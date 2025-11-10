हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMahakaleshwar Jyotirlinga Darshan: वर्ल्ड कप जीत के बाद दीप्ति शर्मा ने लगाई महाकाल के दरबार में हाजिरी, भस्म आरती में हुईं थी शामिल!

Mahakaleshwar Jyotirlinga Darshan: वर्ल्ड कप जीत के बाद दीप्ति शर्मा ने लगाई महाकाल के दरबार में हाजिरी, भस्म आरती में हुईं थी शामिल!

Deepti Sharma Mahakaleshwar Jyotirlinga Darshan: वूमेन वर्ल्ड क्रिकेट कप 2025 का खिताब जितने के बाद भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने उज्जैन पहुंचकर महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में दर्शन किए.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Nov 2025 02:11 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Deepti Sharma Mahakaleshwar Jyotirlinga Darshan: कोई भी इंसान भगवान को तब याद करता है, जब उसे कुछ चाहिए हो या वे किसी मुसीबत में हो.

बल्कि हमें हमारी मनोकामना पूरी होते ही सबसे पहले भगवान का शुक्रियादा करना चाहिए. ऐसा ही वूमेन वर्ल्ड कप क्रिकेट 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने किया.

दीप्ति शर्मा ने किए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन

दीप्ति शर्मा रविवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची. वहां उन्होंने सुबह की पवित्र भस्म आरती के दर्शन भी किए. विश्व कप में जब टीप इंडिया कुछ मुकाबले लगातार हारने लगी थी, तब भारतीय दल ने बीच टूर्नामेंट में आकर महाकालेश्वर मंदिर में भगवान के आशीर्वाद किए थे.

उस समय सभी खिलाड़ियों ने भस्म आरती में शामिल होकर, नंदी हॉल में प्रार्थना की थी. जिसके बाद टीम ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर वूमेन वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया.

दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट

दीप्ति शर्मा ने वूमेन वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मैच में 58 रन की पारी खेली थी. जिसके बाद उन्होनें अपनी गेंद बाजी से भी जलवा बिखेरा था. उन्होंने 9.3 ओवरों में 39 रन देकर 5 विकेट हासिल किए. जिसके बाद वे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी.

यह खिताब मिलने के बाद उन्होंने कहा की मुझे यह सब एक सपने की तरह लग रहा है, कि मैने विश्व कप फाइनल में इस तरह का योगदान दिया है. हमने हर मैच में मिली सिख का उपयोग किया और एक टीम के रूप में, हम बहुत खुश हैं.

उन्होंने यह भी कहा की एक मैच और एक ऑलराउंडर के रूप में मुझे बहुत मजा आया.

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा से होता है कल्याण

उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अनोखा और भगवान शिव महाकाल रूप में स्वयं काल के स्वामी है. लिंगपुराण, शिवपुराण और स्कंदपुराण में महाकाल की उपासना करने को जीवन-मृत्यु के मुक्त करने वाली और काल दोष, शनि दोष, पितृ दोष और अकाल मृत्यु भय समाप्त करने वाला कहा गया है.

शास्त्रों के अनुसार महाकालेश्वर के दर्शन और अभिषेक से मृत्यु भय, आकस्मिक दुर्घटनाओं और रोगों से रक्षा होती है. माना जाता है कि महाकाल की उपासना से शनि का दुष्प्रभाव भी शांत होता है, क्योंकि महाकाल स्वयं ‘काल’ के अधिपति हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Read
Published at : 10 Nov 2025 02:11 PM (IST)
Tags :
Deepti Sharma Ujjain Temple Mahakaleshwar Jyotirlinga Darshan

Frequently Asked Questions

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का क्या महत्व है?

माना जाता है कि महाकालेश्वर की उपासना जीवन-मृत्यु से मुक्ति दिलाती है और काल दोष, शनि दोष, पितृ दोष तथा अकाल मृत्यु के भय को समाप्त करती है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
क्रिकेट
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
Advertisement

वीडियोज

Faridabad Terrorist: आतंकियों के टारगेट पर थे ये तीन बड़े शहर, जिनमें Delhi भी थी शामिल | Terror
Faridabad Terrorist: आतंकी साजिश का पर्दाफाश... बंदूकों समेत 360 किलो विस्फोटक बरामद
Faridabad Terrorist: डॉक्टर बनकर छिपा था आतंकी, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार | Terror
Bihar Election: महागठबंधन Vs Nitish, दूसरे फेज में कड़ी टक्कर तय | Tejashwi | Rahul Gandhi
UP News: लखीमपुर खीरी में BJP कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
क्रिकेट
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
शोएब अख्तर ने कर दी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खतरनाक प्लेयर
टेलीविजन
लाफ्टर शेफ से लेकर नागिन 7 तक, टीवी पर आने वाले हैं ये नए 5 शोज, टीआरपी में मचेगा तूफान?
लाफ्टर शेफ से लेकर नागिन 7 तक, टीवी पर आने वाले हैं ये नए 5 शोज, टीआरपी में मचेगा तूफान?
यूटिलिटी
घर में रखी चांदी पर कैसे मिलता है लोन? RBI का यह नियम जान लेंगे तो मुसीबत में नहीं होगी दिक्कत
घर में रखी चांदी पर कैसे मिलता है लोन? RBI का यह नियम जान लेंगे तो मुसीबत में नहीं होगी दिक्कत
शिक्षा
कक्षा 3 से ही बच्चों को कराई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की पढ़ाई, CBSE ने NCERT को भेजा ड्राफ्ट
कक्षा 3 से ही बच्चों को कराई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की पढ़ाई, CBSE ने NCERT को भेजा ड्राफ्ट
फैशन
Mughal queens dresses: क्या हर वक्त लहंगा पहनकर ही रहती थीं मुगलों की बेगम, कैसी होती थीं उनकी ड्रेसेज?
क्या हर वक्त लहंगा पहनकर ही रहती थीं मुगलों की बेगम, कैसी होती थीं उनकी ड्रेसेज?
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget