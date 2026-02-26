Ramadan 2026 Day 9 Roza Sehri Iftar Timing: इस्लाम के पाक महीने रमजान की शुरुआत भारत में 19 फरवरी 2026 से हो चुकी है और रोजेदार पूरे नेकी और नियम के साथ रोजा रख रहे हैं. इस्लाम धर्म के नौवें सबसे पवित्र माह रमजान में रोजा रखने का सिलसिला अब नौवें रोजे तक पहुंच गया है और बहुत जल्द पहला अशरा ‘रहमत’ भी पूरा होने वाला है.

बता दें कि, रमजान के 30 रोजे में 1-10 दिनों का रोजा पहला अशरा यानी रहमत वाला होता है. माना जाता है कि, रहमत के अशरे में रखे रोजे से अल्लाह अपने बंदों पर रहमत अदा करते हैं. फिलहाल शुक्रवार 27 फरवरी 2026 को आज रोजेदार रमजान महीने का नौवां रोजा रखेंगे.

नौवें रोजा का महत्व

सभी रोजे की तरह नौवां रोजा भी खास महत्व रखते है. रमजान का नौवां रोजा दोस्ती का दस्तावेज है. यह रोजा जकात के महत्व को दर्शाता है. साथ ही इस बार नौवां रोजा पर शुक्रवार यानी जुम्मे का दिन भी रहेगा, जिसके इसका महत्व और अधिक बढ़ जाएगा.

शुक्रवार 27 फरवरी को मुसलमान सुबह फज्र की अजान से पहले सहर करेंगे और फिर शाम में इफ्तार कर रोजा खोला जाएगा. रोजा मुकम्मल होने के लिए सही समय पर सहरी और इफ्तार करना बेहद जरूरी होता है. इसलिए रोजेदार जान लें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय (27 February Sehri-Iftar Timing).

शहर का नाम (City Name) सेहरी समय (27 February Sehri Timing) इफ्तार समय (27 February Iftar Timing)

दिल्ली (Delhi) 05:29 AM 06:21 PM नोएडा (Noida) 05:28 AM 06:20 PM चेन्नई (Chennai) 05:16 AM 06:18 PM लखनऊ (Lucknow) 05:14 AM 06:07 PM पुणे (Pune) 05:41 AM 06:41 PM मुंबई (Mumbai) 05:46 AM 06:45 PM कोलकाता (Kolkata) 04:44 AM 05:40 PM हैदराबाद (Hyderabad) 05:23 AM 06:23 PM पटना (Patna) 04:56 AM 05:50 PM भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:54 AM 05:52 PM जयपुर (Jaipur) 05:35 AM 06:27 PM इंदौर (Indore) 05:34 AM 06:30 PM बेंगलुरु (bengaluru) 05:25 AM 06:29 PM अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:47 AM 06:43 PM सूरत (Surat) 05:46 AM 06:43 PM कानपुर (Kanpur) 05:16 AM 06:10 PM जम्मू (Jammu) 05:28 AM 06:37 PM रांची (Ranchi) 04:56 AM 05:52 PM चंडीगढ़ (Chandigarh) 05:31 AM 06:21 PM

ये भी पढ़ें: Eid 2026 Kab Hai: भारत में 20 मार्च को नहीं ईद-उल-फितर! ईद की तारीख पर मौलाना का दावा