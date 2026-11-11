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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKedarnath Dham 2026: ओंकारेश्वर पहुंची पंचमुखी डोली, 2027 में कब खुलेंगे केदारनाथ के कपाट?

Kedarnath Dham 2026: ओंकारेश्वर पहुंची पंचमुखी डोली, 2027 में कब खुलेंगे केदारनाथ के कपाट?

Kedarnath Dham Closing 2026: आज 11 नवंबर 2026 को भाई दूज के अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं. जानें 2027 में कपाट खुलने की संभावित तारीख.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 11 Nov 2026 11:08 AM (IST)
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Kedarnath Dham Closing 2026: उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज 11 नवंबर 2026 को भाई दूज के पावन अवसर पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. सुबह ठीक 8:30 बजे पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चार, विधि-विधान और स्थानीय वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच मंदिर के मुख्य द्वार को आगामी छह महीनों के लिए बंद किया गया. 

इस ऐतिहासिक और भावुक क्षण का साक्षी बनने के लिए कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों की संख्या में शिव भक्त धाम में मौजूद रहे.

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सेना के बैंड की धुनों के साथ ऊखीमठ रवाना हुई पंचमुखी डोली:

कपाट बंद होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, भगवान केदारनाथ की चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया गया. भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों और 'हर-हर महादेव' के जयघोष के बीच बाबा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ स्थित श्री ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई है. अगले छह महीने तक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन और पूजा-अर्चना ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ही कर सकेंगे.

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ में समुद्र तल से करीब 1,311 मीटर की ऊंचाई पर स्थित प्राचीन ओंकारेश्वर मंदिर भगवान केदारनाथ और मध्यमहेश्वर का शीतकालीन गद्दीस्थल है. सर्दियों के छह महीने बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली यहीं विराजमान रहती है, जहां श्रद्धालु उनकी विधिवत पूजा-अर्चना करते हैं.

साल 2026 की यात्रा ने बनाया नया कीर्तिमान:

इस साल चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला. मंदिर समिति के आंकड़ों के अनुसार, साल 2026 के यात्रा सीजन के दौरान 19.14 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा केदारनाथ के दरबार में मत्था टेका. प्रतिकूल मौसम और दुर्गम रास्तों के बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई, जिससे इस साल की यात्रा बेहद सफल रही.

2027 में कब खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट? 

जो श्रद्धालु अगले साल बाबा केदार के दर्शन की योजना बना रहे हैं, उनके लिए कपाट खुलने की संभावित तिथियों की जानकारी भी सामने आ गई है. परंपरा के अनुसार, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद केदारनाथ के द्वार खोले जाते हैं.

संभावित तारीख: साल 2027 में अक्षय तृतीया 9 मई को पड़ रही है. ऐसे में केदारनाथ धाम के कपाट 9 मई से 12 मई 2027 के बीच (विशेष रूप से 11 मई के आसपास) खुलने की प्रबल संभावना है.

आधिकारिक घोषणा: कपाट खुलने का सटीक शुभ मुहूर्त हर साल महाशिवरात्रि पर तय होता है. आगामी साल में महाशिवरात्रि 6 मार्च 2027 को है. इसी दिन ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में धर्माचार्यों द्वारा पंचांग गणना के बाद आधिकारिक तारीख का ऐलान किया जाएगा.

यात्रा और हेलीकॉप्टर बुकिंग से जुड़े जरूरी नियम:

अगले साल यात्रा पर जाने के इच्छुक भक्तों को मार्च या अप्रैल 2027 में उत्तराखंड पर्यटन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इसके अलावा, हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ उठाने के लिए टिकटों की बुकिंग केवल आधिकारिक IRCTC HeliYatra वेबसाइट के माध्यम से ही की जाएगी. 

यात्रा से जुड़ी किसी भी नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए श्रद्धालु बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रख सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 11 Nov 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Rudraprayag Uttarakhand Kedarnath Dham 2026
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