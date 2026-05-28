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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मCapricorn June Horoscope 2026: मकर जून मासिक राशिफल, बॉस रहेंगे मेहरबान, काम में मिल सकती है राहत

Capricorn June Horoscope 2026: मकर जून मासिक राशिफल, बॉस रहेंगे मेहरबान, काम में मिल सकती है राहत

June Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए जून 2026 का महीना मकर राशि (Makar Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 May 2026 03:48 PM (IST)
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Makar June horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जून (June 2026) का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Makar Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जून का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत रहेगी शुभ और लाभकारी

मकर राशि के जातकों के लिए जून महीने के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय ज्यादा शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है. इस दौरान करियर और कारोबार के संबंध में की गई यात्राएं और मेल-मिलाप का बढ़िया लाभ मिलेगा. प्रभावशाली लोगों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, जिसका फायदा भविष्य में भी देखने को मिल सकता है. नई योजनाओं पर काम करने के अवसर प्राप्त होंगे और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

कारोबार और करियर में मिलेगा विस्तार

व्यवसाय से जुड़े लोग अपने कारोबार का विस्तार करने में कामयाब होंगे. इस दौरान नए निवेश और व्यापारिक समझौते लाभकारी साबित हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं. हालांकि किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा.

परिवार और संबंधों में आ सकती है तनातनी

पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह समय मध्यम फलकारी रहेगा. माह की शुरुआत में किसी बात को लेकर आपकी परिजनों के साथ तनातनी हो सकती है. खास बात यह कि आपके द्वारा लिए गए फैसले से आपका जीवनसाथी भी असहमत रह सकता है. ऐसे में संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए संवाद और धैर्य का सहारा लेना जरूरी होगा. छोटी बातों को तूल देने से बचें.

सेहत और दिनचर्या का रखें ध्यान

इस दौरान आपको अपने संबंध और सेहत दोनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी. अनियमित दिनचर्या और अत्यधिक भागदौड़ के कारण थकान और तनाव बढ़ सकता है. खानपान में लापरवाही न करें और समय-समय पर आराम जरूर लें. पुरानी बीमारी से परेशान लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी.

माह के मध्य में मिलेगी राहत

नौकरी या व्यवसाय में माह की शुरुआत में पैदा हुई कोई भी परेशानी माह के मध्य में खत्म होती हुई नजर आएगी. इस दौरान आपके इष्ट-मित्र आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे. नौकरीपेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे. इस दौरान आपको कहीं पर अटका हुआ या फिर उधार दिया हुआ धन अचानक से प्राप्त हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

प्रेम और दांपत्य जीवन रहेगा बेहतर

लव पार्टनर के साथ यदि आपकी खटपट चल रही थी तो इस दौरान वह दूर हो जाएगी और एक बार फिर आपकी प्रेम की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी. वैवाहिक जीवन में भी आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा. हालांकि माह के तीसरे सप्ताह में जीवनसाथी की सेहत को लेकर आपका मन थोड़ा चिंतित रह सकता है. इस दौरान संतान से जुड़ी कोई समस्या भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है.

महीने के अंत में मिलेगा समाधान

माह के अंत तक आप अपनी बुद्धि और विवेक से सभी समस्याओं का हल खोजने में कामयाब होंगे. परिवार और करीबी लोगों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाएगा. विद्यार्थियों को भी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

उपाय

शनिवार के दिन छाया दान करें तथा पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 28 May 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Horoscope 2026 Monthly Horoscope 2026 Capricorn June Horoscope 2026
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