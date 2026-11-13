Aaj Ka Panchang: छठ महापर्व की शुरुआत आज नहाय-खाय से हो रही है. शुक्रवार, 13 नवंबर को व्रती स्नान के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे. नई दिल्ली-NCR में सूर्योदय सुबह 6:42 बजे होगा और कार्तिक शुक्ल चतुर्थी रात 8:42 बजे तक रहेगी. खरना 14 नवंबर को है. उसके प्रसाद के बाद लगभग 36 घंटे का लगातार निर्जला व्रत शुरू होगा.

आज का दिन घर और रसोई की स्वच्छता, भोजन और आगे के अनुष्ठानों की तैयारी का है. नहाय-खाय के स्नान और भोजन के लिए प्राथमिक पंचांग में अलग निश्चित मुहूर्त सूचीबद्ध नहीं है. परिवार अपनी परंपरा के अनुसार इनका क्रम रखते हैं. दिन में विनायक चतुर्थी की पूजा भी होगी, जिसका मुहूर्त अलग है.

नहाय-खाय में स्नान के बाद सात्विक भोजन

नहाय-खाय के साथ व्रती छठ के नियमों का पालन शुरू करते हैं. स्नान के बाद स्वच्छता से भोजन तैयार किया जाता है. कद्दू-भात और चने की दाल बनाने की परंपरा प्रचलित है. इस दिन व्रती के एक बार भोजन करने का उल्लेख मिलता है. भोजन बनाने और ग्रहण करने की रीति में परिवार तथा क्षेत्र के अनुसार अंतर हो सकता है.

आज के भोजन और कल के खरना का उद्देश्य अलग है. नहाय-खाय चार दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत है. खरना में दिनभर उपवास के बाद शाम को प्रसाद ग्रहण किया जाता है. इसके बाद लगातार निर्जला व्रत चलता है. इसी क्रम से परिवार रसोई, प्रसाद और घाट जाने की तैयारी तय कर सकते हैं.

छठ के चार दिन: किस तारीख को क्या होगा?

13 नवंबर, शुक्रवार: नहाय-खाय

14 नवंबर, शनिवार: खरना

15 नवंबर, रविवार: संध्या अर्घ्य

16 नवंबर, सोमवार: उषा अर्घ्य और पारण

नई दिल्ली में 15 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:28 बजे होगा. संध्या अर्घ्य के लिए उस दिन के स्थानीय सूर्यास्त का समय ध्यान में रखें. 16 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6:44 बजे है. उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण होगा. दूसरे शहरों में अर्घ्य का समय वहां के सूर्योदय और सूर्यास्त से बदलता है.

आज का पंचांग: चतुर्थी रात 8:42 बजे तक

वार: शुक्रवार

मास और पक्ष: कार्तिक, शुक्ल पक्ष

तिथि: चतुर्थी रात 8:42 तक, फिर पंचमी

नक्षत्र: मूल शाम 5:17 तक, फिर पूर्वाषाढ़ा

योग: धृति 14 नवंबर सुबह 5:23 तक, फिर शूल

करण: वणिज सुबह 7:24 तक, विष्टि रात 8:42 तक, फिर बव

सूर्य राशि: तुला

चंद्र राशि: धनु

सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:42-शाम 5:28

चंद्रोदय-चंद्रास्त: सुबह 10:21-रात 8:22

शाम 5:17 बजे मूल नक्षत्र समाप्त होगा. इसी समय रवि योग और गंडमूल की अवधि भी पूरी होगी. रात 8:42 बजे पंचमी लगेगी, लेकिन खरना का निर्धारित दिन 14 नवंबर है. तिथि शुरू होने का समय और अनुष्ठान की तारीख अलग-अलग देखकर तैयारी करें.

आज के शुभ समय और राहुकाल

आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा. इसके शुरुआती 21 मिनट राहुकाल में पड़ेंगे. इसलिए शुभ समय की सूची पढ़ते हुए संबंधित काल भी देखना उपयोगी है.

राहुकाल: सुबह 10:44-दोपहर 12:05

यमगण्ड: दोपहर 2:47-4:08

गुलिक काल: सुबह 8:03-9:24

दुष्टमुहूर्त: सुबह 8:51-9:34 और दोपहर 12:27-1:10

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:56-5:49

अमृत काल: सुबह 10:05-11:53

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53-2:36

गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:28-5:55

निशिता मुहूर्त: रात 11:39-14 नवंबर तड़के 12:32

वर्ज्य: दोपहर 3:29-शाम 5:17 और 14 नवंबर तड़के 4:08-5:56

भद्रा सुबह 7:24 से रात 8:42 बजे तक है. पंचांग में इसका निवास पाताल में दर्ज है. छठ कैलेंडर में नहाय-खाय 13 नवंबर को ही निर्धारित है. भद्रा की प्रविष्टि को स्नान और भोजन रात तक टालने का निर्देश नहीं माना जाना चाहिए.

विनायक चतुर्थी की पूजा का अलग मुहूर्त

आज लाभ चतुर्थी भी है. नई दिल्ली में गणेश पूजा का मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:10 बजे तक है. यह विनायक चतुर्थी की पूजा अवधि है. नहाय-खाय के भोजन के लिए इसे निर्धारित समय न समझें.

आज की 3 जरूरी बातें

- नहाय-खाय में स्नान और सात्विक भोजन के साथ छठ शुरू होगा.

- खरना 14 नवंबर को है. लगातार निर्जला व्रत उसके प्रसाद के बाद शुरू होगा.

- संध्या अर्घ्य 15 नवंबर और उषा अर्घ्य 16 नवंबर को दिया जाएगा.

दैनिक पंचांग, छठ कैलेंडर और विनायक चतुर्थी का मुहूर्त सभी समय नई दिल्ली के अनुसार हैं. स्थान बदलने पर सूर्योदय, सूर्यास्त और स्थानीय मुहूर्त में अंतर हो सकता है. आधी रात के बाद के समय के साथ अगली तारीख दी गई है.

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