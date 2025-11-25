Vastu Tips For Dhwaja: घर की छत पर ध्वजा लगाने के हैं कई लाभ, शास्त्रों में बताया विशेष महत्व
Vastu Tips For Dhwaja: 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी पर अयोध्या श्रीराम मंदिर में ध्वजा फहराई जाएगी. वास्तु में घर की छत पर धर्म ध्वजा लगाने के अनेक फायदे बताए गए हैं, इसके लाभ, दिशा, रंग सभी जानें.
Vastu Tips For Dhwaja: विवाह पंचमी पर 25 नवंबर को अयोध्या मेंश्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा. मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज न सिर्फ उसकी पूर्णता को दर्शाता है बल्कि ध्वज में गहरी आध्यात्मिकता, संस्कृति और पारंपरिक चेतना होती है. मंदिर में लगा झंडा उस मंदिर की पवित्रता की उद्घोषणा करता है.
सनातन धर्म से संबंधित स्थानों और मंदिरों में नारंगी झंडे का प्रयोग किया जाता है. आज के समय में लोग अपने घरों की छत पर भी धार्मिक रूप से ध्वजा लगाते हैं ज्योतिष में ध्वजा लगाने का विशेष महत्व माना जाता है, आइए जानते हैं घर में किस रंग की ध्वजा लगाएं, इसकी दिशा और इसपर चिन्ह् कौन सा होना चाहिए.
घर में ध्वजा लगाने के फायदे
- ध्वजा विजय का प्रतीक होता है, ऐसे में शास्त्रों के अनुसार जिस घर की छत पर धार्मिक ध्वजा फहराई जाती है वहां परिवार के सदस्य तरक्की करता है.
- मान्यता है कि ध्वजा लगाने से यश, कीर्ति और विजय प्राप्त होती है. राहु-केतु की अशुभता दूर होती है.
- कहा जाता है कि ध्वज लगाने से घर के लोग रोग-दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
घर में कैसा ध्वज लगाएं ?
- रंग - घर की छत पर केसरिया, पीला या लाल रंग की त्रिकोणीय ध्वज लगाना चाहिए. चिन्ह् - इस पर 'ॐ' या 'स्वस्तिक' का चिन्ह हो. कुछ लोग घर में हनुमान जी के चिन्ह् वाली पताका भी फहराते हैं, इसे भी शुभ माना जाता है.
- दिशा - वास्तु के अनुसार झंडे को दक्षिण-पश्चिम में लगाना चाहिए. यह दिशा वास्तु में स्थिरता और सुरक्षा से जुड़ी मानी जाती है. झंडा हमेशा ऊंचा और साफ होना चाहिए, फटा हुआ या पुराना नहीं होना चाहिए.
किस दिन लगाएं झंडा ?
- मंगलवार को हनुमान जी का ध्वज लगाना शुभ माना जाता है.
- नवरात्रि, हिंदू नववर्ष, हनुमान जयंती आदि शुभ दिन पर घर की छत पर ध्वज लगाना शुभ माना जाता है.
