Travel Astrology: मई 2026 में समर हॉलिडे के लिए कर रहें ट्रिप की प्लानिंग तो जान लें अशुभ डेट

May 2026 Travel Astrology 2026: यात्रा करना सिर्फ घूमने-फिरने का जरिया मात्र नहीं है, बल्कि हर यात्रा से नए-नए अनुभव और नई यादें बनती हैं. सुकून और सुखद यात्राएं रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव को दूर कर मानसिक शांति देती है. लेकिन काम में व्यस्तता और स्कूल की पढ़ाई को लेकर लोग बाहर कम ही निकल पड़ते हैं. इसलिए मई महीने का बच्चे लेकर बुजुर्गों तक को खास इंतजार रहता है.

मई महीने में बच्चों के स्कूल की गर्मी छुट्टियां शुरू हो जाती है और लोग परिवार के साथ घूमने-फिरने के लिए निकल जाते हैं. बाहर शहरों में रहने वाले लोग इस समय दादी-नानी के घर भी जाते हैं. अगर आप भी इस बार मई के लिए समर हॉलिडे में ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कुछ तारीखों के बारे में जरूर जान लें, जो यात्रा के लिए शुभ नहीं मानी जा रही है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन तिथियों में की गई यात्रा अशुभ या फिर बाधाओं से भरी हो सकती है.

यात्रा के लिए क्यों जरूरी है शुभ तिथि

कई बार ऐसा होता है कि, लोग सुकून और खुशी के लिए यात्रा पर निकलते हैं लेकिन यात्रा में एक के बाद एक बाधाएं आती रहती है. टिकट न मिलना, ट्रेन लेट, तबियत बिगडता आदि जैसी कई परेशियों के साथ यात्रा बोझिल बन जाती है. ज्योतिष के अनुसार, इसका एक कारण हो सकता है अशुभ तिथि में यात्रा प्लान कर लेना.

विश्व प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषाचार्य, मोटिवेशनल स्पीकर और अंकज्योतिषी पंडित सुरेश श्रीमाली मई 2026 के लिए कुछ ऐसी तारीखें बताते हैं, जिनमें बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा टालना बेहतर रहेगा. क्योंकि इन तिथियों में ग्रह-नक्षत्र की असंतुलित चाल का असर यात्रा में परेशानी उत्पन्न कर सकता है. इसलिए तिथि को जानकर आप पहले से सतर्क हो जाएं.

मई में यात्रा के लिए अशुभ तिथियां (Astrology Travel Warning Dates May 2026)

पंचांग के अनुसार, मई 2026 में चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चौदस, अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों में यात्राएं अशुभ मानी जाती हैं. डेट्स की बात करें तो 5, 10, 11, 15, 16 और 31 मई यात्रा के लिए अधिक शुभ साबित नहीं होगी. ज्योतिष के अनुसार सोमवार/शनिवार को पूर्व दिशा, मंगलवार को उत्तर, बुधवार/शुक्रवार को पश्चिम, गुरुवार को दक्षिण और रविवार को पश्चिम दिशा की यात्रा से परहेज करें. दिशाशूल और तिथि के अनुसार, इन दिनों में की गई यात्रा सफल नहीं होती है. साथ ही यात्रा के समय राहुकाल का ध्यान रखें, राहुकाल में यात्रा शुरू न करें.

यात्रा टालना संभव न हो तो करें ये उपाय

कई बार यात्राएं टालना संभव नहीं होता, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है. ज्योतिष में जरूरी यात्राओं के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप ग्रह-नक्षत्रों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं.

घर से निकलने से पहले भगवान गणेश का स्मरण करें.

थोड़ा सा गुड़ खाकर और पानी पीकर यात्रा शुरू करें.

माता-पिता या बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें.

अपने इष्ट देव का नाम लेकर यात्रा करें.

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