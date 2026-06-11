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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मParam Ekadashi 2026: एकादशी के दिन चाय-कॉपी पी सकते हैं क्या ? जान लें सही नियम

Param Ekadashi 2026: एकादशी के दिन चाय-कॉपी पी सकते हैं क्या ? जान लें सही नियम

Param Ekadashi 2026: परम एकादशी व्रत 11 जून को रखा जाएगा. ये एकादशी 3 साल बाद आई है इसका महत्व भी कई गुना है. ऐसे में जान लें एकादशी में चाय-कॉपी पी सकते हैं या नहीं.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 11 Jun 2026 05:15 AM (IST)
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Param Ekadashi 2026: परम एकादशी 11 जून 2026 को है. ये व्रत परम सुख को प्राप्त करने वाला माना गया है. इसके फलस्वरूप व्यक्ति इस लोक में पापों से मुक्ति पाकर समस्त भौतिक सुख प्राप्त करता है और तमाम दोषों का शमन होता है. एकादशी व्रत कई तरह से रखा जाता है जैसे फलाहार, निराहार, निर्जला, क्षीरभोजी, नक्तभोजी. पुराणों में एकादशी व्रत कैसे किया जाए इसके नियम विस्तार से बताए गए हैं.

कुछ लोगों को व्रत के दौरान चाय और कॉफी पीने की आदत होती है. ऐसे में नियमानुसार जान लें कि एकादशी व्रत के दिन चाय-कॉफी पी सकते हैं या नहीं.

क्या एकादशी व्रत में कॉफी पी सकते हैं

चाय - चाय एक पौधे की सूखी पत्तियां होती हैं और इसे एक झाड़ी के रूप में माना गया है. जिस तरह हम व्रत में पालक, मेथी जैसी अन्य पत्तियां नहीं खा सकते या उसका रस नहीं पी सकते उसी तरह चाय भी वर्जित मानी जाना चाहिए. 

व्यक्ति को मात्र गोदुग्ध का ही पान करना चाहिए. एकादशी व्रत में भैंस एवं बकरी के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए. छाछ, खोया, मक्खन, घी आदि का सेवन एकादशी व्रत में किया जा सकता है.

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कॉफी - कॉफी बीन्स यानी कहवा के बीज अनाज नहीं होते हैं. वे कहवा नामक फल के बीज हैं, जिन्हें सामान्यतः कॉफी चेरी कहा जाता है. कॉफी चेरी अनाज नहीं फल का ही एक अंग है. हालांकि कॉफी एक प्रकार की फली है और उपवास में सभी प्रकार की फलियों का सेवन वर्जित होता है.

कॉफी सूखी मेवा है अथवा फली इस पर विवाद करने से उचित है कि उपवास के समय इसका प्रयोग न ही करें. इसी प्रकार व्रत में दूध वाली कॉफी का प्रयोग भी निषिद्ध हो जाता है. कहवा में अत्यधिक मात्रा में कैफीन होता है जो कि एक प्रकार का मादक पदार्थ है, इसीलिये भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों को उपवास के समय कॉफी के सेवन से बचना चाहिये.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 11 Jun 2026 05:15 AM (IST)
Tags :
Vishnu Ji Ekadashi 2026 Param Ekadashi 2026
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