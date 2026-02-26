हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rangbhari Ekadashi 2026: मथुरा-वृंदावन ऐसे मनेगी रंगभरी एकादशी, बांके बिहारी मंदिर में होगी नई व्यवस्था

Rangbhari Ekadashi 2026: मथुरा-वृंदावन ऐसे मनेगी रंगभरी एकादशी, बांके बिहारी मंदिर में होगी नई व्यवस्था

Rangbhari Ekadashi 2026: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में रंगभरनी एकादशी 27 फरवरी को मनेगी. इस खास मौके पर मथुरा और वृंदावन में भक्तों का सैलाब उमड़ेगा. कैसे मनाई जाती है यहां रंगभरी एकादशी जानें.

By : अनिल सारस्वत  | Updated at : 26 Feb 2026 07:57 PM (IST)
Rangbhari Ekadashi 2026: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में रंगभरनी एकादशी 27 फरवरी को मनेगी. इस खास मौके पर मथुरा और वृंदावन में भक्तों का सैलाब उमड़ेगा. कैसे मनाई जाती है यहां रंगभरी एकादशी जानें.

रंगभरी एकादशी 2026

1/6
मथुरा और वृंदावन में होली का रंग चरम पर दिखाई दिया. 27 फरवरी को रंगभरी एकादशी से बांके बिहारी मंदिर में रंगोत्सव शुरू होगा जो धुलेंडी तक चलेगा.
मथुरा और वृंदावन में होली का रंग चरम पर दिखाई दिया. 27 फरवरी को रंगभरी एकादशी से बांके बिहारी मंदिर में रंगोत्सव शुरू होगा जो धुलेंडी तक चलेगा.
2/6
काशी के अलावा यहां रंगभरी एकादशी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है. इस दिन ठाकुर जी (बांके बिहारी) भक्तों के साथ टेसू के फूलों से बने प्राकृतिक रंगों और गुलाल और सोने की पिचकारी से रंगों की होली खेलते हैं.
काशी के अलावा यहां रंगभरी एकादशी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है. इस दिन ठाकुर जी (बांके बिहारी) भक्तों के साथ टेसू के फूलों से बने प्राकृतिक रंगों और गुलाल और सोने की पिचकारी से रंगों की होली खेलते हैं.
Published at : 26 Feb 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
Vrindavan Banke Bihari Mandir Mathura Rangbhari Ekadashi 2026

