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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रो2026 में प्रचंड गर्मी का कहर! AC-कूलर होंगे फेल, लू की तरह फैली बाबा वेंगा की भविष्यवाणी

2026 में प्रचंड गर्मी का कहर! AC-कूलर होंगे फेल, लू की तरह फैली बाबा वेंगा की भविष्यवाणी

Baba Vanga Predictions: बाबा वेंगा के अनुसार, 2026 में प्रचंड गर्मी पड़ सकती है. लू और गर्म हवाओं का ऐसा प्रकोप होगा कि, AC-कूलर भी फेल हो जाएंगे. अगर ऐसा हुआ तो इस साल सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 23 Apr 2026 07:00 AM (IST)
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Baba Vanga Alert for Extreme summer 2026: बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा अपनी कई सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं. एक बार फिर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सुर्खियों में है. लेकिन यह डरावनी भी है. बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में साल 2026 में लोगों को गर्मी को लेकर अलर्ट किया है. उनके मुताबिक, इस वर्ष प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा.

अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो सूरज का पारा हाई है. अप्रैल की बढ़ती गर्मी, लू, गर्म हवाएं (Heat Wave) इस बात का संकेत है कि, आने वाले दिनों में हीट वेव लोगों की हालत खराब कर सकता है. हालांकि मार्च के आखिर और अप्रैल के शुरुआत में बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन यह राहत बड़े तूफान के आने के पहले की शांति हो सकती है. आइए जानते हैं बाबा वेंगा की साल 2026 की गर्मी को लेकर क्या-क्या चेतावनी है.

2026 की गर्मी में सूरज के बदलेंगे तेवर!

2026 में प्रचंड गर्मी का अनुमान लगाया जा रहा है. बाब वेंगा ने वर्षों पहले ही जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कारण अत्यधिक तापमान और प्राकृतिक असंतुलन की भविष्यवाणी कर दी थी, जोकि साल-दर साल सच साबित हो रही है. 2026 के लिए उन्होंने भीषण गर्मी, सूखा, तेज गर्म हवाएं और जल संकट जैसी स्थितियों की बात कही थी. इस समय लगातार बढ़ते तापमान के बीच बाब वेंगा की ये भविष्यवाणी (Baba Vanga Ki Bhavishyavani) लोगों को अधिक डरा रही है.

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क्या सच में AC-कूलर इस गर्मी होंगे फेल

किसी भी भविष्याणी में ऐसा दावा नहीं किया गया है कि, बढ़ती गर्मी में सच में एस-कूलर पूरी तरह से फेल हो जाएंगे. लेकिन जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो सामान्य कूलिंग सिस्टम भी कम प्रभावी हो जाती है. भविष्यावाणियों के साथ ही हमें वैज्ञानिक तर्क के जरिए तथ्यों को भी जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कई बार भविष्यवाणियों पूरी तरह सच नहीं होती, लेकिन भविष्यणी को संकेत मानकर अलर्ट रहना चाहिए.

बात करें 2026 में पड़ने वाली गर्मी को लेकर वैज्ञानिक तर्क के बारे में तो, वर्तमान डेटा भी ऐसे संकेत दे रहे हैं कि अंटार्कटिका के विशालकाय ग्लेशियर (ग्लेशियर) खतरनाक गति से पिघल रहे हैं, जोकि मौसम के मिजाज के लिए अच्छा नहीं है.

विशेषज्ञों का मानना है कि, अगर अब ग्लोबल वार्मिंग पर कड़े एक्शन नहीं लिए गए तो 2026 खासकर तटीय शहरों के लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है. गर्मी केवल मौसम, लू, शारीरिक बेचैनी कारण मात्र नहीं है, बल्कि तापमान बढ़ने का प्रभाव हमे फूड चेन को भी प्रभावित करता है. यदि यही स्थिति बनी रही तो, आने वाले समय में हीटवेव और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 23 Apr 2026 07:00 AM (IST)
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Summer Season HOT WEATHER Heat Wave Baba Vanga Summer 2026
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