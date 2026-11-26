Aaj Ka Panchang: नई दिल्ली में गुरुवार, 26 नवंबर को चंद्रमा सुबह 7:11 बजे वृषभ से मिथुन राशि में जाएगा. उस वक्त मृगशिरा नक्षत्र जारी रहेगा और शाम 5:47 बजे आर्द्रा शुरू होगा. तिथि का बदलाव इन दोनों के बीच होगा. कृष्ण द्वितीया दोपहर 1:15 बजे तक रहेगी, फिर तृतीया लगेगी.

राशि बदलने के बाद भी मृगशिरा क्यों रहेगा?

मृगशिरा नक्षत्र का शुरुआती हिस्सा वृषभ में और बाकी हिस्सा मिथुन में पड़ता है. सुबह चंद्रमा इसी नक्षत्र के भीतर रहते हुए राशि की सीमा पार करेगा. नक्षत्र की सीमा वह शाम में पार करेगा. इसलिए सुबह के पंचांग में मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र साथ दिखें, तो दोनों जानकारियां सही हैं. अलग चंद्र नक्षत्र गोचर तालिका में आर्द्रा प्रवेश शाम 5:46 बजे है. यहां समय दैनिक पंचांग के अनुसार रखा गया है.

शाम को चंद्रमा के उगने तक तस्वीर फिर बदल चुकी होगी. चंद्रोदय के समय तृतीया तिथि, आर्द्रा नक्षत्र और मिथुन चंद्र राशि होगी. अगर आप शाम की किसी पूजा के लिए पंचांग देख रहे हैं, तो सूर्योदय के सामने लिखी द्वितीया और मृगशिरा के साथ उनके खत्म होने का समय भी देखें.

दोपहर में अभिजीत और विजय मुहूर्त का फर्क देखें

नई दिल्ली-NCR में अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 बजे तक है. यह पूरा समय द्वितीया में और राहुकाल से पहले है. इसके उलट विजय मुहूर्त दोपहर 1:54 से 2:36 बजे तक है, जो पूरा राहुकाल के भीतर पड़ता है. नए काम की शुरुआत में राहुकाल टालने की परंपरा मानते हैं, तो दोनों में से अभिजीत का समय उस कसौटी पर बैठता है. किसी खास संस्कार का मुहूर्त उसके अपने नियमों से तय करें.

26 नवंबर का नई दिल्ली पंचांग

मास और पक्ष: पूर्णिमांत में मार्गशीर्ष, अमांत में कार्तिक. दोनों में कृष्ण पक्ष

तिथि: द्वितीया दोपहर 1:15 बजे तक, फिर तृतीया

नक्षत्र: मृगशिरा शाम 5:47 बजे तक, फिर आर्द्रा

योग: सिद्ध सुबह 7:50 बजे तक. फिर साध्य, 27 नवंबर तड़के 3:44 बजे तक. उसके बाद शुभ

करण: गर दोपहर 1:15 बजे तक. फिर वणिज रात 11:30 बजे तक. उसके बाद विष्टि

सूर्य और चंद्र राशि: सूर्य वृश्चिक में. चंद्रमा सुबह 7:11 बजे तक वृषभ में, फिर मिथुन में

सूर्योदय और सूर्यास्त: सुबह 6:52 बजे और शाम 5:24 बजे

चंद्रोदय और चंद्रास्त: नया चंद्रोदय शाम 7:07 बजे. पिछली रात के चंद्रमा का अस्त सुबह 8:40 बजे

विडाल योग: सुबह 6:52 से शाम 5:47 बजे तक

दिल्ली पंचांग में चंद्रोदय शाम 7:01 बजे और चंद्रास्त सुबह 8:44 बजे दिया गया है.

राहुकाल, भद्रा और बाकी मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:05-5:58

यमगण्ड: सुबह 6:52-8:11

गुलिक काल: सुबह 9:30-10:49

अमृत काल: सुबह 10:01-11:26 और 27 नवंबर सुबह 6:14-7:40

दुष्टमुहूर्त: सुबह 10:23-11:05 और दोपहर 2:36-3:18

राहुकाल: दोपहर 1:27-2:46

गोधूलि: शाम 5:22-5:49

भद्रा: रात 11:30 से 27 नवंबर सुबह 6:53 तक, इस पंचांग दिन में

निशिता: रात 11:42 से 27 नवंबर की शुरुआत में 12:36 बजे तक

वर्ज्य: 27 नवंबर तड़के 1:15-2:41

दैनिक पंचांग में भद्रा रात में शुरू होती है, जब वणिज करण खत्म होता है और विष्टि करण लगता है. सुबह 6:53 बजे तक का समय इसलिए है क्योंकि वहीं गुरुवार का पंचांग दिन खत्म होता है. उस समय को विष्टि करण की समाप्ति न समझें. अगले दिन के अमृत काल का कुछ हिस्सा भी शुक्रवार के सूर्योदय के बाद पड़ता है.

इस दिन के पंचांग में कोई प्रमुख व्रत, पर्व या पारण दर्ज नहीं है. सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, नक्षत्र वाला पंचक और गंडमूल भी सूचीबद्ध नहीं हैं. तालिका में दिया अमृत काल एक अलग समय है.

26 नवंबर की 3 जरूरी बातें

1. सुबह चंद्रमा मिथुन में जाएगा. मृगशिरा शाम तक जारी रहेगा.

2. अभिजीत राहुकाल से पहले है. विजय मुहूर्त पूरा राहुकाल के भीतर पड़ेगा.

3. भद्रा रात 11:30 बजे शुरू होगी. आधी रात के बाद के समय कैलेंडर में 27 नवंबर के हैं.

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