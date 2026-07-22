Rashifal 23 July 2026: मीन-मकर राशि वाले जल्दबाजी में न लें फैसला, मिथुन सहित 3 राशियों के लिए लकी रहेगा दिन, सभी 12 राशियों का राशिफल देखें
Rashifal 23 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज गुरुवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.
Rashifal 23 July 2026: आज 23 जुलाई 2026 दिन गुरुवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्लपक्ष नवमी तिथि सुबह 08 बजकर 39 मिनट तक रहेगा, उपरांत दशमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य कर्क राशि में बुध मिथुन राशि में रहेगे केतु और शुक्र सिंह राशि में संचरण करेगे.
चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष
- आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. किसी करीबी व्यक्ति की कठोर या अधिक बोलने वाली बात आपके मन को आहत कर सकती है. ऐसे समय में धैर्य और संयम बनाए रखना सबसे अच्छा रहेगा. छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाने के बजाय परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें. आज अपने स्वाभिमान को लेकर भी सतर्क रहें, क्योंकि किसी के व्यवहार से आपको सम्मान में कमी महसूस हो सकती है. मानसिक तनाव और शारीरिक थकान के कारण दिन सामान्य से थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच से आप परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी सदस्य, विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है. उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लेने में देर न करें. घर के वातावरण को शांत बनाए रखने का प्रयास करें. जीवनसाथी के साथ किसी भी छोटी बात को विवाद का रूप न दें, क्योंकि इससे रिश्तों में अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में विरोधी या प्रतिस्पर्धी सक्रिय रह सकते हैं. इसलिए अपने कार्यों को पूरी सावधानी और गोपनीयता के साथ करें. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ अनावश्यक बहस से बचना चाहिए. व्यापार से जुड़े लोगों को आज किसी बड़े निवेश या स्थायी संपत्ति से संबंधित निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. पढ़ाई में मन लगाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निरंतर अभ्यास जारी रखना चाहिए. करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें और जल्दबाजी से बचें.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव का प्रभाव स्वास्थ्य पर दिखाई दे सकता है. सिरदर्द, थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें, संतुलित भोजन लें और योग या ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें. माता के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और संपत्ति से जुड़े मामलों में फिलहाल कोई बड़ा फैसला न लें. निवेश करने से पहले सभी पहलुओं का अच्छी तरह मूल्यांकन करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भावनात्मक संवेदनशीलता अधिक रहेगी. किसी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपने साथी से खुलकर और शांतिपूर्वक बातचीत करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और विवाद से दूर रहना चाहिए.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: आसमानी नीला
- उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. माता-पिता का आशीर्वाद लें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तु या चने की दाल का दान करें. इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी और नकारात्मक प्रभावों में कमी आएगी.
वृषभ
- आज का दिन आपके लिए उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है. तन और मन दोनों से आप स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करेंगे, जिससे हर कार्य पूरे मनोयोग से पूरा करने में सफल रहेंगे. भाग्य का अच्छा साथ मिलने से लंबे समय से रुके हुए कार्यों में भी प्रगति के संकेत हैं. आज आपके व्यवहार और कार्यशैली से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा लोग आपके विचारों और निर्णयों की सराहना करेंगे.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कई कार्य आसान हो जाएंगे. मित्रों या परिजनों के साथ यात्रा की योजना भी बन सकती है, जो रिश्तों में और अधिक मधुरता लाएगी. घर में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार के विस्तार और नए अवसर मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे. कार्यस्थल पर विरोधी भी आपके आत्मविश्वास और बुद्धिमानी के सामने टिक नहीं पाएंगे. नई जिम्मेदारियां भविष्य में लाभ दिला सकती हैं.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. यदि किसी इंटरव्यू या महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता मिलने के प्रबल योग हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा रहेगा. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक उत्साह बना रहेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान का लाभ मिलेगा. यदि लंबे समय से किसी छोटी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे, तो उसमें भी राहत मिलने की संभावना है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन शुभ रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और धन संबंधी योजनाओं में सफलता मिलेगी. निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लें, लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. रुका हुआ धन मिलने के भी योग बन रहे हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. प्रिय व्यक्ति के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आने की संभावना बन सकती है. विवाहित जीवन में आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ेगा, जिससे संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: पीला
- उपाय: आज भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें. केले के वृक्ष में जल अर्पित करें तथा "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीली मिठाई, चने की दाल या हल्दी का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा.
मिथुन
- आज का दिन आपके लिए मिश्रित लेकिन अंततः सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. दिन की शुरुआत कुछ चुनौतियों के साथ हो सकती है, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास से आपको अपने अधिकांश कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले अच्छी योजना बनाएं और जल्दबाजी से बचें. यदि किसी काम में देरी हो रही है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी.
- पारिवारिक जीवन: घर-परिवार का वातावरण सुखद और आनंदमय रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या सामूहिक चर्चा से रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी. बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक साबित होगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में सुबह के समय मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है, जिससे काम में एकाग्रता की कमी महसूस होगी. हालांकि दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी न करें. धैर्य और समझदारी से किए गए प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम देंगे.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य से अच्छा रहेगा. पढ़ाई में मन लगाने के लिए अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए. करियर में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर मिल सकते हैं, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. मौसम में बदलाव के कारण सर्दी, जुकाम या वायरल जैसी मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं. बाहर का भोजन करने से बचें और स्वच्छ एवं संतुलित आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और आराम पर भी ध्यान दें.
- आर्थिक स्थिति: दिन की शुरुआत में आर्थिक मामलों को लेकर कुछ परेशानियां महसूस हो सकती हैं. किसी भुगतान में देरी या अनावश्यक खर्च चिंता बढ़ा सकता है. हालांकि दिन के उत्तरार्ध में स्थिति बेहतर होगी और आर्थिक योजनाओं में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देगा. खर्चों पर नियंत्रण रखना लाभदायक रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी समझ मजबूत होगी. अविवाहित लोगों को भी किसी विशेष व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. विवाहित जीवन में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहेगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
- उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले पुष्प अर्पित करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जियां या चने की दाल का दान करें तथा घर से निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.
कर्क
- आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. दिन की शुरुआत कुछ मानसिक तनाव और आर्थिक चिंताओं के साथ होने की संभावना है. आय की तुलना में खर्च अधिक रहने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर मन में दुविधा बनी रह सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है. दोपहर के बाद परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी और रुके हुए कार्यों में प्रगति दिखाई देगी. सकारात्मक सोच बनाए रखने से दिन के अंत तक राहत और संतोष का अनुभव होगा.
- पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. दिन के उत्तरार्ध में घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और परिजनों के साथ हंसी-मजाक तथा सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा. यदि किसी सदस्य के साथ मतभेद चल रहा है, तो बातचीत के माध्यम से उसे दूर करने की कोशिश करें. मधुर व्यवहार से रिश्ते और मजबूत होंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में सुबह के समय कुछ उलझनें या काम का दबाव महसूस हो सकता है. सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें. दोपहर के बाद कार्यों में गति आएगी और रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए नकारात्मक विचारों से दूरी बनानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए. करियर से जुड़े नए अवसर धीरे-धीरे आपके सामने आ सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी रखें. आंखों में जलन, दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है, इसलिए स्क्रीन का अधिक उपयोग करने से बचें और पर्याप्त आराम करें. मानसिक तनाव भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. योग, ध्यान और सकारात्मक सोच से आपको लाभ मिलेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से सुबह का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि खर्च अधिक रहने की संभावना है. हालांकि दोपहर के बाद धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा. निवेश और खर्च से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें. साथी के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी. विवाहित लोगों के जीवन में प्रेम और सहयोग बना रहेगा, जबकि अविवाहित लोगों को किसी नए परिचय से खुशी मिल सकती है.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले चंदन का तिलक लगाएं. "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या चने की दाल का दान करें तथा दिनभर सकारात्मक सोच बनाए रखने का संकल्प लें.
सिंह
- आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. अधिक भावुक होने के कारण छोटी-छोटी बातें भी आपके मन को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे मानसिक चिंता बनी रह सकती है. इसलिए किसी भी परिस्थिति में धैर्य और विवेक से काम लेना आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. अनावश्यक बहस या विवाद से दूरी बनाकर रखें. यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता हो तो जल्दबाजी न करें, बल्कि सोच-समझकर ही कदम उठाएं. आज शांत रहकर कार्य करने से कई समस्याओं से बचा जा सकता है.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी छोटी-सी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है. ऐसे समय में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और दूसरों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास करें. यदि आप संयम बनाए रखेंगे तो विवाद टल सकता है. घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में नए काम शुरू करने के बजाय पुराने लंबित कार्यों को पूरा करने पर ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्य समय पर पूरे करने चाहिए और सहकर्मियों के साथ अनावश्यक बहस से बचना चाहिए. व्यापारियों को भी किसी नए निवेश या बड़े निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. यदि कोई कानूनी या कोर्ट-कचहरी से जुड़ा मामला चल रहा है, तो पूरी सावधानी बरतें और विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए मानसिक तनाव से दूरी बनानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए. करियर में सफलता पाने के लिए धैर्य और निरंतर मेहनत जरूरी होगी.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव का असर स्वास्थ्य पर दिखाई दे सकता है. अधिक चिंता करने से थकान, बेचैनी या सिरदर्द महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम करें, ध्यान और योग का अभ्यास करें तथा सकारात्मक सोच बनाए रखें. नियमित दिनचर्या का पालन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आज खर्चों की अधिकता आपकी चिंता बढ़ा सकती है. इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार ही धन का उपयोग करें. निवेश या बड़ी खरीदारी फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ देगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. किसी गलतफहमी के कारण साथी के साथ मतभेद हो सकता है, इसलिए शांतिपूर्वक बातचीत करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, जबकि अविवाहित लोगों को जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: हल्का नीला
- उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल या केले का दान करें. साथ ही दिनभर कम बोलें, मधुर वाणी का प्रयोग करें और किसी भी विवाद से दूर रहने का प्रयास करें.
कन्या
- आज का दिन आपके लिए कुल मिलाकर अनुकूल और शुभ संकेत लेकर आया है. दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी और अधिकांश कार्य आपकी योजना के अनुसार पूरे होने की संभावना है. परिवार और मित्रों का सहयोग मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. हालांकि दोपहर के बाद किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर मन में भ्रम या असमंजस की स्थिति बन सकती है. ऐसे में जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं. शाम के समय यात्रा या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतना आपके लिए आवश्यक रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: परिवार का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. परिजनों के साथ संबंध पहले से अधिक मधुर होंगे और आपसी सहयोग बना रहेगा. किसी मित्र या रिश्तेदार से उपहार मिलने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति प्रदान करेगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. आपके कार्यों से वरिष्ठ अधिकारी संतुष्ट रहेंगे और आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को भी पुराने संपर्कों और मित्रों के माध्यम से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि दोपहर के बाद किसी नए सौदे या महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें. सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में अधिक लाभ देगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान बनाए रखना चाहिए. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं, इसलिए आत्मविश्वास के साथ प्रयास करते रहें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन शाम के समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें. पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन संतोषजनक रहेगा. मित्रों या परिचितों के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना है. किसी उपहार या अतिरिक्त आय से मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि किसी भी प्रकार का आर्थिक निर्णय बिना पूरी जानकारी के न लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. विवाह योग्य जातकों के लिए शुभ समाचार मिल सकता है और रिश्ता तय होने के प्रबल योग बन रहे हैं. विवाहित जीवन में भी प्रेम, विश्वास और आपसी समझ मजबूत होगी.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले पुष्प अर्पित करें. "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, चने की दाल या हल्दी का दान करें. घर से निकलने से पहले माता-पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा.
तुला
- आज का दिन आपके लिए खुशियां, सफलता और संतोष लेकर आने वाला है. किसी महत्वपूर्ण कार्य के सफलतापूर्वक पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. लंबे समय से जिस कार्य का इंतजार था, उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. भावनात्मक रूप से भी आप स्वयं को मजबूत महसूस करेंगे और अपनों का साथ आपके मन को सुकून देगा. माता का आशीर्वाद और परिवार का सहयोग आपके लिए विशेष प्रेरणा का स्रोत बनेगा. पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे हर कार्य उत्साह के साथ पूरा करने में सफलता मिलेगी.
- पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में आनंद और उत्सव का वातावरण बना रहेगा. किसी शुभ समाचार या पारिवारिक उपलब्धि के कारण सभी सदस्यों के चेहरे पर खुशी दिखाई देगी. माता का विशेष स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे मन को शांति मिलेगी. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन अत्यंत लाभदायक साबित हो सकता है. नए अवसर प्राप्त होंगे और पुराने कार्यों में भी सफलता मिलेगी. यदि जमीन-जायदाद से जुड़े किसी दस्तावेजी कार्य को पूरा करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है. नौकरीपेशा लोगों के कार्यों की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत सकारात्मक परिणाम देगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन की शुरुआत बेहद अच्छी रहेगी. पढ़ाई में मन लगेगा और नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. मानसिक प्रसन्नता का सकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर भी दिखाई देगा. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. फिर भी नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम का ध्यान रखें ताकि यह सकारात्मकता पूरे दिन बनी रहे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन शुभ रहेगा. व्यापार में लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. संपत्ति से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं. यदि किसी निवेश या दस्तावेजी प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं, तो सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. प्रिय व्यक्ति के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे. अविवाहित लोगों को मनचाहा साथी मिलने की संभावना बन सकती है. विवाहित जीवन में प्रेम, सहयोग और आपसी समझ बढ़ेगी, जिससे दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. केले के वृक्ष में जल अर्पित करें तथा "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. माता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें और जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र, चने की दाल या हल्दी का दान करें. इससे सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी.
वृश्चिक
- आज का दिन आपके लिए धैर्य और संयम की परीक्षा लेने वाला रह सकता है. थकान, आलस्य और मानसिक चिंता के कारण कार्यों में उत्साह की कमी महसूस होगी. मन में नकारात्मक विचार आने से आत्मविश्वास भी कुछ कमजोर पड़ सकता है, इसलिए छोटी-छोटी बातों को लेकर अधिक चिंता करने से बचें. आज किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को टालना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है. परिस्थितियां भले ही पूरी तरह आपके अनुकूल न हों, लेकिन धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आप दिन को बेहतर बना सकते हैं.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी छोटी-सी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका है. इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार में संयम बनाए रखें. परिजनों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और अनावश्यक बहस से दूर रहें. यदि आप शांत स्वभाव अपनाएंगे, तो घर का माहौल तनावपूर्ण होने से बच सकता है. बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का व्यवहार आपकी अपेक्षा के अनुरूप न रहने से मन निराश हो सकता है. सहकर्मियों या विरोधियों की सक्रियता भी आपके लिए चुनौती बन सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को कार्यों में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. आज किसी नए प्रोजेक्ट, निवेश या बड़े निर्णय की शुरुआत करने के बजाय पुराने कार्यों को व्यवस्थित करना अधिक लाभदायक रहेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निराश होने के बजाय नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए. करियर में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य और निरंतर मेहनत पर ध्यान दें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से मध्यम रहेगा. थकान, आलस्य और मानसिक तनाव के कारण ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है. बाहर का भोजन करने से पेट संबंधी समस्याएं होने की आशंका है, इसलिए स्वच्छ और हल्का भोजन करें. पर्याप्त पानी पिएं और आराम के साथ योग या ध्यान का अभ्यास करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. आय और खर्च में संतुलन बना रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक होगा. निवेश या बड़े आर्थिक फैसले फिलहाल टालना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी. साथी के साथ किसी छोटी बात पर मतभेद हो सकता है, इसलिए शांतिपूर्वक बातचीत करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, जिससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: भूरा
- उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल या गुड़ का दान करें. बाहर का भोजन करने से बचें, बड़ों का आशीर्वाद लें और पूरे दिन सकारात्मक सोच बनाए रखने का प्रयास करें.
धनु
- आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. दिन की शुरुआत उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी. आप मनोरंजन, रचनात्मक कार्यों और प्रियजनों के साथ समय बिताने का आनंद लेंगे. हालांकि दोपहर के बाद मन में कुछ नकारात्मक विचार उभर सकते हैं, जिससे एकाग्रता प्रभावित होगी और पुराने मामलों की चिंता फिर से परेशान कर सकती है. ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना और परिस्थितियों को शांत मन से स्वीकार करना आपके लिए लाभदायक रहेगा. क्रोध या आवेश में लिया गया कोई भी निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए संयम रखना आवश्यक होगा.
- पारिवारिक जीवन: परिवार का वातावरण सामान्य से अच्छा रहेगा और घर में आपसी प्रेम एवं सहयोग बना रहेगा. परिजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. हालांकि किसी छोटी-सी बात पर मतभेद होने की संभावना भी है. इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक बहस से बचें. यदि आप शांत रहेंगे तो घर का माहौल सुखद बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी और आप अपने कार्य समय पर पूरे करने का प्रयास करेंगे. लेकिन दोपहर के बाद मानसिक विचलन के कारण काम में मन कम लग सकता है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ संतुलित व्यवहार रखना चाहिए. व्यापार से जुड़े लोगों को जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए और पुराने कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. पढ़ाई में मन लगाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नकारात्मक विचारों से दूर रहकर नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए. करियर में सफलता पाने के लिए धैर्य और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और अधिक सोचने की आदत थकान का कारण बन सकती है. काम के साथ पर्याप्त आराम करना भी जरूरी होगा. ध्यान, योग और आध्यात्मिक गतिविधियों से मानसिक शांति मिलेगी. संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद आपकी ऊर्जा बनाए रखेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें. अनावश्यक खरीदारी से बचें और धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें. पुराने निवेश से भविष्य में लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी होगी. साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और किसी भी गलतफहमी को बढ़ने न दें. विवाहित लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा, जबकि अविवाहित लोगों को नए परिचय का अवसर मिल सकता है.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: आसमानी नीला
- उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. कुछ समय ध्यान या भजन-कीर्तन में बिताएं. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या चने की दाल का दान करें तथा क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहने का संकल्प लें.
मकर
- आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है. दिन की शुरुआत उत्साह और सकारात्मकता के साथ होगी. प्रिय मित्रों या रिश्तेदारों के साथ समय बिताने, घूमने-फिरने या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. मान-सम्मान में वृद्धि होगी और वाहन सुख का भी आनंद प्राप्त हो सकता है. हालांकि दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ बदल सकती हैं. मानसिक तनाव, शारीरिक थकान और क्रोध की अधिकता आपके स्वभाव को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में धैर्य और संयम बनाए रखना ही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ दिन की शुरुआत सुखद रहेगी और अपनों का साथ मन को प्रसन्नता देगा. रिश्तेदारों से मुलाकात या बातचीत से पुराने संबंध और मजबूत होंगे. हालांकि शाम के समय किसी छोटी-सी बात पर मतभेद की संभावना है. इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और घर के माहौल को शांत बनाए रखने का प्रयास करें. बड़ों का सम्मान और छोटों के प्रति स्नेह आपके रिश्तों को मजबूत बनाए रखेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में दिन के पहले भाग में परिस्थितियां सामान्य रहेंगी, लेकिन दोपहर के बाद सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका है. इसलिए किसी भी विषय पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोच-विचार अवश्य करें. व्यापार से जुड़े लोगों को नए निवेश की बजाय वर्तमान कार्यों पर ध्यान देना चाहिए. धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ देगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए नकारात्मक विचारों से दूरी बनानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए. करियर से जुड़े लोगों को जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए.
- स्वास्थ्य: दोपहर के बाद स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी. मानसिक तनाव, थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. पर्याप्त आराम करें, समय पर भोजन करें और अधिक मसालेदार या बाहर का भोजन करने से बचें. योग, ध्यान और गहरी सांस लेने के अभ्यास से मानसिक शांति मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: आज खर्च अपेक्षा से अधिक हो सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. अनावश्यक खरीदारी से बचें और धन संबंधी फैसले सोच-समझकर लें. आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी. साथी के साथ किसी छोटी बात पर मतभेद हो सकता है, इसलिए शांतिपूर्वक बातचीत करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. अविवाहित लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: हल्का पीला
- उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. पीले फल या चने की दाल का दान करें. क्रोध पर नियंत्रण रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और घर से निकलने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद अवश्य लें.
कुंभ
- आज का दिन आपके लिए व्यस्तता के साथ-साथ सफलता और सम्मान लेकर आने वाला है. कार्यभार अपेक्षाकृत अधिक रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत और लगन का पूरा फल मिलेगा. जिन कार्यों को आप लंबे समय से पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, उनमें सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. आपकी कार्यकुशलता और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता के कारण समाज और कार्यस्थल दोनों जगह आपकी प्रशंसा हो सकती है. हालांकि व्यस्त दिनचर्या के बीच अपने स्वास्थ्य और आराम की उपेक्षा बिल्कुल न करें, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक वातावरण सुखद और उत्साहपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम, सहयोग और आपसी समझ बनी रहेगी. घर में किसी शुभ कार्य या खुशी का माहौल बन सकता है. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और छोटों का स्नेह आपको मानसिक संतोष देगा. मित्रों और परिजनों के साथ बातचीत में अच्छा समय व्यतीत होगा, जिससे रिश्तों में और अधिक मधुरता आएगी.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी अनुकूल रहेगा. सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से कठिन कार्य भी आसानी से पूरे हो जाएंगे. आपकी मेहनत और कार्यशैली की सराहना हो सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को भी अच्छे अवसर मिलेंगे और पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. नए कार्यों की योजना बन सकती है, लेकिन पहले वर्तमान जिम्मेदारियों को पूरा करना अधिक लाभकारी रहेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कम लग सकता है, जिससे एकाग्रता प्रभावित होगी. इसलिए समय का सही प्रबंधन करें और सोशल मीडिया या अनावश्यक बातचीत से दूरी बनाएं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए. करियर में आगे बढ़ने के लिए निरंतर मेहनत और अनुशासन सफलता दिलाएगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा और मानसिक ऊर्जा भी बनी रहेगी. फिर भी व्यस्त दिनचर्या के कारण खानपान और आराम में लापरवाही न करें. समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित व्यायाम या योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करना भविष्य में नुकसानदायक हो सकता है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन संतोषजनक रहेगा. मेहनत के अनुरूप लाभ मिलने की संभावना है. आय के नए अवसर मिल सकते हैं और रुका हुआ धन मिलने के संकेत भी हैं. हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास बना रहेगा. साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा, जबकि अविवाहित लोगों को किसी नए रिश्ते की सकारात्मक शुरुआत का संकेत मिल सकता है.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: नारंगी
- उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, हल्दी या चने की दाल का दान करें. माता-पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें तथा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें.
मीन
- आज का दिन आपके लिए रचनात्मकता, कल्पनाशीलता और सकारात्मक सोच से भरपूर रहने वाला है. आपका मन कला, साहित्य, संगीत या लेखन जैसे रचनात्मक कार्यों में अधिक लगेगा. यदि आप किसी नए विचार पर काम कर रहे हैं, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है. आपकी कल्पनाशक्ति आपको नई संभावनाओं की ओर ले जाएगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. हालांकि भावनाओं में बहकर किसी विवाद का हिस्सा बनने से बचें. मानसिक संतुलन बनाए रखना आज आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. कार्यस्थल पर भी केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और अनावश्यक चर्चाओं से दूरी बनाए रखें.
- पारिवारिक जीवन: परिवार का वातावरण सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. बड़े-बुजुर्गों का स्नेह और मार्गदर्शन आपको मानसिक शांति देगा. यदि परिवार में किसी विषय पर चर्चा हो, तो शांतिपूर्वक अपनी बात रखें और अनावश्यक बहस से बचें.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा. अपने कार्य पर पूरा ध्यान देने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. सहकर्मियों की अनावश्यक बातों या विवादों में पड़ने से बचें. व्यापार से जुड़े लोगों को नई योजनाओं पर विचार करने का अवसर मिलेगा, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें. धैर्य और समझदारी से किया गया कार्य भविष्य में लाभदायक रहेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और नई चीजें सीखने की उत्सुकता बनी रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. लेखन, कला, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. अधिक तनाव या भावनात्मक दबाव से बचें. नियमित व्यायाम, ध्यान और पर्याप्त नींद आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी. संतुलित भोजन और समय पर आराम करने से दिनभर ताजगी बनी रहेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन शुभ संकेत दे रहा है. पहले किए गए किसी निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. आय के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं. हालांकि किसी नए निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें और अनावश्यक खर्चों से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संबंध की शुरुआत हो सकती है. विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ बनी रहेगी.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: बैंगनी
- उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पुस्तक, कॉपी या लेखन सामग्री का दान करें. साथ ही दिनभर सकारात्मक सोच रखें और अनावश्यक विवादों से दूर रहकर अपने कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें.
Shani Vakri 2026: वक्री शनि बढ़ाएंगे मेष, कुंभ सहित 5 राशियों की मुश्किलें, 138 दिन भूल से भी न करें ये काम
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.