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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAmbedkar Jayanti 2026 Wishes Quotes: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 10 विचार, जिससे बदल जाएगा आपका नजरिया!

Ambedkar Jayanti 2026 Wishes Quotes: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 10 विचार, जिससे बदल जाएगा आपका नजरिया!

Ambedkar Jayanti 2026 Quotes: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल 2026 को मनाई जाती है. अंबेडकर जयंती पर देखें उनके 10 ऐसे विचार जो आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और समाज नई दिशा दिखाते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 13 Apr 2026 06:58 PM (IST)
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  • बाबासाहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था।
  • उन्होंने सामाजिक भेदभाव मिटाने, समानता व मानवाधिकारों हेतु संघर्ष किया।
  • उनकी शिक्षा, संगठन व संघर्ष की राह आज भी प्रासंगिक।
  • प्रस्तुत हैं बाबासाहेब के जीवन बदलने वाले अनमोल विचार।

Ambedkar Jayanti 2026 Quotes: हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है. यह दिन डॉ. भीमराव अंबेडकर को समर्पित है, जिन्हें भारत के महान समाज सुधारक, न्यायविद और संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है.

भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के महु में हुआ था. उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक भेदभाव को दूर करने, दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव से लड़ने के लिए समर्पित कर दिया. साथ ही देश में समानता, शिक्षा और मानवाधिकारों के लिए उन्होंने कई प्रयास किए. 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन बाबा साहब के संघर्ष और संवैधानिक मूल्यों का याद किया जाता है, जिसके जरिए समाज और आधुनिक भारत को नई दिशा मिली.

"शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो"

दलित परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने जीवनभर जातिवाद, भेदभाव और असमानता का सामना किया. लेकिन आगे चलकर बाबा साहब के इसके खिलाफ आवाज उठाई और समाज को नई दिशा दी. बाबा साहब ने हिंसा या अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि अपने कलम और शिक्षा को जीवन का ढाल बनाकर समाज में परिवर्तन लाए.

बाबा साहब अंबेडकर का एक ही मूलमंत्र था- "शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो". वे हमेशा कहते थे- ‘खुद को शिक्षित करो, क्योंकि शिक्षा ही प्रगति की रीढ़ है.’ ‘मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में हूं. मुझे पूजने नहीं, पढ़ने की जरूरत है.’ बाबा साहब के विचारों में शिक्षा और ज्ञान का महत्व समाहित है. इसलिए आज भी उनके विचार समाज को नई दिशा देते हैं.

बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर देखिए उनके 10 अनमोल विचार, जो हर किसी को जरूर जानना चाहिए. ये विचार आपको जीवन में नई दिशा दिखाएंगे और सफलता की ओर ले जाएंगे. इसलिए इन्हें अपने जीवन का मूलमंत्र बना लें और अपने प्रियजनों व परिजनों को भी भेजें.

भीमराव अंबेडकर के 10 विचार (Dr BR Ambedkar Birth Anniversary Quotes, Images, Messages, Status)

  • ‘सफलता कभी पक्की नहीं होती है और असफलता भी अंतिम नहीं होती है. इसलिए अपनी कोशिश तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास ना बन जाए.’
  • ‘मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नही सकता.’
  • ‘अगर आप में गलत को गलत कहने की क्षमता नही है, तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है. शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो.’
  • ‘लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं, यह मुख्य रूप से संयुक्त संचारित अनुभव का एक तरीका है.’
  • ‘मैं किसी समुदाय की प्रगति का आकलन इस आधार पर करता हूँ कि महिलाओं ने कितनी प्रगति हासिल की है.’
  • ‘मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ज्ञान का विकास होना चाहिए.’
  • ‘जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए.’
  • ‘मैं उस धर्म को नहीं मानता जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करता हो.’
  • ‘जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं, वे कभी नया इतिहास नहीं बना सकते.’
  • ‘तुम्हारे पैरों में जूते भले ना हों, हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए.’

अंबेडकर जयंती 2026 शुभकामना (Ambedkar Jayanti 2026 Wishes)

न्याय, समानता और प्रगति- ये आदर्श हमारे भविष्य को आकार देते हैं. अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.

डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विरासत एक मार्गदर्शक प्रकाश है. आइए ज्ञान और सशक्तिकरण के मार्ग पर चलें. अंबेडकर जयंती 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं.

आज का दिन उस महान व्यक्तित्व को याद करने का दिन है, जिसने हमें बेहतर भविष्य के सपने देखने की शक्ति दी. अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 13 Apr 2026 06:58 PM (IST)
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Frequently Asked Questions

अंबेडकर जयंती हर साल किस तारीख को मनाई जाती है?

अंबेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है. यह दिन डॉ. भीमराव अंबेडकर को समर्पित है.

डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के महु में हुआ था.

डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था?

उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक भेदभाव को दूर करने, दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव से लड़ने, समानता, शिक्षा और मानवाधिकारों के लिए समर्पित कर दिया.

डॉ. भीमराव अंबेडकर का मूलमंत्र क्या था?

बाबा साहब अंबेडकर का मूलमंत्र था- 'शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो'.

डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुसार समाज की प्रगति किस पर निर्भर करती है?

वे मानते थे कि जिस दिन मंदिर जाने वाले लोगों की कतारें पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता.

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