Mangal Grah Gochar 2025: इस साल की छठ पूजा ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है. इस दौरान कई शुभ ग्रह-योग बन रहे हैं. सूर्य, बुध और मंगल ग्रह अपनी गोचर से लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डालेंगे. इन शुभ स्थितियों के कारण छठ का व्रत रखने वालों को विशेष लाभ मिलेगा.

छठ पर बन रहे खास योग

छठ पर्व के समय ’रवि योग’ और ’सुकर्मा योग’ जैसे बहुत शुभ योग बन रहे हैं. ये योग व्रत करने वालों के लिए सफलता, बेहतर स्वास्थ्य और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का संकेत दे रहे हैं. ज्योतिष के अनुसार, इस समय सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है. सूर्य के ऊंचे स्थान पर होने से आत्मविश्वास, सफलता और तरक्की के रास्ते खुलेंगे. वहीं चंद्रमा की शुभ स्थिति से मन को शांति और परिवार को सुख मिलेगा.

सूर्य, बुध और मंगल का शुभ गोचर

सूर्य का गोचर : 24 अक्टूबर 2025 को सूर्य ग्रह ने स्वाति नक्षत्र में प्रवेश किया है. तुला राशि में सूर्य का यह बदलाव, ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. द्रिक पंचांग के अनुसार, सूर्य 24 अक्टूबर को सुबह 6ः48 बजे चित्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र में आए हैं.

बुध का गोचरः छठ पूजा से ठीक पहले बुध ग्रह राशि बदल रहा है. यह बदलाव मिथुन, कन्या और मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है. इन लोगों को नौकरी और पैसों के मामलों में फायदा होने की संभावना है.

मंगल का गोचरः 27 अक्टूबर को मंगल ग्रह अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहा है, जिससे 'रूचक राजयोग' बन रहा है। यह योग साहस, नेतृत्व क्षमता और सफलता में बड़ी बढ़ोतरी करेगा.

किन राशियों को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभः

बुध के प्रभाव से मिथुन, कन्या और मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापार में तरक्की मिलेगी और नए अवसर प्राप्त होंगे. मंगल के रूचक राजयोग से मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए यह योग बहुत ही शुभ रहेगा. शुक्र के प्रभाव से मेष, तुला और कुछ अन्य राशियों के प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और पारिवारिक जीवन सुख-शांति से भरा रहेगा.

करें इस मंत्र का जाप

इस शुभ अवसर पर, सूर्य देव के मंत्र “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करने, उपवास रखने और सूर्य को जल देने (अर्घ्य) से व्यक्ति को अपने अच्छे कर्मों का पूरा फल मिलता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.