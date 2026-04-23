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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTravel Astrology: मई 2026 में समर हॉलिडे के लिए कर रहें ट्रिप की प्लानिंग तो जान लें अशुभ डेट

Travel Astrology: मई 2026 में समर हॉलिडे के लिए कर रहें ट्रिप की प्लानिंग तो जान लें अशुभ डेट

Travel Astrology: मई 2026 में स्कूल की छुट्टी होते ही लोग दादी-नानी के घर से लेकर हिल स्टेशन और अन्य जगहों में जाने की ट्रिप प्लान करने लगते हैं. लेकिन कुछ डेट्स में यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 23 Apr 2026 06:52 PM (IST)
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May 2026 Travel Astrology 2026: यात्रा करना सिर्फ घूमने-फिरने का जरिया मात्र नहीं है, बल्कि हर यात्रा से नए-नए अनुभव और नई यादें बनती हैं. सुकून और सुखद यात्राएं रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव को दूर कर मानसिक शांति देती है. लेकिन काम में व्यस्तता और स्कूल की पढ़ाई को लेकर लोग बाहर कम ही निकल पड़ते हैं. इसलिए मई महीने का बच्चे लेकर बुजुर्गों तक को खास इंतजार रहता है.

मई महीने में बच्चों के स्कूल की गर्मी छुट्टियां शुरू हो जाती है और लोग परिवार के साथ घूमने-फिरने के लिए निकल जाते हैं. बाहर शहरों में रहने वाले लोग इस समय दादी-नानी के घर भी जाते हैं. अगर आप भी इस बार मई के लिए समर हॉलिडे में ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कुछ तारीखों के बारे में जरूर जान लें, जो यात्रा के लिए शुभ नहीं मानी जा रही है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन तिथियों में की गई यात्रा अशुभ या फिर बाधाओं से भरी हो सकती है.

यात्रा के लिए क्यों जरूरी है शुभ तिथि

कई बार ऐसा होता है कि, लोग सुकून और खुशी के लिए यात्रा पर निकलते हैं लेकिन यात्रा में एक के बाद एक बाधाएं आती रहती है. टिकट न मिलना, ट्रेन लेट, तबियत बिगडता आदि जैसी कई परेशियों के साथ यात्रा बोझिल बन जाती है. ज्योतिष के अनुसार, इसका एक कारण हो सकता है अशुभ तिथि में यात्रा प्लान कर लेना.

विश्व प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषाचार्य, मोटिवेशनल स्पीकर और अंकज्योतिषी पंडित सुरेश श्रीमाली मई 2026 के लिए कुछ ऐसी तारीखें बताते हैं, जिनमें बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा टालना बेहतर रहेगा. क्योंकि इन तिथियों में ग्रह-नक्षत्र की असंतुलित चाल का असर यात्रा में परेशानी उत्पन्न कर सकता है. इसलिए तिथि को जानकर आप पहले से सतर्क हो जाएं.

मई में यात्रा के लिए अशुभ तिथियां (Astrology Travel Warning Dates May 2026)

पंचांग के अनुसार, मई 2026 में चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चौदस, अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों में यात्राएं  अशुभ मानी जाती हैं. डेट्स की बात करें तो 5, 10, 11, 15, 16 और 31 मई यात्रा के लिए अधिक शुभ साबित नहीं होगी. ज्योतिष के अनुसार सोमवार/शनिवार को पूर्व दिशा, मंगलवार को उत्तर, बुधवार/शुक्रवार को पश्चिम, गुरुवार को दक्षिण और रविवार को पश्चिम दिशा की यात्रा से परहेज करें. दिशाशूल और तिथि के अनुसार, इन दिनों में की गई यात्रा सफल नहीं होती है. साथ ही यात्रा के समय राहुकाल का ध्यान रखें, राहुकाल में यात्रा शुरू न करें.

यात्रा टालना संभव न हो तो करें ये उपाय

कई बार यात्राएं टालना संभव नहीं होता, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है. ज्योतिष में जरूरी यात्राओं के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप ग्रह-नक्षत्रों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं.

  • घर से निकलने से पहले भगवान गणेश का स्मरण करें.
  • थोड़ा सा गुड़ खाकर और पानी पीकर यात्रा शुरू करें.
  • माता-पिता या बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें.
  • अपने इष्ट देव का नाम लेकर यात्रा करें.

ये भी पढ़ें: 2026 में प्रचंड गर्मी का कहर! AC-कूलर होंगे फेल, लू की तरह फैली बाबा वेंगा की भविष्यवाणी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 23 Apr 2026 06:52 PM (IST)
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