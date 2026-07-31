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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMonthly Tarot Horoscope August 2026: अगस्त टैरो मासिक राशिफल, मेष, तुला और वृश्चिक को मिलेगा लाभ

Monthly Tarot Horoscope August 2026: अगस्त टैरो मासिक राशिफल, मेष, तुला और वृश्चिक को मिलेगा लाभ

Monthly Tarot Horoscope 2026: अगस्त में मेष, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर व धन के नए अवसर बनेंगे. वहीं कन्या, मकर और मीन राशि के लोगों को खर्च, सेहत और रिश्तों में संयम बरतने की सलाह दी गई है.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 31 Jul 2026 04:14 PM (IST)
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Monthly Tarot Horoscope August 2026: अगस्त 2026 टैरो मासिक रीडिंग, अगस्त 2026 का महीना कई राशियों के लिए नई शुरुआत, करियर में आगे बढ़ने और आर्थिक फैसलों को मजबूत बनाने का समय रहेगा. टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि इस महीने कुछ राशियों को नौकरी, निवेश और सामाजिक प्रतिष्ठा में शानदार अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को खर्चों, स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. सही समय पर लिया गया फैसला भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकता है, वहीं जल्दबाजी नुकसान का कारण भी बन सकती है.

प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के टैरो कार्ड विश्लेषण से जानिए अगस्त 2026 का विस्तृत मासिक टैरो राशिफल.

इस महीने का विशेष सुझाव: मेष, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना करियर, निवेश और नई उपलब्धियों के लिहाज से बेहद शुभ रहने वाला है. वहीं कन्या, मकर और मीन राशि के लोगों को आर्थिक फैसलों, स्वास्थ्य और रिश्तों में धैर्य व समझदारी से काम लेने की सलाह दी जाती है.

मेष अगस्त टैरो मासिक राशिफल (Aries)

टैरो कार्ड्स के अनुसार अगस्त का महीना आपके लिए नई संभावनाओं और सफलता के द्वार खोलने वाला रहेगा. आपकी रचनात्मक सोच कार्यक्षेत्र में अलग पहचान दिलाएगी और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, इसलिए निवेश या वाहन खरीदने का विचार सफल हो सकता है. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन साथी से जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं न रखें. स्वास्थ्य के मामले में पेट, रीढ़ और आंखों से जुड़ी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें.

वृषभ अगस्त टैरो मासिक राशिफल (Taurus)

अगस्त का महीना परिवार और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का रहेगा. कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन वरिष्ठों का सहयोग मिलने से आपके प्रयास सफल होंगे. घर या संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में धैर्य बनाए रखें, क्योंकि नए रिश्तों की शुरुआत के लिए समय थोड़ा धीमा रह सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से श्वास संबंधी समस्याओं से बचने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं.

मिथुन अगस्त टैरो मासिक राशिफल (Gemini)

इस महीने आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत रहेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, इसलिए टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलें. नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन जमीन या संपत्ति से जुड़े बड़े फैसलों को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. प्रेम जीवन में संवाद की कमी दूर करने का प्रयास करें. गर्दन के दर्द और थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम और व्यायाम जरूरी रहेगा.

कर्क अगस्त टैरो मासिक राशिफल (Cancer)

अगस्त का महीना आपको धन और पारिवारिक मामलों में संतुलन रखने की सीख देगा. बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, अन्यथा बजट प्रभावित हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. निवेश सोच-समझकर करें. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखें, तभी रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा.

सिंह अगस्त टैरो मासिक राशिफल (Leo)

इस महीने आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेगा. कार्यस्थल पर आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और अधिकारियों से प्रशंसा भी प्राप्त होगी. आय बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में रहेंगे, इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखें. प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है. प्रेम जीवन में साथी को समय दें. स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर, त्वचा और रक्तचाप संबंधी समस्याओं से सावधान रहें.

कन्या अगस्त टैरो मासिक राशिफल (Virgo)

टैरो कार्ड्स बताते हैं कि यह महीना आपके लिए परीक्षा की घड़ी साबित हो सकता है. किसी भी काम में लापरवाही या देरी नुकसान पहुंचा सकती है. नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें. खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, इसलिए निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें. प्रेम संबंधों में पुराने मतभेद दोबारा सामने आ सकते हैं, इसलिए बेवजह की बहस से बचें. पैरों के दर्द और शारीरिक कमजोरी को हल्के में न लें.

तुला अगस्त टैरो मासिक राशिफल (Libra)

अगस्त का महीना सामाजिक पहचान और आर्थिक उन्नति लेकर आएगा. नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित होगी. नौकरीपेशा लोगों को नई योजनाओं में भागीदारी का अवसर मिलेगा, जिससे सम्मान बढ़ेगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मित्रों की मदद से अच्छी खबर मिल सकती है. पुराने प्रयासों का फल मिलेगा और आय के नए स्रोत बनेंगे. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा और साथी के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा. रक्त संचार से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखें.

वृश्चिक अगस्त टैरो मासिक राशिफल (Scorpio)

यह महीना जिम्मेदारियों से भरा रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत का फल भी जल्दी मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि निवेश सोच-समझकर करें. वाहन खरीदने का विचार फिलहाल थोड़ा टालना बेहतर रहेगा. परिवार की सलाह लेकर ही बड़े फैसले लें. नए रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य के मामले में कमर, जोड़ों और लिवर से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहें और पर्याप्त आराम करें.

धनु अगस्त टैरो मासिक राशिफल (Sagittarius)

अगस्त का महीना शिक्षा, यात्रा और नए अनुभवों से जुड़ा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को काम करने के नए तरीके अपनाने से लाभ मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. विदेश से जुड़े निवेश या अवसर आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से पीठ और लिवर का विशेष ध्यान रखें तथा तैलीय भोजन से परहेज करें.

मकर अगस्त टैरो मासिक राशिफल (Capricorn)

टैरो कार्ड्स के अनुसार अगस्त में करियर से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में नई दिशा लेकर आएगा. शुरुआत में परिस्थितियां थोड़ी अस्थिर लग सकती हैं, लेकिन आगे चलकर यही बदलाव लाभदायक साबित होगा. रिसर्च, बीमा या विश्लेषण से जुड़े लोगों को नई उपलब्धियां मिल सकती हैं. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सक्रियता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव संभव है, इसलिए बातचीत में स्पष्टता और धैर्य बनाए रखें.

कुंभ अगस्त टैरो मासिक राशिफल (Aquarius)

इस महीने रिश्तों और साझेदारी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ तालमेल मजबूत रहेगा और टीमवर्क में सफलता मिलेगी. व्यापार करने वालों को नए साझेदार मिल सकते हैं. बेरोजगार लोगों को मित्रों की सहायता से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना है. स्वास्थ्य के मामले में किडनी और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित खानपान रखें.

मीन अगस्त टैरो मासिक राशिफल (Pisces)

अगस्त का महीना नौकरी और स्वास्थ्य दोनों मामलों में सजग रहने का संकेत दे रहा है. कार्यस्थल पर समय प्रबंधन बेहतर रखना होगा, अन्यथा काम का दबाव बढ़ सकता है. सरकारी या अनुबंध आधारित नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलने की संभावना है. खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन सही योजना के साथ निवेश करने पर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. वाहन या घर से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं. प्रेम जीवन में जल्दबाजी से बचें और फिलहाल अपने करियर पर अधिक ध्यान दें.

यह भी पढ़े- मीन राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में क्या पूरी होगी आपकी बड़ी इच्छा या बदल जाएगी जिंदगी की दिशा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 31 Jul 2026 04:14 PM (IST)
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