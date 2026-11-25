PM Modi Nepal: अयोध्या में रामलला के दर्शन होते हैं, तो नेपाल के जनकपुर को जानकी का मायका माना जाता है. भारत और नेपाल के इसी रिश्ते का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 नवंबर को कहा, ‘नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे हैं और राम भी अधूरे हैं.’

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के साथ संयुक्त बयान में मोदी ने राम और सीता को दोनों देशों की साझा आस्था की पहचान बताया. इसी दौरे में दोनों प्रधानमंत्रियों ने अयोध्या और जनकपुर को जोड़ने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस की पहली सेवा को हरी झंडी दिखाई.

अयोध्या से जनकपुर क्यों जाती है राम की बारात?

रामकथा की परंपरा में अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है और नेपाल का जनकपुर माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है. जनकपुर का जानकी मंदिर इसी मान्यता का केंद्र है. हर साल विवाह पंचमी पर वहां राम और सीता के विवाह का उत्सव मनाया जाता है. इस मौके पर अयोध्या से प्रतीकात्मक बारात जनकपुर जाती है और वहां उसका स्वागत होता है.

इस परंपरा में दोनों तीर्थों का रिश्ता वैसा ही दिखाई देता है जैसा किसी परिवार में मायके और ससुराल का होता है. इसी धार्मिक जुड़ाव को देखते हुए भारत और नेपाल ने 2018 में जनकपुर और अयोध्या को रामायण सर्किट से जोड़ने पर सहमति जताई थी.

काठमांडू में पशुपतिनाथ, काली गंडकी में शालिग्राम:

नेपाल में भारतीय श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा पड़ाव काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर है. बागमती नदी के किनारे बसे इस शिव तीर्थ में महाशिवरात्रि पर भारत और नेपाल से साधु और श्रद्धालु पहुंचते हैं. वहीं, हिमालयी क्षेत्र मुस्तांग का मुक्तिनाथ हिंदुओं और बौद्धों, दोनों के लिए पवित्र है.

नेपाल की काली गंडकी नदी में मिलने वाले शालिग्राम का भी भारतीय घरों और मंदिरों की पूजा से सीधा संबंध है. वैष्णव परंपरा में शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा जाता है.

लुंबिनी से बोधगया तक जुड़ती है बुद्ध की जीवनयात्रा:

भारत और नेपाल का यह धार्मिक रिश्ता बौद्ध तीर्थों में भी दिखाई देता है. नेपाल का लुंबिनी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है. वहां का अशोक स्तंभ इस स्थल की पहचान का ऐतिहासिक प्रमाण है. वहीं बिहार के बोधगया में सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए. दोनों स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हैं.

राम-सीता की कथा में अयोध्या और जनकपुर की जो कड़ी है, बुद्ध के जीवन में वैसी ही कड़ी लुंबिनी और बोधगया की है. यही वजह है कि दोनों देशों की कई तीर्थयात्राएं सीमा के आर-पार जाती हैं.

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