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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKal Bhairav Temple: इस मंदिर में मिठाई नहीं, प्रसाद में मिलती है राख! जानिए क्या है इसकी धार्मिक मान्यता

Kal Bhairav Temple: इस मंदिर में मिठाई नहीं, प्रसाद में मिलती है राख! जानिए क्या है इसकी धार्मिक मान्यता

Kal Bhairav Temple: उज्जैन के काल भैरव मंदिर में प्रसाद के रूप में भस्म देने की अनोखी परंपरा है. जानिए इसके पीछे की धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक महत्व.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 23 Jul 2026 05:07 AM (IST)
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Kal Bhairav Temple: भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जो अपनी अनोखी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं. इन्हीं में से एक है उज्जैन स्थित काल भैरव मंदिर, जहां भक्तों को सामान्य मिठाई या फल नहीं, बल्कि भस्म (राख) का प्रसाद भी दिया जाता है.

यह परंपरा वर्षों पुरानी मानी जाती है और इसे भगवान काल भैरव की कृपा का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह भस्म जीवन की नश्वरता, वैराग्य और आध्यात्मिक चेतना का संदेश देती है. आइए जानते हैं कि इस अनोखी परंपरा के पीछे क्या मान्यता है और इसका धार्मिक महत्व क्या बताया जाता है.

कहां है यह मंदिर?

यह प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है. काल भैरव को भगवान शिव का उग्र और रक्षक स्वरूप माना जाता है. उज्जैन की सप्तपुरी परंपरा और तंत्र साधना में इस मंदिर का विशेष महत्व बताया गया है. देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं.

प्रसाद में भस्म देने की क्या है मान्यता?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भस्म इस बात का प्रतीक है कि संसार की हर वस्तु एक दिन नष्ट हो जाती है, लेकिन आत्मा अमर रहती है. इसलिए भगवान शिव और उनके भैरव स्वरूप की पूजा में भस्म का विशेष महत्व माना गया है.

कई श्रद्धालु इस भस्म को माथे पर लगाते हैं और इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर अपने साथ घर भी ले जाते हैं. मान्यता है कि यह व्यक्ति को अहंकार छोड़कर सादगी और आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित करती है.

भगवान शिव से क्या है इसका संबंध?

भगवान शिव को भस्म प्रिय मानी जाती है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, जो जीवन के अस्थायी होने और मोक्ष के मार्ग का प्रतीक है. इसी वजह से काल भैरव की पूजा में भी भस्म का विशेष महत्व बताया गया है.

श्रद्धालु क्यों लगाते हैं यह भस्म?

धार्मिक मान्यता है कि भगवान का प्रसाद स्वरूप प्राप्त भस्म को श्रद्धा से माथे पर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है. कई लोग इसे आध्यात्मिक सुरक्षा और भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक भी मानते हैं. हालांकि, यह धार्मिक आस्था पर आधारित मान्यता है.

मंदिर की एक और अनोखी परंपरा

उज्जैन का काल भैरव मंदिर अपनी एक और विशेष परंपरा के लिए प्रसिद्ध है. यहां भगवान काल भैरव को मदिरा अर्पित की जाती है. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अनुष्ठान में भाग लेते हैं.

पंडित सुरेश श्रीमाली की राय

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 'भगवान शिव और काल भैरव की उपासना में भस्म का विशेष महत्व बताया गया है. भस्म हमें यह संदेश देती है कि जीवन में अहंकार, लालच और मोह को छोड़कर धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलना चाहिए. प्रसाद के रूप में मिलने वाली भस्म श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है. इसे चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संदेश और भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखना चाहिए.'

उज्जैन का काल भैरव मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं के कारण देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है. यहां प्रसाद के रूप में मिलने वाली भस्म केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे आध्यात्मिक संदेश का भी प्रतीक मानी जाती है.

हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों और संप्रदायों की मान्यताओं में अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय परंपराओं का सम्मान करना चाहिए.

FAQ

देश का वह कौन-सा मंदिर है जहां प्रसाद में राख (भस्म) मिलती है?

मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित काल भैरव मंदिर में भस्म का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है.

भस्म का प्रसाद क्यों दिया जाता है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, भस्म जीवन की नश्वरता, वैराग्य और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है.

क्या भस्म का प्रसाद घर ले जा सकते हैं?

कई श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक इसे घर ले जाते हैं और माथे पर लगाते हैं. यह धार्मिक आस्था से जुड़ी परंपरा है.

भगवान शिव के साथ भस्म का क्या संबंध है?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव भस्म धारण करते हैं, इसलिए शिव उपासना में इसका विशेष महत्व माना गया है.

क्या भस्म लगाने से निश्चित लाभ मिलता है?

यह धार्मिक आस्था का विषय है. इसे भगवान के आशीर्वाद और आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखा जाता है.

यह भी पढ़े- Kajari Teej 2026: सिर्फ सुहागिनों का ही नहीं, अविवाहित लड़कियों के लिए भी बेहद खास है कजरी तीज

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 23 Jul 2026 05:07 AM (IST)
Tags :
Lord Shiva Bhasm Aarti Kal Bhairav Temple UJJAIN Bhasma Prasad
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