलाह है. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपकी फिटनेस बनाए रखेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. प्रभावशाली लोगों के संपर्क से धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से रुकी हुई धनराशि वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. प्रेमी अपने साथी को कोई खास उपहार देकर रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं. विवाहित जीवन में प्रेम, विश्वास और आपसी तालमेल पहले से अधिक बेहतर रहेगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: आज सुबह किसी कन्या को सफेद वस्त्र या मिठाई का दान करें. इससे शुक्र ग्रह की कृपा बनी रहेगी और जीवन में सुख, समृद्धि तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होगी.
मिथुन राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगेआज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल और खुशहाल रहेगा. घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. किसी खोई हुई महत्वपूर्ण वस्तु के अचानक मिल जाने से आपको अपार खुशी होगी, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन जाएगा.
- व्यापार और नौकरी: आज आपकी व्यवसायिक गतिविधियों को भरपूर बढ़ावा मिलेगा. आप अपनी सभी पेशेवर जिम्मेदारियों को बखूबी और समय पर निभाएंगे. जो लोग नौकरीपेशा हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा. आपको अपनी मौजूदा नौकरी के साथ-साथ किसी दूसरी बेहतर कंपनी से भी जॉब ऑफर मिल सकता है.
- करियर और शिक्षा: आज आपको सरकारी काम या सरकारी नौकरी से जुड़े प्रयासों में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी. छात्रों के लिए भी दिन अच्छा है, क्योंकि आज आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा. इस उच्च मनोबल और आत्मविश्वास के कारण आप अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में बेहतर एकाग्रता बना पाएंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से उत्कृष्ट रहेगा. आपका ऊंचा मनोबल और मन की खुशी सीधा आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. कोई भी पुरानी शारीरिक थकान या मानसिक तनाव दूर होगा और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन बहुत ही मजबूत रहेगा. आपके द्वारा पहले किए गए आर्थिक निवेशों से आज आपको शानदार फायदा मिलेगा. इसके अलावा, बचत में भी अच्छी वृद्धि होगी, जिसके कारण आप अपनी इच्छानुसार कुछ महंगी वस्तुओं को खरीदने का आनंद ले सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन काफी रोमांटिक रहेगा. आपकी सफलताओं और आत्मविश्वास से आपका पार्टनर बहुत प्रभावित होगा. आप अपने पार्टनर को कोई उपहार भी दे सकते हैं. दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम और सद्भाव बना रहेगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: पीला
- उपाय: सुबह घर से निकलते समय अपने माता-पिता या बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें, इससे सरकारी कामों में सफलता और व्यापार में वृद्धि को और तेजी मिलेगी.