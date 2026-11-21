Aaj Ka Vrishchik Rashifal 21 November 2026: आज शनिवार, 21 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें यानी बुद्धि, संतान, शिक्षा और निर्णय क्षमता के भाव में संचरण करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपकी बुद्धिमत्ता और विश्लेषणात्मक कौशल को निखारेगी, जिससे आप जीवन और कार्यक्षेत्र से जुड़े बड़े व प्रभावी निर्णय बेहद सहजता से ले पाएंगे.

लेकिन, गोचर में चंद्रमा और शनि की युति से बनने वाला विष दोष विरोधियों की सक्रियता या मन में हल्की उलझन दे सकता है, लेकिन दिन में बनने वाले वाशि, सुनफा, परिजात और सिद्धि जैसे शुभ योग आपके हर प्रयास को सफलता की ओर ले जाएंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 21 November 2026)

दिनांक: 21 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: रेवती नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा और शनि की युति से विष दोष का निर्माण हो रहा है

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business Travel & Official Gains)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं और प्रगति का संकेत दे रहा है. सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से किसी लाभकारी व्यापारिक यात्रा का योग बन रहा है, जो भविष्य में बड़े मुनाफे का मार्ग खोलेगी.

अगर आपके कोई सरकारी या राजकीय कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, तो आज वे गति पकड़ेंगे. आप अपनी कार्यकुशलता और कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास जारी रखेंगे. उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर होंगे, जिसका सीधा लाभ आपकी व्यावसायिक गतिविधियों को मिलेगा.

करियर और नौकरी (Workplace Appreciation & Team Support)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर चमकने का दिन है. बॉस आपके काम से बेहद प्रसन्न रहेंगे और ऑफिस में आपकी कार्यशैली की खुलकर वाहवाही होगी. हालांकि, आपकी इस सफलता से ईर्ष्या रखने वाले विरोधी कुछ अड़चनें डालने या विरोध करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का भरपूर सहयोग मिलने से आपके सभी रुके हुए प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो जाएंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Digital Connection & Health Alert)

जो लोग काम या पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर रह रहे हैं, उन्हें इस वीकेंड पर परिजनों से फोन पर लंबी बातचीत करके बेहद सुकून और अपनापन महसूस होगा. प्रेम जीवन में आप सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यमों के जरिए अपने पार्टनर से गहराई से जुड़े रहेंगे.

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (स्पोर्ट्स पर्सन) को आज अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी किसी समस्या पर अचानक धन खर्च होने की संभावना बन रही है.

लकी कलर: सिल्वर

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 2

शनिवार विशेष अचूक उपाय

क्योंकि आज शनिवार है और गोचर में चंद्रमा-शनि का विष दोष बन रहा है, इसलिए हनुमान जी और शनिदेव की कृपा पाने के लिए विशेष उपाय करें. सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और शाम को किसी शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले कपड़े, जूते-चप्पल या सरसों के तेल का दान करें; इससे विरोधियों की चालें विफल होंगी और स्वास्थ्य व करियर में शुभ परिणाम मिलेंगे.

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