हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChhath Puja 2025 Schedule: नहाए खाए से लेकर खरना और सूर्य अर्घ्य, जानें छठ पूजा का पूरा शेड्यूल

Chhath Puja 2025 Schedule: नहाए खाए से लेकर खरना और सूर्य अर्घ्य, जानें छठ पूजा का पूरा शेड्यूल

Chhath Puja 2025 Schedule: चार दिनों तक चलने वाले छठ पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ होने वाली है. यहां जानें चार दिवसीय महापर्व छठ की तिथि औऱ मुहूर्त का पूरा शेड्यूल.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 25 Oct 2025 09:06 AM (IST)
Preferred Sources

Chhath Puja 2025 Schedule: छठ पूजा का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाई जाती है. इस साल छठ पर्व 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. सूर्य उपासना और प्रकृति से जुड़ा छठ महापर्व पूरे चार दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है. इसके साथ ही खरना और सूर्य को अर्घ्य देना भी महत्वपूर्ण माना जाता है.

छठ पर्व की महत्ता और लोकप्रियता अब देश से लेकर विदेशों में भी देखी जाती है. लेकिन मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल आदि क्षेत्रों में इसे धूमधाम के साथ बड़े पैमाने पर मनाया जाता है. इस पर्व की खासियत यह है कि इसमें व्रती 36 घंटे का कठोर निर्जला उपवास रखती हैं. छठ पर्व में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा भी इस पर्व को अन्य तीज-त्योहारों से अलग बनाता है. आइये जानते हैं छठ पूजा का नहाए खाए, खरना और सूर्य अर्घ्य के चार दिनों का पूरा कैलेंडर.

नहाए खाए- पंचांग के अनुसार छठ पूजा का नहाए खाए शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा. इस दिन व्रती महिला स्नानादि के बाद सुबह सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करती है और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करती हैं. नहाए खाए पर अरवा चावल का भात, चने की दाल और कद्दू (लौकी) की सब्जी मनाई जाती है. नहाए खाए के दिन से घर के अन्य सदस्य भी चार दिनों तक सात्विकता का पालन करते हैं और लहसु-प्याज से परहेज करते हैं.

खरना- यह छठ पूजा का दूसरा दिन होता है, जिसे कई जगहों पर लोहंडा भी कहा जाता है. इस साल खरना 26 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा. पंचांग के मुताबिक कार्तिक शुक्ल की पंचमी तिथि पर खरना होता है. खरना के दिन व्रतधारी को पूरे दिन उपवास रखना होता है और सीधे शाम में खरना किया जाता है. खरना के प्रसाद में खीर, मीठी रोटी जैसे भोग बनते हैं. सबसे पहले इसे छठी मैया को भोग लगाया जाता है और फिर व्रती महिला इसे ग्रहण करती है. खरना के बाद से निर्जला व्रत की शुरुआत भी हो जाती है.

संध्या अर्घ्य- छठ पूजा तीसरा दिन महत्वपूर्ण होता है, जोकि कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को पड़ती है. इसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है. 27 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त का समय शाम 05 बजकर 40 मिनट रहेगा. इस समय तक सूर्य को अर्घ्य दे दें.

ऊषा अर्घ्य- छठ पर्व का चौथा दिन अंतिम होता है. इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है. 28 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय का समय सुबह 06:30 रहेगा. इससे पहले ही सूर्य को अर्घ्य दे दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 24 Oct 2025 06:49 PM (IST)
Tags :
Chhath Puja Chhath Puja 2025 Chhath 2025 Chhath Puja 2025 Schedule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
क्रिकेट
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
'बिहारी' Vs बाहरी..किस पर पड़ेगा भारी? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
क्रिकेट
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने 'रामायण' के लिए किए हैं बहुत त्याग, 'लक्ष्मण' रवि दुबे ने किया खुलासा
रणबीर कपूर ने 'रामायण' के लिए किए हैं बहुत त्याग, 'लक्ष्मण' रवि दुबे ने किया खुलासा
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
जनरल नॉलेज
कैसे काम करती है सोलर जियो इंजीनियरिंग, इससे सूरज की रोशनी रोकना कितना खतरनाक?
कैसे काम करती है सोलर जियो इंजीनियरिंग, इससे सूरज की रोशनी रोकना कितना खतरनाक?
हेल्थ
क्या आप भी बिना जांच के लेते हैं विटामिन D सप्लीमेंट्स? हो सकता है नुकसान
क्या आप भी बिना जांच के लेते हैं विटामिन D सप्लीमेंट्स? हो सकता है नुकसान
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget