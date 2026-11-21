Spiritual Motivation: आजकल फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते ही हमें हर तरफ किसी न किसी की कामयाबी की चमक दिखती है. कोई कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है, तो कोई किसी नए ट्रेंड के पीछे भाग रहा है. इस चकाचौंध के बीच अनजाने में ही हम खुद पर एक अजीब-सा दबाव बना लेते हैं.

दूसरों जैसा बनने की इस अंधी दौड़ में मन की शांति कहीं खो जाती है. ऐसे उलझे हुए समय में श्रीमद्भगवद्गीता का 'स्वधर्म' सूत्र हमें ठहरकर खुद को समझने और असली सफलता पाने का सीधा रास्ता दिखाता है.

क्या है गीता का 'स्वधर्म' सूत्र?

आमतौर पर लोग 'धर्म' शब्द सुनते ही इसे पूजा-पाठ या किसी पंथ से जोड़ लेते हैं, लेकिन गीता में इसका मतलब बिल्कुल अलग और व्यावहारिक है. यहां 'स्व' का अर्थ है 'खुद' और 'धर्म' का अर्थ है 'आपका स्वाभाविक कर्तव्य'.

आसान शब्दों में कहें तो आपकी अपनी ताकत, रुचि, स्वभाव और मौजूदा हालात के हिसाब से जो काम आपके लिए सबसे सही है, वही आपका स्वधर्म है. कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हुए गीता के तीसरे अध्याय में कहते हैं:

"श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥"

इसका सीधा-सा संदेश यह है कि किसी दूसरे के रास्ते की नकल करके बहुत बड़ी कामयाबी पाने से कहीं बेहतर है अपने खुद के रास्ते पर चलना भले ही शुरुआत में उसमें थोड़ी कमियां या मुश्किलें क्यों न दिखें. उधार के सपनों और दूसरों के तरीकों पर चलना भीतर से हमेशा डर और बेचैनी ही देता है.

मन की शांति के लिए क्यों जरूरी है यह सूत्र?

जब हम अपनी काबिलियत को नजरअंदाज करके सिर्फ इसलिए कोई लक्ष्य चुनते हैं क्योंकि दुनिया वैसा कर रही है, तो मन के भीतर हर वक्त एक खींचतान चलती रहती है. हम खुद खुश होने के बजाय हर समय दूसरों को साबित करने में लगे रहते हैं.

स्वधर्म हमें खुद को स्वीकार करने की हिम्मत देता है. जिस दिन आप अपनी प्रकृति के हिसाब से काम चुन लेते हैं, उसी दिन दूसरों से जलन और तुलना अपने आप खत्म हो जाती है, और मन को गहरी शांति मिलती है.





दिखावे से दूर असली सफलता की पहचान:

दुनिया की नजर में सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस या बड़ा पद हो सकता है, लेकिन गीता के हिसाब से असली जीत तब होती है जब आप अपने काम में डूबकर सुकून महसूस करें.

जब कोई काम आपकी अपनी रुचि और स्वभाव से जुड़ा होता है, तो वह आपको थकाता नहीं है, बल्कि नई एनर्जी देता है. बिना किसी बाहरी दबाव के और पूरी ईमानदारी से किया गया यही काम इंसान को टिकाऊ सफलता तक पहुंचाता है.

रोजमर्रा की जिंदगी में स्वधर्म कैसे अपनाएं?

अपनी लकीर बड़ी करें: हर इंसान की मिट्टी और माहौल अलग है. दूसरों की तरक्की से सीखें जरूर, लेकिन उनकी हूबहू कॉपी बनने की कोशिश छोड़ दें.

खुद से सवाल पूछें: दिन में दस मिनट शांत बैठकर यह समझें कि कौन-सा काम करते वक्त आपको समय का पता नहीं चलता और आप सबसे सहज महसूस करते हैं.

कल की चिंता छोड़कर आज पर ध्यान दें: आपका नियंत्रण सिर्फ आपकी मेहनत पर है. नतीजों का बोझ उतारकर अपने हिस्से का काम पूरी लगन से करें.

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