Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर पीला के अलावा इस रंग का महत्व, मां सरस्वती होती हैं बहुत प्रसन्न

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर पीला के अलावा इस रंग का महत्व, मां सरस्वती होती हैं बहुत प्रसन्न

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी 1 फरवरी 2026 को है. इस दिन पीले के अलावा सफेद रंग का भी विशेष महत्व है. बसंत पंचमी पर पीला और सफेद क्यों पहना जाता है, किन चीजों का भोग लगाते हैं जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 20 Jan 2026 05:13 PM (IST)
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी को ‘श्री पंचमी’ या ‘ज्ञान पंचमी’ के नाम से भी जाना जाता है. ये पर्व बंसत ऋतु के आने का प्रतीक माना जाता है. बसंत ऋतु को ‘ऋतुराज’ कहा जाता है, क्योंकि यह मौसम सुख-समृद्धि और सौंदर्य का संदेश लेकर आता है. इस दौरान आने वाला बसंत पंचमी का त्योहार बहुत खास होता है. इस दिन पीला पहनने का महत्व है. इसके अलावा बसंत पंचमी पर सफेद रंग भी महत्वपूर्ण माना जाता है.

बसंत पंचमी पर पीले रंग का महत्व 

प्रकृति में चारों ओर पीला चादर बिछ जाती है. सरसों के खेत पूरी तरह पीले फूलों से ढक जाते हैं. पीला रंग सकारत्मकता और शुभता का कारक माना जाता है. ये उत्सव की आत्मा माना जाता है. धार्मिक दृष्टि से पीला रंग शुद्धता, सादगी और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है. मां सरस्वती को ये रंग बहुत प्रिय है. यह रंग सूर्य की किरणों जैसा होता है, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान का संचार करता है. यह दिमाग को सक्रिय करता है और मन को प्रसन्न बनाता है.

बसंत पंचमी पर सफेद रंग का महत्व

सफेद रंग पवित्रता, शांति और भाईचारे का प्रतीक है, जो मन को शांत और सकारात्मक रखने में मदद करता है. यह जीवन में नई शुरुआत और नकारात्मकता को दूर करने का संदेश देता है. यह रंग मन की शांति और सच्चे ज्ञान की ओर इशारा करता है. मां सरस्वती को ये बहुत प्रिय है. इस दिन सफेद भोग में मखाने की खीर, बर्फी बनाई जाती है. 

बसंत पंचमी पर बनता है पीला भोग

बसंत पंचमी पर न केवल पीले कपड़े पहने जाते हैं, बल्कि पीले भोजन भी बनाया जाता है, जैसे, मीठा केसरिया भात, केसरिया हलवा, खिचड़ी, सरसों का साग. कपीले भोजन में ऊर्जा और गर्माहट देने वाली सामग्री होती है, जो बदलते मौसम में सेहत के लिए स्वास्थ्यवर्धक है.

Magh Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि आज से शुरू, इन कामों से खंडित हो सकती है साधना

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 20 Jan 2026 05:13 PM (IST)
Basant Panchami 2026 Shri Panchami 2026
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
