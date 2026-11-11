Kedarnath Dham 2026: ओंकारेश्वर पहुंची पंचमुखी डोली, 2027 में कब खुलेंगे केदारनाथ के कपाट?

Kedarnath Dham Closing 2026: उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज 11 नवंबर 2026 को भाई दूज के पावन अवसर पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. सुबह ठीक 8:30 बजे पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चार, विधि-विधान और स्थानीय वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच मंदिर के मुख्य द्वार को आगामी छह महीनों के लिए बंद किया गया.

इस ऐतिहासिक और भावुक क्षण का साक्षी बनने के लिए कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों की संख्या में शिव भक्त धाम में मौजूद रहे.

सेना के बैंड की धुनों के साथ ऊखीमठ रवाना हुई पंचमुखी डोली:

कपाट बंद होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, भगवान केदारनाथ की चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया गया. भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों और 'हर-हर महादेव' के जयघोष के बीच बाबा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ स्थित श्री ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई है. अगले छह महीने तक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन और पूजा-अर्चना ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ही कर सकेंगे.

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ में समुद्र तल से करीब 1,311 मीटर की ऊंचाई पर स्थित प्राचीन ओंकारेश्वर मंदिर भगवान केदारनाथ और मध्यमहेश्वर का शीतकालीन गद्दीस्थल है. सर्दियों के छह महीने बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली यहीं विराजमान रहती है, जहां श्रद्धालु उनकी विधिवत पूजा-अर्चना करते हैं.

साल 2026 की यात्रा ने बनाया नया कीर्तिमान:

इस साल चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला. मंदिर समिति के आंकड़ों के अनुसार, साल 2026 के यात्रा सीजन के दौरान 19.14 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा केदारनाथ के दरबार में मत्था टेका. प्रतिकूल मौसम और दुर्गम रास्तों के बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई, जिससे इस साल की यात्रा बेहद सफल रही.

2027 में कब खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट?

जो श्रद्धालु अगले साल बाबा केदार के दर्शन की योजना बना रहे हैं, उनके लिए कपाट खुलने की संभावित तिथियों की जानकारी भी सामने आ गई है. परंपरा के अनुसार, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद केदारनाथ के द्वार खोले जाते हैं.

संभावित तारीख: साल 2027 में अक्षय तृतीया 9 मई को पड़ रही है. ऐसे में केदारनाथ धाम के कपाट 9 मई से 12 मई 2027 के बीच (विशेष रूप से 11 मई के आसपास) खुलने की प्रबल संभावना है.

आधिकारिक घोषणा: कपाट खुलने का सटीक शुभ मुहूर्त हर साल महाशिवरात्रि पर तय होता है. आगामी साल में महाशिवरात्रि 6 मार्च 2027 को है. इसी दिन ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में धर्माचार्यों द्वारा पंचांग गणना के बाद आधिकारिक तारीख का ऐलान किया जाएगा.

यात्रा और हेलीकॉप्टर बुकिंग से जुड़े जरूरी नियम:

अगले साल यात्रा पर जाने के इच्छुक भक्तों को मार्च या अप्रैल 2027 में उत्तराखंड पर्यटन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इसके अलावा, हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ उठाने के लिए टिकटों की बुकिंग केवल आधिकारिक IRCTC HeliYatra वेबसाइट के माध्यम से ही की जाएगी.

यात्रा से जुड़ी किसी भी नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए श्रद्धालु बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रख सकते हैं.

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