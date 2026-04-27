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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBuddha Jayanti 2026: बुद्ध के विचारों से सीखें ‘Minimalism’, घर से हटाएं ये चीजें और पाएं सुकून

Buddha Jayanti 2026: बुद्ध के विचारों से सीखें ‘Minimalism’, घर से हटाएं ये चीजें और पाएं सुकून

Buddha Jayanti 2026: बुद्ध की शिक्षाएं और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं, जिसमें एक है ‘Minimalism’. आज अधिक और अधिक की लालसा व असंतुष्टि के बीच बुद्ध की यानी न्यूनमतमवाद विचार को अपनाने की जरूरत है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 27 Apr 2026 06:10 AM (IST)
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Buddha Jayanti 2026: बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मनाई जाती है. इसलिए वैशाख महीने की पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में अधिक महत्व रखती है. क्योंकि यह हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए पवित्र दिन होता है. इस साल बुद्ध पूर्णिमा 1 मई 2026 को मनाई जाएगी.

बुद्ध जंयती को भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है. खासकर इस दिन बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं को याद कर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन होता है.  

बुद्ध जयंती का महत्व

हिंदू और बौद्ध परंपरा में बुद्ध जयंती का दिन विशेष महत्व रखता है. वैशाख महीने के पूर्णिमा का दिन सिर्फ स्नान-दान या व्रत आदि से ही नहीं बल्कि, भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण से भी जुड़ा है. बुद्ध के विचार और शिक्षाएं आज के तेज रफ्तार जीवन में और अधिक प्रासंगिक माने जाते हैं.

बुद्ध से सीखे ‘Minimalism’

बुद्ध की शिक्षा “Minimalism” यानी न्यूनतमवाद की अवधारणा हमें सिखाती है कि कम चीजों में भी संतोष और शांति पाई जा सकती है. आज के अधिक और अधिक की लाचसा और असंतुष्टि के दौर में हमें बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाने की जरूर है, क्योंकि जब व्यक्ति में संतुष्टि नहीं होगी और अशांति मन में वास करती रहेगी.

बौद्ध दर्शन के अनुसार, बुद्ध की न्यूनतमवाद शिक्षा हमें सिखाती है कि,  दुख का मूल कारण है तृष्णा यानी अत्यधिक चाह. जब हम जरूरत से ज्यादा चीजें, अपेक्षाएं और इच्छाओं को जमा कर लेते हैं, तो मानसिक पीड़ा और बोझ बढ़ने लगती है. Minimalism सिद्धांत इसी बोझ को कम करने का तरीका है, जिसे वास्तु शास्त्र के अनुसार भी सकारात्मकता और सुखी जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है. न्यूनतमवाद की शिक्षा मूलरूप से कम चीजें, कम उलझन और ज्यादा सुकून पर आधारित है.

एस्ट्रोलॉजर नितिका शर्मा बताती हैं कि, गौतम बुद्ध का Minimalism सिद्धांत केवल घर को साफ रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन को हल्का और जीवन को सरल बनाने का भी मार्ग है. आइए जानते हैं वास्तु अनुसार, बुद्ध के न्यूनतमवाद सिद्धांत.

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Buddha Jayanti 2026: बुद्ध के विचारों से सीखें ‘Minimalism’, घर से हटाएं ये चीजें और पाएं सुकून

घर से हटाएं ये चीजें, पाएं सुकून

बेकार और अनुपयोगी सामान- वास्तु शास्त्र के अनुसार घर से पुराने कपड़े, टूटे फर्नीचर, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स सामान आदि चीजें ना सिर्फ जगह घेरती है, बल्कि इससे नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है. इसलिए इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए.

एक्स्ट्रा चीजें- बुद्ध की शिक्षा और वास्तु अनुसार- एक ही काम के लिए कई वस्तुएं रखना अनावश्यक है. Minimalism सिखाता है Less is More यानी कम में ही ज्यादा संतुष्टि है.

भावनात्मक बोझ से जुड़ी चीजें- घर पर ऐसी कई चीजें होती हैं जो पुराने दुख से जोड़ती है. अगर घर पर रखी कोई वस्तु आपको मानसिक रूप से परेशान करती है, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए.

अत्यधिक सजावट- बहुत ज्यादा शोपीस, सजावट या भरी हुई अलमारियां मन को भी भारी बना देती हैं. वहीं खुला और साफ स्पेस मानसिक शांति देता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 27 Apr 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
Gautam Buddha Vastu Tips Buddha Jayanti Vaishakh Purnima 2026 Buddha Jayanti 2026
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