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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 23 July 2026: आज गुरुवार के 3 शुभ संयोग, पूजा का शुुभ मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 23 July 2026: आज गुरुवार के 3 शुभ संयोग, पूजा का शुुभ मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 23 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल नवमी तिथि और गुरुवार है आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 23 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 23 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और गुरुवार है. गुरुवार के दिन घर में तुलसी पौधा लगाना शुभ माना जाता है. इसमें हल्दी रंगा धागा बांधें. मान्यता है इससे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं. धागा बांधते समय भगवान विष्णु और तुलसी माता का ध्यान कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं. 

साथ ही इस दिन सात्विक भोजन करें. संयमित दिनचर्या रखें. लापरवाही और आलस न करें. कहते हैं इससे भाग्य पर बुरा असर पड़ता है. 

23 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 23 July 2026)

  • तिथि - नवमी (22 जुलाई 2026, सुबह 5.16 - 23 जुलाई 2026, सुबह 7.03)
  • वार- गुरुवार
  • नक्षत्र- विशाखा
  • योग- शुभ, रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- दोपहर 2.28
  • चंद्रोस्त- सुबह 12.46, 24 जुलाई
  • चंद्र राशि- तुला

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.37 - सुबह 7.20
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.18 - रात 9.53

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 2.10 - दोपहर 3.53
  • यमगण्ड काल- सुबह 7.19 - सुबह 9.02
  • आडल योग - सुबह 5.37 - सुबह 1.42, 24 जुलाई
  • गुलिक काल - सुबह 9.02 - सुबह 10.45

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 23 July 2026)

  • सूर्य- कर्क
  • चंद्रमा - तुला
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

23 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष राशि (Aries)

ऑफिस में व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन मेहनत की सराहना होगी. सेहत और खर्चों को लेकर सतर्क रहें, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.

वृषभ राशि (Taurus)

करियर और व्यापार में सफलता के योग हैं, नए अवसर मिलेंगे. विरोधियों से सावधान रहें और गुस्से व फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.

मिथुन राशि (Gemini)

काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. निवेश से बचें और सेहत के साथ जीवनसाथी की सलाह पर ध्यान दें.

कर्क राशि (Cancer)

पारिवारिक मामलों को धैर्य से सुलझाएं, दोस्तों से मुलाकात खुशी देगी. नौकरी में सफलता और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

सिंह राशि (Leo)

शिक्षा, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं और धन लाभ की संभावना है.

कन्या राशि (Virgo)

व्यापार और नौकरी में प्रगति के नए अवसर मिलेंगे. पढ़ाई में सफलता और परिवार के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा.

तुला राशि (Libra)

ऑफिस और परिवार के बीच संतुलन बनाकर चलें, जल्दबाजी से बचें. सेहत का विशेष ध्यान रखें और नियमित दिनचर्या अपनाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चुनौतियों के बीच धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें. पढ़ाई पर फोकस करें और थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें.

धनु राशि (Sagittarius)

करियर और व्यापार में बड़ी सफलता व धन लाभ के योग हैं. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और छात्रों को मनचाहा परिणाम मिलेगा.

मकर राशि (Capricorn)

कामकाज में सफलता मिलेगी, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और मन को शांत रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)

कारोबार में चुनौतियां आएंगी, लेकिन सूझबूझ से समाधान मिलेगा. दांपत्य जीवन मधुर रहेगा, हालांकि खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है.

मीन राशि (Pisces)

रुकी हुई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और करियर में सफलता मिलेगी. सेहत अच्छी रहेगी, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा और प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

आज का उपाय

गुरुवार के दिन किसी जरुरतमंद को किताब भेंट करना चाहिए. इससे कुंडली में गुरु मजबू्त होता है. भाग्य का साथ मिलता है.

आज का लकी कलर

पीला, नारंंगी

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 23 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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