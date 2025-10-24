हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChhath Nahay Khay Wishes in Hindi: कदुआ भात से होती है छठ की शुरुआत, नहाए खाए पर सभी को भेजें ये संदेश

Chhath Nahay Khay Wishes in Hindi: कदुआ भात से होती है छठ की शुरुआत, नहाए खाए पर सभी को भेजें ये संदेश

Chhath Nahay Khay Wishes in Hindi: 25 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ छठ पर्व शुरू हो जाएगा. सभी पर्व-त्योहारों में हम मैसेज भेजकर इसकी शुभकामनाएं जरूर देते हैं. छठ की बधाई देने के लिए यहां देखिए संदेश-

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 25 Oct 2025 08:58 AM (IST)
Preferred Sources

Chhath Nahay Khay Wishes in Hindi: छठ हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है जोकि प्राचीन और पौराणिक महत्व रखता है. मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में इस महापर्व को बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है. छठ पर्व में मुख्य रूप से सूर्य देवता और छठी मैया यानी षष्ठी देवी की पूजा आराधना की जाती है.

छठ की मान्यताएं, परंपराएं, आस्था, श्रद्धा, संयम और समर्पण जैसी प्रक्रिया ही इस पर्व को और खास बनाती है. इस साल छठ पर्व की शुरुआत शनिवार, 25 अक्टूबर से हो जाएगी, जिसका समापन 28 अक्टूबर 2025 को होगा. 25 अक्टूबर को छठ पर्व के पहले दिन नहाए खाए की परंपरा निभाई जाती है. इस दिन व्रती कद्दू भात का सात्विक भोग ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती है.

छठ पूजा के नहाए खाय की बधाई देने के लिए आप अपने सगे-संबंधियों, परिजनों और प्रियजनों को इसकी शुभकामनाएं देने के लिए यहां से बधाई संदेश ले सकते हैं. यहां देखिए छठ पूजा के बेहतरीन मैसेज (Chhath 2025 Nahay Khay Kaddu Bhat Wishes Messages Greetings Images)-

छठ का पर्व आया
अपने साथ खुशियां अपार लाया
सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देने
फिर से एक बार छठ का पर्व आया
हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार
मुबारक हो आपको छठ का त्योहार


Chhath Nahay Khay Wishes in Hindi: कदुआ भात से होती है छठ की शुरुआत, नहाए खाए पर सभी को भेजें ये संदेश
सात घोड़ों के रथ पर सवार,
भगवान सूर्य आएं आपके द्वार
किरणों से भरे आपका घर संसार
नहाय खाय की हार्दिक शुभकामनाएं


Chhath Nahay Khay Wishes in Hindi: कदुआ भात से होती है छठ की शुरुआत, नहाए खाए पर सभी को भेजें ये संदेश

छठ पर्व सबके जीवन में खुशियां लाए
सबके घर को सुख-संपन्नता और यश से भर दे
नहाए खाए की हार्दिक शुभकामनाएं


Chhath Nahay Khay Wishes in Hindi: कदुआ भात से होती है छठ की शुरुआत, नहाए खाए पर सभी को भेजें ये संदेश


पल-पल सुनहरे फूल खिले
कभी ना हो कांटो से सामना
खुशियों से भरी रहे जिंदगी आपकी
छठ पर हमारी यही है शुभकामना
नहाय खाय की शुभकामनाएं 2025


Chhath Nahay Khay Wishes in Hindi: कदुआ भात से होती है छठ की शुरुआत, नहाए खाए पर सभी को भेजें ये संदेश


कदुआ भात से होती है पूजा की शुरुआत,
खरना के दिन खाते हैं खीर में गुड़ और भात
सांझ का अर्घ्य करता है जीवन में शुभ शुरुआत,
सुबह के अर्घ्य के साथ पूरी हो आपकी हर मुराद.
छठ नहाए खाए 2025 की शुभकामनाएं


Chhath Nahay Khay Wishes in Hindi: कदुआ भात से होती है छठ की शुरुआत, नहाए खाए पर सभी को भेजें ये संदेश

जब चिड़िया बाग में चहचहाती है
छठ मैया तब प्यार बरसाती है
सब के जीवन में खुशियां भर जाती है
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!


Chhath Nahay Khay Wishes in Hindi: कदुआ भात से होती है छठ की शुरुआत, नहाए खाए पर सभी को भेजें ये संदेश

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 24 Oct 2025 04:05 PM (IST)
Tags :
Chhath Puja Nahay Khay Chhath Puja 2025 Chhath Puja Wishes Chhath Puja 2025 Date Happy Chhath Puja 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
विश्व
'सिर्फ भारत ही क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
'सिर्फ भारत ही क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
क्रिकेट
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
'बिहारी' Vs बाहरी..किस पर पड़ेगा भारी? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
विश्व
'सिर्फ भारत ही क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
'सिर्फ भारत ही क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
क्रिकेट
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
ओटीटी
Lokah Chapter 1 Chandra OTT Release: 'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' अब ओटीटी पर उड़ाने आ रही गर्दा, रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' अब ओटीटी पर उड़ाने आ रही गर्दा, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
जनरल नॉलेज
कैसे काम करती है सोलर जियो इंजीनियरिंग, इससे सूरज की रोशनी रोकना कितना खतरनाक?
कैसे काम करती है सोलर जियो इंजीनियरिंग, इससे सूरज की रोशनी रोकना कितना खतरनाक?
हेल्थ
क्या आप भी बिना जांच के लेते हैं विटामिन D सप्लीमेंट्स? हो सकता है नुकसान
क्या आप भी बिना जांच के लेते हैं विटामिन D सप्लीमेंट्स? हो सकता है नुकसान
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget