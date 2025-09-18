Vinayak Chaturthi 2025: अश्विन माह की विनायक चतुर्थी 25 सितंबर 2025 को है. अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है. विनायक चतुर्थी पर गणेश जी के सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा करने वालों के हर संकट बप्पा हर लेते हैं ऐसी मान्यता है. संतान संबंधी हर समस्या का समाधान हो जाता है. वंश वृद्धि के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है.

अश्विन विनायक चतुर्थी 2025 मुहूर्त

अश्विन शुक्ल चतुर्थी तिथि 25 सितंबर 2025, सुबह 7 बजकर 06 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 26 सितंबर को सुबह 9 बजकर 33 मिनट पर समाप्त होगी.

गणपति पूजा मुहूर्त - सुबह 11.00 - दोपहर 1.25

विनायक चतुर्थी व्रत के लाभ

विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है. भगवान से अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के आशीर्वाद को वरद कहते हैं. जो श्रद्धालु विनायक चतुर्थी का उपवास करते हैं भगवान गणेश उसे ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद देते हैं. ज्ञान और धैर्य दो ऐसे नैतिक गुण है जिसका महत्व सदियों से मनुष्य को ज्ञात है. जिस मनुष्य के पास यह गुण हैं वह जीवन में काफी उन्नति करता है और मनवान्छित फल प्राप्त करता है.

विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें बप्पा को प्रसन्न

गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर गणेश जी की पूजा करें. भगवान गणेश को दूर्वा को बांधकर माला बनाकर अर्पित करें. साथ ही उन्हें शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं फिर "वक्रतुण्डाय हुं" मंत्र का 54 बार जाप करें. धन लाभ की प्रार्थना करें. थोड़ी देर बाद घी और गुड़ गाय को खिला दें या किसी निर्धन व्यक्ति को दें धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी. ऐसा लगातार पांच विनायक चतुर्थी पर करें. ऐसा करने से आपका रुका हुआ धन जरूर मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.