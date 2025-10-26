हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChhath Puja 2025 Surya Dev Aarti: जाने खरना के बाद सूर्य देव की आरती का महत्व, मिलेगा मनवांछित फल, तुरंत सुनें!

Chhath Puja 2025 Surya Dev Aarti: जाने खरना के बाद सूर्य देव की आरती का महत्व, मिलेगा मनवांछित फल, तुरंत सुनें!

Chhath Puja 2025 Surya Dev Aarti: छठ पूजा की शुरुआत कल से हो चुकी है, जिसका आज दूसरा दिन खरना है. आज शाम के समय खीर और रोटी का प्रसाद सूर्य देव को अर्पित करते समय यह आरती पढ़ने से असीम कृपा होती है.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 26 Oct 2025 03:26 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Chhath Puja 2025 Surya Dev Aarti: छठ पूजा महापर्व का शुभारंभ 25 अक्टूबर हो चुका है. जिसका आज दूसरा दिन है, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है. कल से सूर्य देवता को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाएगी. जिसमें व्रती डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं. आज रात को खरना के प्रसाद ग्रहण करने के बाद से व्रती का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा. 

खरना के समय क्यों पढ़े सूर्य देव की आरती?

खरना के दौरान व्रती को शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र रहना चाहिए. खरना में गुड़ की खीर और रोटी बनाने की परंपरा है. इस प्रसाद को सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है. इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं.

आज खरना की पूजा के समय व्रती सूर्य देव की पूजा करती हैं और दोनों दिन सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त भी सूर्य देव की आरती का बड़ा महत्व है. पूजा के समापन में सूर्य देव की आरती करने से पूजा की कमियां दूर होती है और सूर्य देव की असीम कृपा भी प्राप्त होती है.  आइए पढ़ते और सुनते है सूर्य देव की आरती.

पढ़े सूर्य देव की आरती 

ॐ जय सूर्य भगवान, स्वामी जय सूर्य भगवान।
सब जगत में प्रकाश विराजे, तुम ही हो भगवान॥
ॐ जय सूर्य भगवान...॥

रथ सप्तश्वरों का तू रथी, हाथ में है किरणें प्यारी।
लोक त्रय तपाएं तुम्हीं, जीवन दाता न्यारी॥
ॐ जय सूर्य भगवान...॥

सप्त रंग की किरणें लेकर, दिन का करते हो सिंगार।
रोग शोक को दूर भगाते, तुमसे उज्जवल संसार॥
ॐ जय सूर्य भगवान...॥

अंधकार मिटाते जग का, ज्ञान का देते उपहार।
सकल चराचर तुमसे जगता, करते सबका उद्धार॥
ॐ जय सूर्य भगवान...॥

प्रभु भक्तों की सुनो पुकार, कर दो जन हितकार।
आरती जो जन गावे, मनवांछित फल पावे॥
ॐ जय सूर्य भगवान...॥

पारंपरिक उपसंहार-

आरती के बाद तीन बार जल अर्पित करें और प्रार्थना करें —
“ॐ घृणि: सूर्याय नमः”

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Read
Published at : 26 Oct 2025 03:26 PM (IST)
Tags :
Chhati Maiya Surya Dev Aarti Chhath Puja 2025

Frequently Asked Questions

छठ पूजा का दूसरा दिन किस नाम से जाना जाता है?

छठ पूजा का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाते हैं।

खरना के समय सूर्य देव की आरती क्यों पढ़ी जाती है?

खरना के समय सूर्य देव की आरती पढ़ने से पूजा की कमियां दूर होती हैं और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रती को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध रखने में मदद करता है।

खरना के बाद व्रती कितने घंटे का उपवास रखती हैं?

खरना के प्रसाद ग्रहण करने के बाद से व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं।

छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य कब दिया जाता है?

छठ पूजा में व्रती डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं। यह परंपरा सूर्य देवता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए निभाई जाती है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: 'NDA बताए उनका सीएम फेस कौन है?'- NDA के आरोपों पर Tejaswi Yadav का पलटवार
Lucknow News: एक्सप्रेस-वे पर चलती AC बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे सभी यात्री
Khesari Lal Yadav Interview | भोजपुरी में अश्लीलता | बोल्ड सामग्री और बहुत कुछ
सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन, साराभाई बनाम साराभाई और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे दिग्गज अभिनेता
Interview with Neetu Chandra | बिहार से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक | सांस्कृतिक जड़ें | 'छठ' और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर की विंटर वेकेशन की कोजी तस्वीरें
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
नौकरी
RRB Recruitment: रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
ब्यूटी
Should we Shampoo Daily: बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
ENT LIVE
सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, साराभाई VS साराभाई और कई अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कॉमेडी के दिग्गज
सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, साराभाई VS साराभाई और कई अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कॉमेडी के दिग्गज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
Embed widget