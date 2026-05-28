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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSagittarius June Horoscope 2026: धनु जून मासिक राशिफल, महंगाई की मार जेब पर पड़ेगी भारी, मेडिकल खर्चा बनेगा मुसीबत

Sagittarius June Horoscope 2026: धनु जून मासिक राशिफल, महंगाई की मार जेब पर पड़ेगी भारी, मेडिकल खर्चा बनेगा मुसीबत

June Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए जून 2026 का महीना धनु राशि (Vrishchik Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 May 2026 03:21 PM (IST)
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Dhanu June horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जून (June 2026) का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Dhanu Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

धन और समय का करना होगा सही प्रबंधन

धनु राशि के जातकों को जून के महीने में अपने धन और समय का खूब प्रबंधन करके चलना होगा अन्यथा उन्हें महीने के मध्य तक ही आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है. जून महीने की शुरुआत में ही आपके सामने कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं. जीवन से जुड़ी किसी बड़ी जरूरत या फिर घर-परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति के इलाज आदि के लिए आपको अपनी जरा ज्यादा ही जेब ढीली करनी पड़ सकती है. ऐसे में बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा.

मौज-मस्ती और यात्राओं के बनेंगे योग

इस दौरान युवाओं का अधिकांश समय मौज-मस्ती करते हुए बीतेगा. पिकनिक-पर्यटन के प्रोग्राम बनेंगे. किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा. इस दौरान पुराने मित्रों और प्रियजनों से मुलाकात होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक तनाव को कम करने में मदद करेगा.

वाणी और व्यवहार पर रखें नियंत्रण

माह के मध्य का समय आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की सलाह देता है, अन्यथा बनी बात बिगड़ जाने से आपको आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीके से नुकसान झेलना पड़ सकता है. इस दौरान किसी से भी कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचें. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना लाभकारी रहेगा.

दांपत्य जीवन में बढ़ सकता है तनाव

इस दौरान जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. ऐसे में मतभेद को मनभेद में न बदलने दें और चीजों को विवाद की बजाय संवाद से सुलझाने का प्रयास करें. प्रेम संबंधों में भी धैर्य और समझदारी बनाए रखने की जरूरत रहेगी. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना रिश्तों को मजबूत बनाएगा.

छात्रों और परिवार को मिलेगा सहयोग

माह के तीसरे सप्ताह में परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि कठिन परिश्रम और प्रयास से ही उन्हें मनचाही सफलता मिल पाएगी. इस दौरान किसी बड़ी घरेलू समस्या को सुलझाने में परिजनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा. परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

कारोबार और नौकरी में आ सकती हैं चुनौतियां

व्यवसाय से जुड़े लोगों को माह के उत्तरार्ध में थोड़ा मंदी का सामना करना पड़ सकता है. किसी नई योजना में निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां तनाव बढ़ा सकती हैं, लेकिन धैर्य और मेहनत से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य को लेकर रहें सतर्क

माह के अंतिम सप्ताह में सेहत का विशेष ख्याल रखें और वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं. अनियमित दिनचर्या और थकान के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. समय पर आराम और संतुलित खानपान आपके लिए लाभकारी रहेगा.

उपाय

प्रतिदिन श्री लक्ष्मीनारायण की पूजा करें तथा गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें.

अधिकमास पूर्णिमा कब है

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 28 May 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
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