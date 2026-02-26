एक्सप्लोरर
Rangbhari Ekadashi 2026: मथुरा-वृंदावन ऐसे मनेगी रंगभरी एकादशी, बांके बिहारी मंदिर में होगी नई व्यवस्था
Rangbhari Ekadashi 2026: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में रंगभरनी एकादशी 27 फरवरी को मनेगी. इस खास मौके पर मथुरा और वृंदावन में भक्तों का सैलाब उमड़ेगा. कैसे मनाई जाती है यहां रंगभरी एकादशी जानें.
रंगभरी एकादशी 2026
Published at : 26 Feb 2026 07:57 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
