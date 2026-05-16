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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAdhik Maas Vrat Tyohar 2026: अधिकमास कल से शुरू, आएंगे ये खास व्रत त्योहार, पूजा-पाठ का मिलेगा 10 गुना फल

Adhik Maas Vrat Tyohar 2026: अधिकमास कल से शुरू, आएंगे ये खास व्रत त्योहार, पूजा-पाठ का मिलेगा 10 गुना फल

Adhik Maas 2026 Festival Calendar: अधिकमास 17 मई से शुरू हो रहा है. अधिकमास में आने वाले व्रत त्योहार बहुत खास माने जाते हैं, क्योंकि इस दौरान स्नान, दान, जप-तप का फल 10 गुना मिलता है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 16 May 2026 08:46 AM (IST)
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Adhik Maas Vrat Tyohar 2026: ज्येष्ठ माह में इस बार अधिकमास का संयोग बना है. अधिकमास को पुरुषोत्तम माह भी कहा गया है, इसकी शुरुआत 17 मई से हो रही है और समापन 15 जून को होगा. स्कंद पुराण के अनुसार अधिकमास के स्वामी भगवान विष्णु है. इस माह में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए मांगलिक कार्य करने से परहेज किया जाता है.

चूंकि ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है इसलिए अधिकमास में जप, तप, तीर्थयात्रा, कथा, भगवत गीता पाठ, आदि करना पर सभी महीनों और तीर्थों में जो पुण्य प्राप्त होता है, पुरुषोत्तम मास में वही फल करोड़ों गुना बढ़कर मिलता है. यही वजह है कि अधिकमास में आने वाले व्रत त्योहार का महत्व 10 गुना बढ़ जाता है. आइए जानते हैं इस साल अधिकमास में व्रत-त्योहार का कैलेंडर.

अधिकमास 2026 व्रत त्योहार

  • 17 मई 2026 रविवार- अधिकमास शुरू
  • 19 मई 2026 मंगलवार - बड़ा मंगल
  • 20 मई 2026 बुधवार- वरदा चतुर्थी
  • 21 मई 2026 गुरुवार- अधिक स्कन्द षष्ठी, गुरु पुष्य नक्षत्र
  • 23 मई 2026 शनिवार- अधिक मासिक दुर्गाष्टमी
  • 25 मई 2026 सोमवार- गंगा दशहरा
  • 26 मई 2026 मंगलवार - बड़ा मंगल
  • 27 मई 2026 बुधवार- अधिक रामलक्ष्मण द्वादशी और पद्मिनी एकादशी
  • 28 मई 2026 बृहस्पतिवार- गुरु प्रदोष व्रत
  • 31 मई 2026 शनिवार-अधिकमास पूर्णिमा व्रत
  • 3 जून 2026, बुधवार - विभुवन संकष्टी चतुर्थी
  • 6 जून 2026, शनिवार - मृत्यु पंचक
  • 8 जून 2026, सोमवार - अधिक कालाष्टमी
  • 11 जून 2026, गुरुवार - परम एकादशी
  • 12 जून 2026, शुक्रवार - शुक्र प्रदोष व्रत
  • 13 जून 2026, शनिवार - अधिक मासिक शिवरात्रि
  • 15 जून 2026 - ज्येष्ठ अधिकमास अमावस्या, मिथुन संक्रांति, अधिकमास समाप्त

अधिकमास में तीर्थ यात्रा के लाभ

अधिकमास आत्मचिंतन, भक्ति और साधना का समय है, इस महीने सभी शुभ कार्य बंद रहते हैं. व्यक्ति सांसारिक तनाव से दूर होकर ईश्वर भक्ति में मन एकाग्र कर पाता है, चूंकि ये विष्णु जी का महीना है इसलिए पद्म पुराण के अनुसार  इस महीने में बद्रीनाथ, जगन्नाथ पुरी, द्वारका, वृंदावन, हरिद्वार और प्रयागराज जैसे तीर्थों की यात्रा करने से विष्णु कृपा प्राप्त होती है.

अधिकमास में विष्णु जी से जुड़े त्योहार

अधिकमास में विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए रोजाना विष्णु जी की पूजा करें, प्रतिदिन ऐसा न कर पाएं तो पद्मिनी एकादशी, गुरु प्रदोष व्रत, परम एकादशी ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा और अमावस्या के दिन श्रीहरि का पूजन करें. मान्यता है इससे समस्त तीर्थ करने के समान पुण्य मिलता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 16 May 2026 08:46 AM (IST)
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