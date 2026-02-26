हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ramadan 2026: पहला अशरा पूरा करने के करीब रोजेदार, देखें अपने शहर अनुसार नौवें रोजा के सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026: पहला अशरा पूरा करने के करीब रोजेदार, देखें अपने शहर अनुसार नौवें रोजा के सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 Day 9 Roza Sehri Iftar Timing: रमजान में रोजा रखने का सिलसिला अब नौवें क्रम तक पहुंच चुका है. 27 फरवरी को सहरी और इफ्तार कर रोजा पूरा किया जाएगा. देखें शहर अनुसार सहरी- इफ्तार का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Feb 2026 08:04 PM (IST)
Preferred Sources

Ramadan 2026 Day 9 Roza Sehri Iftar Timing: इस्लाम के पाक महीने रमजान की शुरुआत भारत में 19 फरवरी 2026 से हो चुकी है और रोजेदार पूरे नेकी और नियम के साथ रोजा रख रहे हैं. इस्लाम धर्म के नौवें सबसे पवित्र माह रमजान में रोजा रखने का सिलसिला अब नौवें रोजे तक पहुंच गया है और बहुत जल्द पहला अशरा ‘रहमत’ भी पूरा होने वाला है.

बता दें कि, रमजान के 30 रोजे में 1-10 दिनों का रोजा पहला अशरा यानी रहमत वाला होता है. माना जाता है कि, रहमत के अशरे में रखे रोजे से अल्लाह अपने बंदों पर रहमत अदा करते हैं. फिलहाल शुक्रवार 27 फरवरी 2026 को आज रोजेदार रमजान महीने का नौवां रोजा रखेंगे.

नौवें रोजा का महत्व

सभी रोजे की तरह नौवां रोजा भी खास महत्व रखते है. रमजान का नौवां रोजा दोस्ती का दस्तावेज है. यह रोजा जकात के महत्व को दर्शाता है. साथ ही इस बार नौवां रोजा पर शुक्रवार यानी जुम्मे का दिन भी रहेगा, जिसके इसका महत्व और अधिक बढ़ जाएगा.

शुक्रवार 27 फरवरी को मुसलमान सुबह फज्र की अजान से पहले सहर करेंगे और फिर शाम में इफ्तार कर रोजा खोला जाएगा. रोजा मुकम्मल होने के लिए सही समय पर सहरी और इफ्तार करना बेहद जरूरी होता है. इसलिए रोजेदार जान लें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय (27 February Sehri-Iftar Timing).

शहर का नाम (City Name)  सेहरी समय (27 February Sehri Timing)  इफ्तार समय (27 February Iftar Timing)
दिल्ली (Delhi) 05:29 AM 06:21 PM
नोएडा (Noida) 05:28 AM 06:20 PM
चेन्नई (Chennai) 05:16 AM 06:18 PM
लखनऊ (Lucknow) 05:14 AM 06:07 PM
पुणे (Pune) 05:41 AM 06:41 PM
मुंबई (Mumbai) 05:46 AM 06:45 PM
कोलकाता (Kolkata)  04:44 AM 05:40 PM
हैदराबाद (Hyderabad) 05:23 AM 06:23 PM
पटना (Patna) 04:56 AM 05:50 PM
भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:54 AM 05:52 PM
जयपुर (Jaipur) 05:35 AM 06:27 PM
इंदौर (Indore) 05:34 AM 06:30 PM
बेंगलुरु (bengaluru) 05:25 AM 06:29 PM
अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:47 AM 06:43 PM
सूरत (Surat) 05:46 AM 06:43 PM
कानपुर (Kanpur) 05:16 AM 06:10 PM
जम्मू (Jammu) 05:28 AM 06:37 PM
रांची (Ranchi) 04:56 AM 05:52 PM
चंडीगढ़ (Chandigarh) 05:31 AM 06:21 PM

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 26 Feb 2026 08:04 PM (IST)
Roza Islamic Holy Month Sehri Iftar Ramadan Kareem Ramadan 2026 Ramadan Calendar 2026 Ramadan 2026 Calendar
Embed widget