Aaj Ka Panchang 23 July 2026: आज गुरुवार के 3 शुभ संयोग, पूजा का शुुभ मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 23 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल नवमी तिथि और गुरुवार है आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 23 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और गुरुवार है. गुरुवार के दिन घर में तुलसी पौधा लगाना शुभ माना जाता है. इसमें हल्दी रंगा धागा बांधें. मान्यता है इससे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं. धागा बांधते समय भगवान विष्णु और तुलसी माता का ध्यान कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं.
साथ ही इस दिन सात्विक भोजन करें. संयमित दिनचर्या रखें. लापरवाही और आलस न करें. कहते हैं इससे भाग्य पर बुरा असर पड़ता है.
23 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 23 July 2026)
- तिथि - नवमी (22 जुलाई 2026, सुबह 5.16 - 23 जुलाई 2026, सुबह 7.03)
- वार- गुरुवार
- नक्षत्र- विशाखा
- योग- शुभ, रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- दोपहर 2.28
- चंद्रोस्त- सुबह 12.46, 24 जुलाई
- चंद्र राशि- तुला
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.37 - सुबह 7.20
- शाम का चौघड़िया - रात 7.18 - रात 9.53
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)
- राहुकाल - दोपहर 2.10 - दोपहर 3.53
- यमगण्ड काल- सुबह 7.19 - सुबह 9.02
- आडल योग - सुबह 5.37 - सुबह 1.42, 24 जुलाई
- गुलिक काल - सुबह 9.02 - सुबह 10.45
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 23 July 2026)
- सूर्य- कर्क
- चंद्रमा - तुला
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
23 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
आज का लकी कलर
पीला, नारंंगी
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