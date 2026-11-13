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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 13 November 2026: नहाय-खाय से छठ शुरू, खरना कल, जानें आज की तिथि और शुभ समय

Aaj Ka Panchang 13 November 2026: नहाय-खाय से छठ शुरू, खरना कल, जानें आज की तिथि और शुभ समय

Aaj Ka Panchang 13 November 2026: आज का पंचांग विशेष है. 13 नवंबर 2026 को नहाय-खाय से छठ शुरू होगा. नई दिल्ली में चतुर्थी रात 8:42 बजे तक है. जानें राहुकाल, शुभ मुहूर्त और खरना से अर्घ्य तक की डेट.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 13 Nov 2026 06:17 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: छठ महापर्व की शुरुआत आज नहाय-खाय से हो रही है. शुक्रवार, 13 नवंबर को व्रती स्नान के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे. नई दिल्ली-NCR में सूर्योदय सुबह 6:42 बजे होगा और कार्तिक शुक्ल चतुर्थी रात 8:42 बजे तक रहेगी. खरना 14 नवंबर को है. उसके प्रसाद के बाद लगभग 36 घंटे का लगातार निर्जला व्रत शुरू होगा.

आज का दिन घर और रसोई की स्वच्छता, भोजन और आगे के अनुष्ठानों की तैयारी का है. नहाय-खाय के स्नान और भोजन के लिए प्राथमिक पंचांग में अलग निश्चित मुहूर्त सूचीबद्ध नहीं है. परिवार अपनी परंपरा के अनुसार इनका क्रम रखते हैं. दिन में विनायक चतुर्थी की पूजा भी होगी, जिसका मुहूर्त अलग है.

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नहाय-खाय में स्नान के बाद सात्विक भोजन

नहाय-खाय के साथ व्रती छठ के नियमों का पालन शुरू करते हैं. स्नान के बाद स्वच्छता से भोजन तैयार किया जाता है. कद्दू-भात और चने की दाल बनाने की परंपरा प्रचलित है. इस दिन व्रती के एक बार भोजन करने का उल्लेख मिलता है. भोजन बनाने और ग्रहण करने की रीति में परिवार तथा क्षेत्र के अनुसार अंतर हो सकता है.

आज के भोजन और कल के खरना का उद्देश्य अलग है. नहाय-खाय चार दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत है. खरना में दिनभर उपवास के बाद शाम को प्रसाद ग्रहण किया जाता है. इसके बाद लगातार निर्जला व्रत चलता है. इसी क्रम से परिवार रसोई, प्रसाद और घाट जाने की तैयारी तय कर सकते हैं.

छठ के चार दिन: किस तारीख को क्या होगा?

13 नवंबर, शुक्रवार: नहाय-खाय
14 नवंबर, शनिवार: खरना
15 नवंबर, रविवार: संध्या अर्घ्य
16 नवंबर, सोमवार: उषा अर्घ्य और पारण

नई दिल्ली में 15 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:28 बजे होगा. संध्या अर्घ्य के लिए उस दिन के स्थानीय सूर्यास्त का समय ध्यान में रखें. 16 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6:44 बजे है. उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण होगा. दूसरे शहरों में अर्घ्य का समय वहां के सूर्योदय और सूर्यास्त से बदलता है.

आज का पंचांग: चतुर्थी रात 8:42 बजे तक

वार: शुक्रवार
मास और पक्ष: कार्तिक, शुक्ल पक्ष
तिथि: चतुर्थी रात 8:42 तक, फिर पंचमी
नक्षत्र: मूल शाम 5:17 तक, फिर पूर्वाषाढ़ा
योग: धृति 14 नवंबर सुबह 5:23 तक, फिर शूल
करण: वणिज सुबह 7:24 तक, विष्टि रात 8:42 तक, फिर बव
सूर्य राशि: तुला
चंद्र राशि: धनु
सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:42-शाम 5:28
चंद्रोदय-चंद्रास्त: सुबह 10:21-रात 8:22

शाम 5:17 बजे मूल नक्षत्र समाप्त होगा. इसी समय रवि योग और गंडमूल की अवधि भी पूरी होगी. रात 8:42 बजे पंचमी लगेगी, लेकिन खरना का निर्धारित दिन 14 नवंबर है. तिथि शुरू होने का समय और अनुष्ठान की तारीख अलग-अलग देखकर तैयारी करें.

आज के शुभ समय और राहुकाल

आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा. इसके शुरुआती 21 मिनट राहुकाल में पड़ेंगे. इसलिए शुभ समय की सूची पढ़ते हुए संबंधित काल भी देखना उपयोगी है.

राहुकाल: सुबह 10:44-दोपहर 12:05
यमगण्ड: दोपहर 2:47-4:08
गुलिक काल: सुबह 8:03-9:24
दुष्टमुहूर्त: सुबह 8:51-9:34 और दोपहर 12:27-1:10
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:56-5:49
अमृत काल: सुबह 10:05-11:53
विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53-2:36
गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:28-5:55
निशिता मुहूर्त: रात 11:39-14 नवंबर तड़के 12:32
वर्ज्य: दोपहर 3:29-शाम 5:17 और 14 नवंबर तड़के 4:08-5:56

भद्रा सुबह 7:24 से रात 8:42 बजे तक है. पंचांग में इसका निवास पाताल में दर्ज है. छठ कैलेंडर में नहाय-खाय 13 नवंबर को ही निर्धारित है. भद्रा की प्रविष्टि को स्नान और भोजन रात तक टालने का निर्देश नहीं माना जाना चाहिए.

विनायक चतुर्थी की पूजा का अलग मुहूर्त

आज लाभ चतुर्थी भी है. नई दिल्ली में गणेश पूजा का मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:10 बजे तक है. यह विनायक चतुर्थी की पूजा अवधि है. नहाय-खाय के भोजन के लिए इसे निर्धारित समय न समझें.

आज की 3 जरूरी बातें

- नहाय-खाय में स्नान और सात्विक भोजन के साथ छठ शुरू होगा.
- खरना 14 नवंबर को है. लगातार निर्जला व्रत उसके प्रसाद के बाद शुरू होगा.
- संध्या अर्घ्य 15 नवंबर और उषा अर्घ्य 16 नवंबर को दिया जाएगा.

दैनिक पंचांग, छठ कैलेंडर और विनायक चतुर्थी का मुहूर्त सभी समय नई दिल्ली के अनुसार हैं. स्थान बदलने पर सूर्योदय, सूर्यास्त और स्थानीय मुहूर्त में अंतर हो सकता है. आधी रात के बाद के समय के साथ अगली तारीख दी गई है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 13 Nov 2026 06:17 AM (IST)
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