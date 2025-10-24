Chhath Nahay Khay Wishes in Hindi: छठ हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है जोकि प्राचीन और पौराणिक महत्व रखता है. मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में इस महापर्व को बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है. छठ पर्व में मुख्य रूप से सूर्य देवता और छठी मैया यानी षष्ठी देवी की पूजा आराधना की जाती है.

छठ की मान्यताएं, परंपराएं, आस्था, श्रद्धा, संयम और समर्पण जैसी प्रक्रिया ही इस पर्व को और खास बनाती है. इस साल छठ पर्व की शुरुआत शनिवार, 25 अक्टूबर से हो जाएगी, जिसका समापन 28 अक्टूबर 2025 को होगा. 25 अक्टूबर को छठ पर्व के पहले दिन नहाए खाए की परंपरा निभाई जाती है. इस दिन व्रती कद्दू भात का सात्विक भोग ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती है.

छठ पूजा के नहाए खाय की बधाई देने के लिए आप अपने सगे-संबंधियों, परिजनों और प्रियजनों को इसकी शुभकामनाएं देने के लिए यहां से बधाई संदेश ले सकते हैं. यहां देखिए छठ पूजा के बेहतरीन मैसेज (Chhath 2025 Nahay Khay Kaddu Bhat Wishes Messages Greetings Images)-

छठ का पर्व आया

अपने साथ खुशियां अपार लाया

सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देने

फिर से एक बार छठ का पर्व आया

हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार

मुबारक हो आपको छठ का त्योहार





सात घोड़ों के रथ पर सवार,

भगवान सूर्य आएं आपके द्वार

किरणों से भरे आपका घर संसार

नहाय खाय की हार्दिक शुभकामनाएं





छठ पर्व सबके जीवन में खुशियां लाए

सबके घर को सुख-संपन्नता और यश से भर दे

नहाए खाए की हार्दिक शुभकामनाएं







पल-पल सुनहरे फूल खिले

कभी ना हो कांटो से सामना

खुशियों से भरी रहे जिंदगी आपकी

छठ पर हमारी यही है शुभकामना

नहाय खाय की शुभकामनाएं 2025







कदुआ भात से होती है पूजा की शुरुआत,

खरना के दिन खाते हैं खीर में गुड़ और भात

सांझ का अर्घ्य करता है जीवन में शुभ शुरुआत,

सुबह के अर्घ्य के साथ पूरी हो आपकी हर मुराद.

छठ नहाए खाए 2025 की शुभकामनाएं





जब चिड़िया बाग में चहचहाती है

छठ मैया तब प्यार बरसाती है

सब के जीवन में खुशियां भर जाती है

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!



