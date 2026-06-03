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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSomvati Amavasya 2026: जून में सोमवती अमावस्या का संयोग, नोट करें डेट, स्नान-दान मुहूर्त

Somvati Amavasya 2026: जून में सोमवती अमावस्या का संयोग, नोट करें डेट, स्नान-दान मुहूर्त

Somvati Amavasya 2026 Date: अधिकमास की अमावस्या 15 जून 2026 को है. ये साल की पहली सोमवती अमावस्या होगी, जो बहुत खास मानी जाती है.स्नान-दान का मुहूर्त, उपाय देखें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 03 Jun 2026 06:16 AM (IST)
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Somvati Amavasya 2026 Date:  इस साल की पहली सोमवती अमावस्या 15 जून 2026 को है. ये अधिकमास की अमावस्या होगी इसलिए इसका खास महत्व है, क्योंकि ये तिथि 3 साल बाद आई है.अधिकमास अमावस्या को स्नान-दान, विष्णु जी की पूजा, पितरों के तर्पण और श्राद्ध के लिए बहुत खास मानी जाती है.

भविष्योत्तर पुराण में सोमवती अमावस्या व्रत को स्त्रियों के लिए विशेष फलदायी बताया गया है. इस दिन विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत और पीपल पूजन करती हैं.

अधिकमास की सोमवती अमावस्या तिथि

अधिकमास की सोमवती अमावस्या तिथि 14 जून को दोपहर 12.19 पर शुरू होगी और अगले दिन 15 जून को सुबह 8 बजकर 23 मिनट पर समाप्त होगी. 

स्नान-दान मुहूर्त - सुबह 7.07 - दोपहर 12.21

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अमावस्या का महत्व

अमावास्यां तु ये स्नात्वा ददति श्रद्धयान्विताः। तेषां पितृगणाः सर्वे तृप्तिमायान्ति नित्यशः

अर्थ: जो व्यक्ति अमावस्या के दिन श्रद्धा से स्नान और दान करता है, उसके पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और सुख-समृद्धि की कमी नहीं रहती है.

सोमवती अमावस्या के उपाय

  • पेड़ की परिक्रमा- सोमवती अमावस्या को स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा करें. 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और मंत्र जाप करें. शुरुआत के 7 परिक्रमा में कच्चा सूत 7 बार लपेटकर पीपल के पेड़ से बांध दें. पूजा के बाद गरीब ब्राह्मणों में वितरित कर दें. विष्णु कृपा से दरिद्रता दूर होगी और घर धन-दौलत से परिपूर्ण होगा.
  • काली चींटी दूर करेगी संकट - सोमवती अमावस्या के दिन गेहूं के आटे में थोड़ा चीनी मिला लें. फिर उसे काली चीटियों को खिलाएं. ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, दुखों का अंत होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है.
  • धन की नहीं होगी कमी - सोमवती अमावस्या की शाम घर के ईशान कोण पर एक घी का दीपक जलाना चाहिए. उस दीपक में लाल रंग के धागे की बत्ती लगाएं और उसमें थोड़ा सा केसर डाल लें. ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. उनकी कृपा से व्यक्ति को धन और वैभव की प्राप्ति होती है.
  • अखंड सौभाग्य का मिलेगा आशीष - पति की लंबी उम्र के लिए सोमवती अमावस्या पर स्त्रियां व्रत रखें और शिव जी का पूजन करें. ये सौभाग्य में सौ गुना वृद्धि करता है. पितृ दोष में शांत होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है.

सोमवती अमावस्या के दिन क्या करें और क्या न करें?

  • सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें.
  • भगवान शिव का अभिषेक करें और माता पार्वती की पूजा करें.
  • इस दिन तर्पण और श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं.
  • अमावस्या के दिन दान-पुण्य का कार्य अवश्य करें.
  • तामसिक भोजन न करें और किसी का अपमान करने से बचे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 03 Jun 2026 06:16 AM (IST)
Tags :
Adhik Maas 2026 Amavasya 2026 Somvati Amavasya 2026
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