हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhanu Saptami 2026: अधिकमास पर भानु सप्तमी का संयोग, जानें 7 या 8 जून कब है ये

Bhanu Saptami 2026: अधिकमास पर भानु सप्तमी का संयोग, जानें 7 या 8 जून कब है ये

Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी सूर्य देव की पूजा के लिए समर्पित विशेष तिथि है. इस बार अधिकमास में भानु सप्तमी का संयोग बन रहा है. जानें 7 या 8 जून कब है सप्तमी.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 05 Jun 2026 06:15 AM (IST)
Preferred Sources

Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र तिथि मानी जाती है. पंचांग के अनुसर किसी माह की शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर रविवार के दिन का संयोग बनता है, तब भानु सप्तमी मनाई जाती है. इसे सूर्य सप्तमी. रवि सप्तमी या विवस्वत सप्तमी भी कहा जाता है.

इस बार भानु सप्तमी पर कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं, जिससे इस तिथि का महत्व कई गुणा अधिक बढ़ जाएगा. इस बार भानु सप्तमी अधिकमास के दौरान पड़ेगी. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से सूर्य देव की पूजा करने और व्रत रखने से आरोग्य, यश, सुख-समृद्धि तथा मान-सम्मान की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं जून महीने में ज्येष्ठ अधिकमास पर कब मनाई जाएगी भानु सप्तमी.

7 या 8 जून कब है भानु सप्तमी

भानु सप्तमी ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार, अधिकमास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 7 जून तड़के 02:40 पर लग जाएगी और 8 जून तड़के 03:24 तक रहेगी. सूर्य देव की पूजा सूर्योदय के समय करने का महत्व है. इसलिए उदयातिथि के आधार पर रविवार, 7 जून 2026 को ही भानु सप्तमी मनाना शास्त्रसम्मत होगा.

ये भी पढ़ें: Navgrah Katha 1: नवग्रहों में पढ़ें राजा सूर्य देव की दिव्य कथा, मैं सूर्य देव हूं....

पूजा और अर्घ्य का समय

  • भानु सप्तमी पर सूर्य देव को अर्ग्य देने के लिए सूर्योदय या सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर तक का समय सबसे शुभ होता है. 7 जून को भानु सप्तमी पर आप स्नानादि के बाद सुबह 05:50 से 6:30 के बीच सूर्य देव को जल अर्पित कर पूजा पाठ कर सकते हैं. सूर्य देव को अर्घ्य देते समय तांबे के कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें लाल फूल, मिश्री या गुड़, अक्षत डाल कर अर्घ्य दें. इसके बाद सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें.
  • इसके अलावा पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 52 मिनट से 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. इस समय में भी आप पूजा-पाठ कर सकते हैं.
  • हालांकि भानु सप्तमी के दिन मध्याहन यानि दोपहर के समय भी सूर्य देव की पूजा-अर्चना करने का विधान है. इसलिए आप इन शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं.

भानु सप्तमी की धार्मिक मान्यताएं

पौराणिक मान्यतानुसार, भानु सप्तमी की पवित्र तिथि में ही भगवान सूर्य देव अपने सात घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे और संपूर्ण संसार को अपने तेज से प्रकाशमय किया था. इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भानु सप्तमी का दिन सूर्य उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. हिंदू धर्म में सूर्य को प्रत्यक्ष देव माना गया है. सूर्य जीवन, तेज, ऊर्जा और स्वास्थ्य के कारक हैं. भानु सप्तमी पर सूर्य देव की पूजा, मंत्र जाप, अर्घ्य और व्रतने से रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है. खासकर अधिकमास में पड़ने वाली भानु सप्तमी का पुण्यफल कई गुना बढ़ जाता है.

ये भी पढ़ें: Sawan 2026: सावन कब शुरू होगा, किस दिन पड़ रहा पहला सोमवार, डायरी में नोट कर लें तारीख
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 05 Jun 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
Jyeshtha Month Surya Dev Puja Ravivar Puja Adhik Maas 2026 Bhanu Saptami 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Bhanu Saptami 2026: अधिकमास पर भानु सप्तमी का संयोग, जानें 7 या 8 जून कब है ये
Bhanu Saptami 2026: अधिकमास पर भानु सप्तमी का संयोग, जानें 7 या 8 जून कब है ये
धर्म
Aaj Ka Panchang 5 June 2026: मां लक्ष्मी के प्रिय दिन ब्रह्म योग, ऐसे पाएं लाभ, जानें पंचांग, मुहूर्त, राशिफल
मां लक्ष्मी के प्रिय दिन ब्रह्म योग, ऐसे पाएं लाभ, जानें पंचांग, मुहूर्त, राशिफल
धर्म
Lakshmi Narayan Temple: राजस्थान में बदले मौसम के बीच लक्ष्मी नारायण मंदिर के शिखर पर चमकी आकाशीय बिजली, देखें वायरल तस्वीर
अद्भुत! जयपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर चमकी आकाशीय बिजली, सोशल मीडिया पर वायरल हुई अलौकिक तस्वीर
धर्म
Hariyali Amavasya 2026 Date: सावन में हरियाली अमावस्या कब है, क्यों इस बार खास रहेगी यह तिथि
Hariyali Amavasya 2026 Date: सावन में हरियाली अमावस्या कब है, क्यों इस बार खास रहेगी यह तिथि
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Delhi Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: 1 परिवार, 8 जिंदगी...'सिस्टम' ने छीन ली! | Fire Accident
Sandeep Chaudhary: 'FLOP SYSTEM' की पोल-खेल Analysis! | Lavkesh Bajaj | Malviya Fire News | Delhi
Malviya Nagar Fire News | Mahadangal: कागजों मे ही कायदे कानूनहकीकत में तबाही और मौत? | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
28 साल में पहली बार टूट, विधायकों के बाद अब सांसदों के बागी होने का खतरा, कैसे अकेली पड़ गईं ममता?
28 साल में पहली बार टूट, विधायकों के बाद अब सांसदों के बागी होने का खतरा, कैसे अकेली पड़ गईं ममता?
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे घोषित, BJP-कांग्रेस के बीच टक्कर, किसने कितनी सीटें जीतीं?
छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे घोषित, BJP-कांग्रेस के बीच टक्कर, किसने कितनी सीटें जीतीं?
बॉलीवुड
Don 3 Row: 'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
क्रिकेट
ROKO के संन्यास के बाद टीम इंडिया बेदम, आंकड़ों ने खोली शुभमन गिल की कप्तानी की पोल
ROKO के संन्यास के बाद टीम इंडिया बेदम, आंकड़ों ने खोली शुभमन गिल की कप्तानी की पोल
इंडिया
BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा, सतीश पूनिया समेत जानें किसे-किसे दिया मौका
BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा, सतीश पूनिया समेत जानें किसे-किसे दिया मौका
इंडिया
न इस्तीफा, न नई पार्टी... अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने दिया ये जवाब
न इस्तीफा, न नई पार्टी... अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने दिया ये जवाब
एग्रीकल्चर
बासमती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत, इन सीक्रेट तरीकों से बढ़ेगा उत्पादन
बासमती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत, इन सीक्रेट तरीकों से बढ़ेगा उत्पादन
शिक्षा
Germany Visa: जर्मनी में पढ़ाई के लिए कैसे मिलता है वीजा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन-कौन से सवाल?
जर्मनी में पढ़ाई के लिए कैसे मिलता है वीजा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन-कौन से सवाल?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget