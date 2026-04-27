Buddha Jayanti 2026: बुद्ध के विचारों से सीखें ‘Minimalism’, घर से हटाएं ये चीजें और पाएं सुकून

Buddha Jayanti 2026: बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मनाई जाती है. इसलिए वैशाख महीने की पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में अधिक महत्व रखती है. क्योंकि यह हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए पवित्र दिन होता है. इस साल बुद्ध पूर्णिमा 1 मई 2026 को मनाई जाएगी.

बुद्ध जंयती को भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है. खासकर इस दिन बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं को याद कर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन होता है.

बुद्ध जयंती का महत्व

हिंदू और बौद्ध परंपरा में बुद्ध जयंती का दिन विशेष महत्व रखता है. वैशाख महीने के पूर्णिमा का दिन सिर्फ स्नान-दान या व्रत आदि से ही नहीं बल्कि, भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण से भी जुड़ा है. बुद्ध के विचार और शिक्षाएं आज के तेज रफ्तार जीवन में और अधिक प्रासंगिक माने जाते हैं.

बुद्ध से सीखे ‘Minimalism’

बुद्ध की शिक्षा “Minimalism” यानी न्यूनतमवाद की अवधारणा हमें सिखाती है कि कम चीजों में भी संतोष और शांति पाई जा सकती है. आज के अधिक और अधिक की लाचसा और असंतुष्टि के दौर में हमें बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाने की जरूर है, क्योंकि जब व्यक्ति में संतुष्टि नहीं होगी और अशांति मन में वास करती रहेगी.

बौद्ध दर्शन के अनुसार, बुद्ध की न्यूनतमवाद शिक्षा हमें सिखाती है कि, दुख का मूल कारण है तृष्णा यानी अत्यधिक चाह. जब हम जरूरत से ज्यादा चीजें, अपेक्षाएं और इच्छाओं को जमा कर लेते हैं, तो मानसिक पीड़ा और बोझ बढ़ने लगती है. Minimalism सिद्धांत इसी बोझ को कम करने का तरीका है, जिसे वास्तु शास्त्र के अनुसार भी सकारात्मकता और सुखी जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है. न्यूनतमवाद की शिक्षा मूलरूप से कम चीजें, कम उलझन और ज्यादा सुकून पर आधारित है.

एस्ट्रोलॉजर नितिका शर्मा बताती हैं कि, गौतम बुद्ध का Minimalism सिद्धांत केवल घर को साफ रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन को हल्का और जीवन को सरल बनाने का भी मार्ग है. आइए जानते हैं वास्तु अनुसार, बुद्ध के न्यूनतमवाद सिद्धांत.

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घर से हटाएं ये चीजें, पाएं सुकून

बेकार और अनुपयोगी सामान- वास्तु शास्त्र के अनुसार घर से पुराने कपड़े, टूटे फर्नीचर, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स सामान आदि चीजें ना सिर्फ जगह घेरती है, बल्कि इससे नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है. इसलिए इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए.

एक्स्ट्रा चीजें- बुद्ध की शिक्षा और वास्तु अनुसार- एक ही काम के लिए कई वस्तुएं रखना अनावश्यक है. Minimalism सिखाता है Less is More यानी कम में ही ज्यादा संतुष्टि है.

भावनात्मक बोझ से जुड़ी चीजें- घर पर ऐसी कई चीजें होती हैं जो पुराने दुख से जोड़ती है. अगर घर पर रखी कोई वस्तु आपको मानसिक रूप से परेशान करती है, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए.

अत्यधिक सजावट- बहुत ज्यादा शोपीस, सजावट या भरी हुई अलमारियां मन को भी भारी बना देती हैं. वहीं खुला और साफ स्पेस मानसिक शांति देता है.

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