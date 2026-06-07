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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhanu Saptami Vrat Katha: भानु सप्तमी पर आज पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा

Bhanu Saptami Vrat Katha: भानु सप्तमी पर आज पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा

Bhanu Saptami Vrat Katha: रविवार 7 जून 2026 को ज्येष्ठ अधिकमास की भानु सप्तमी है. आज के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए. साथ ही पूजा में इस व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 07 Jun 2026 04:55 AM (IST)
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Bhanu Saptami Vrat Katha: भानु सप्तमी का पावन पर्व रविवार और सप्तमी तिथि के संयोग में मनाया जाता है. इस बार यह तिथि 7 जून 2026 को पड़ी है. भगवान सूर्य समस्त चराचर जगत को प्रकाश और ऊर्जा देने वाले देवता हैं. इनकी पूजा से आरोग्य, ऊर्जा, सफलता का आशीर्वाद मिलता है.

भानु सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने का विधान है. साथ बी आज के लिए जो लोग विधि-विधान से सूर्य देव की पूजा करते हैं और इस व्रत कथा का पाठ करते हैं या कथा सुनते हैं, उन्हें पूजा का संपूर्ण लाभ मिलता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

भानु सप्तमी व्रत कथा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन समय में इंदुमती नाम की एक गणिका (वेश्या) रहती थी. अपने जीवन में वह सांसारिक भोग-विलास में लिप्त रही और उसने कभी विशेष रूप से धर्म-कर्म या पुण्य कार्य नहीं किए. समय बीतने के साथ उसके मन में यह इच्छा जागृत हुई कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो. इस उद्देश्य से वह महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंची और उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा कि क्या उसके जैसे पापों में लिप्त व्यक्ति के लिए भी मुक्ति का कोई मार्ग है.

इंदुमती की जिज्ञासा सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने उसे भानु सप्तमी, जिसे अचला सप्तमी भी कहा जाता है का महत्व बताया. उन्होंने कहा कि यह व्रत स्त्रियों को सुख, सौभाग्य, सुंदरता और अंततः मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है. जो श्रद्धा और नियमपूर्वक इस दिन सूर्य देव की पूजा करता है, उसे अपनी इच्छानुसार शुभ फल प्राप्त होते हैं.

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महर्षि वशिष्ठ ने इंदुमती से कहा कि यदि वह इस जन्म के बाद जन्म-मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती है, तो उसे पूरे विश्वास और भक्ति के साथ भानु सप्तमी का व्रत और सूर्य उपासना करनी चाहिए. ऋषि के उपदेश को सुनकर इंदुमती ने पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन किया. कहा जाता है कि इस पुण्य के प्रभाव से मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और स्वर्गलोक में उसे अप्सराओं की प्रमुख के रूप में सम्मान मिला.

इसी पौराणिक कथा के आधार पर आज भी श्रद्धालु भानु सप्तमी का व्रत रखते हैं और सूर्य देव की आराधना करके सुख, समृद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हैं. ऐसी मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक किया गया यह व्रत व्यक्ति के जीवन में शुभ फल और पुण्य प्रदान करता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

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  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 07 Jun 2026 04:55 AM (IST)
Tags :
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