Chhath Puja 2025 Schedule: नहाए खाए से लेकर खरना और सूर्य अर्घ्य, जानें छठ पूजा का पूरा शेड्यूल

Chhath Puja 2025 Schedule: छठ पूजा का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाई जाती है. इस साल छठ पर्व 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. सूर्य उपासना और प्रकृति से जुड़ा छठ महापर्व पूरे चार दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है. इसके साथ ही खरना और सूर्य को अर्घ्य देना भी महत्वपूर्ण माना जाता है.

छठ पर्व की महत्ता और लोकप्रियता अब देश से लेकर विदेशों में भी देखी जाती है. लेकिन मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल आदि क्षेत्रों में इसे धूमधाम के साथ बड़े पैमाने पर मनाया जाता है. इस पर्व की खासियत यह है कि इसमें व्रती 36 घंटे का कठोर निर्जला उपवास रखती हैं. छठ पर्व में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा भी इस पर्व को अन्य तीज-त्योहारों से अलग बनाता है. आइये जानते हैं छठ पूजा का नहाए खाए, खरना और सूर्य अर्घ्य के चार दिनों का पूरा कैलेंडर.

नहाए खाए- पंचांग के अनुसार छठ पूजा का नहाए खाए शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा. इस दिन व्रती महिला स्नानादि के बाद सुबह सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करती है और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करती हैं. नहाए खाए पर अरवा चावल का भात, चने की दाल और कद्दू (लौकी) की सब्जी मनाई जाती है. नहाए खाए के दिन से घर के अन्य सदस्य भी चार दिनों तक सात्विकता का पालन करते हैं और लहसु-प्याज से परहेज करते हैं.

खरना- यह छठ पूजा का दूसरा दिन होता है, जिसे कई जगहों पर लोहंडा भी कहा जाता है. इस साल खरना 26 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा. पंचांग के मुताबिक कार्तिक शुक्ल की पंचमी तिथि पर खरना होता है. खरना के दिन व्रतधारी को पूरे दिन उपवास रखना होता है और सीधे शाम में खरना किया जाता है. खरना के प्रसाद में खीर, मीठी रोटी जैसे भोग बनते हैं. सबसे पहले इसे छठी मैया को भोग लगाया जाता है और फिर व्रती महिला इसे ग्रहण करती है. खरना के बाद से निर्जला व्रत की शुरुआत भी हो जाती है.

संध्या अर्घ्य- छठ पूजा तीसरा दिन महत्वपूर्ण होता है, जोकि कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को पड़ती है. इसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है. 27 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त का समय शाम 05 बजकर 40 मिनट रहेगा. इस समय तक सूर्य को अर्घ्य दे दें.

ऊषा अर्घ्य- छठ पर्व का चौथा दिन अंतिम होता है. इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है. 28 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय का समय सुबह 06:30 रहेगा. इससे पहले ही सूर्य को अर्घ्य दे दें.