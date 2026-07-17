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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAshadha Vinayak Chaturthi katha:आषाढ़ विनायक चतुर्थी व्रत से एक राजा ने पाई असंभव कार्य पर विजय, पूजा में पढ़ें ये कथा

Ashadha Vinayak Chaturthi katha:आषाढ़ विनायक चतुर्थी व्रत से एक राजा ने पाई असंभव कार्य पर विजय, पूजा में पढ़ें ये कथा

Ashadha Vinayak Chaturthi 2026:आषाढ़ विनायक चतुर्थी व्रत धन, करियर और उन कार्यों पर विजय दिलाता है जिन पर कामयाबी पाना असंभव हो. यहां देखें इस व्रत की संपूर्ण कथा.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 17 Jul 2026 06:15 AM (IST)
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Ashadha Vinayak Chaturthi Katha: आज गणेश जी की प्रिय आषाढ़ अनिरुद्ध विनायक चतुर्थी व्रत है. इस व्रत के प्रभाव से गणपति जी की कृपा प्राप्त होती है और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं. पूजा में कथा का श्रवण जरुर करेंं. इसके बिना पूजन अधूरा माना जाता है. यहां देखें आषाढ़ विनायक चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा.

आषाढ़ विनायक चतुर्थी कथा

वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ से बोले मैथिल प्रदेश में गण्डकी नामक एक महानगर था. उस नगर में भद्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे. वे राजा समस्त प्रकार के आयुधों में कुशल एवं युद्ध विद्या में निपुण थे. वे अपनी वीरता एवं पराक्रम से अन्य राज्यों को जीत लेते थे, अतः सम्पूर्ण भूलोक पर उनका ही शासन था. राजा भद्रसेन सदैव जप, तप, दान, यज्ञादि धर्म-कर्मों में तत्पर रहते थे तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों के प्रिय थे.

राजा भद्रसेन का शासन समस्त भूमण्डल पर होने के कारण अन्य सभी राजा उनके अधीन थे तथा समयानुसार उन्हें कर प्रदान करते थे. राजा भद्रसेन अनन्त सेना के स्वामी थे. परन्तु हे राजन्! एक समस्या ने राजा भद्रसेन को व्याकुल कर दिया था.

एक समय राजा भद्रसेन के राज्य में तोते, मूषक तथा विभिन्न प्रकार के कीट-पतंगों ने विशाल सङ्ख्या में आक्रमण कर दिया. अपार सङ्ख्या में वे सभी जीव बलपूर्वक राज्य में अन्न एवं वस्त्र आदि वस्तुओं को नष्ट करने लगे. राजा ने उनसे मुक्ति प्राप्त करने हेतु अनेक प्रयास किये तथा अनेक कीट-पतंगों एवं चूहों आदि को अग्नि-शस्त्र से भस्म करवा दिया. किन्तु वह जीव इतनी अधिक सङ्ख्या में थे कि अत्यन्त शीघ्रता से पुनः अन्य जीव उत्पन्न हो जाते थे, यह देखकर राजा हतप्रभ रह गये.

सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक स्थान पर कीट-पतंगे, छिपकली आदि विषैले कीट विचर रहे थे. नाना प्रकार के प्रयास करने पर भी जब कीटों के प्रकोप से मुक्ति प्राप्त नहीं हुयी, तो व्याकुल होकर उसने वन जाने का निश्चय किया. राजा ने व्यथित मन से वन में अन्न का त्याग कर दिया. राजा निराहार होकर वन में तपस्या करने लगे तथा भगवान शिव के ध्यान में लीन होकर रौद्रभाव से उनका पूजन किया.

एक साल बीत जाने के बाद दैवयोग से महर्षि बकदाल्भ्य उस वन में उपस्थित हुये. वन में भ्रमण करते हुये महर्षि बकदाल्भ्य ने राजा भद्रसेन को तपस्या में लीन देखा. राजा ने मुनिवर से पूछा मेरे राज्य में मूषक, कीट-पतंगे तथा तोते आदि जीव अत्यन्त पीड़ित कर रहे हैं. वे मेरे राज्य के अन्न, वस्त्र तथा मनुष्यों का भक्षण कर रहे हैं. अनेक उपाय के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ. इसी दुख के कारण मैं राज्य त्यागकर वनवास कर रहा हूँ. आप मुझे इस सङ्कट का समाधान बताने की कृपा करें.

राजा भद्रसेन के वचन सुनकर महर्षि बकदाल्भ्य ने कहा मुझे भगवान शिव ने ही यहाँ तुम्हारे लिये भेजा है. वर्तमान में तुम्हारे राज्य से चतुर्थी नामक व्रत समाप्त हो गया है. चतुर्थी व्रत के लोप के कारण ही तुम इस विघ्न से ग्रसित हुये हो. इसीलिये तुम्हारी प्रजा में भय व्याप्त हो गया है, क्योंकि दुष्ट राजा के राज्य करने पर अवश्य ही प्रजा भय से व्याकुल हो जाती है.

चतुर्थी व्रत के लोप के कारण तुम नरक में जाओगे. इसीलिये तुम्हें सम्पूर्ण प्रजा सहित सदैव चतुर्थी व्रत का पालन करना चाहिये, क्योंकि यह व्रत चारों पुरुषार्थ प्रदान करता है तथा समस्त विघ्नों को नष्ट करता है. तुमने चतुर्थी व्रत का पालन नहीं किया तो तुम्हारे द्वारा किये हुये सभी कर्म निरर्थक हो जायेंगे तथा तुम चारों पुरुषार्थों, अर्थात् धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष से हीन हो जाओगे. 

राजा ने सम्पूर्ण प्रजा सहित भक्तिपूर्वक आषाढ़ शुक्लपक्ष में उस चतुर्थी के उत्तम व्रत को किया तो उसके राज्य में तोते, मूषक, छिपकली तथा कीट-पतंग आदि सब नष्ट होने लगे. कीट-पतंगों के नष्ट होते ही सम्पूर्ण प्रजा धन-धान्य से सम्पन्न हो गयी तथा सभी लोग स्वस्थ हो गये. समस्त कष्टों से मुक्त होकर सभी आनन्दपूर्वक स्वानन्दवासी एवं ब्रह्मभूत हो गये.

राजा भद्रसेन अपने राज्य का कार्यभार पुत्र को सौंपकर पत्नी सहित वन में चले गये तथा अनन्य रूप से भगवान गणेश का भजन करने लगे. हे राजन्! अन्त में राजा अपनी पत्नी सहित स्वानन्दवासी होकर ब्रह्म में लीन हो गये. इस प्रकार व्रत के प्रभाव से अनेकों मनुष्य ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म ही हो गये. इस व्रत के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने वाले मनुष्यों की गणना तो किसी योगी के लिये भी दश सहस्र वर्षों में भी करना असम्भव है.

ज्ञानपूर्वक श्रद्धापूर्वक चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान करने से निःसन्देह मनुष्य ब्रह्ममय हो जाता है, अर्थात् उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है. इस आषाढ़ मास की वरदा चतुर्थी के माहात्म्य का श्रद्धापूर्वक पाठ एवं श्रवण करने से मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 17 Jul 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
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