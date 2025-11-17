Aaj Ka Vrishchik Rashifal (17 November 2025): वृश्चिक राशि में बिजनेस में सडन प्रॉफिट और मौसम बदलने से सेहत का ध्यान रखें
Today Scorpio Horoscope 17 November 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 17 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के 11वें भाव में गोचर से लाभ और प्रगति के अवसर मिलेंगे. प्रॉफिट बढ़ाने के लिए नए तरीकों और नई सोच को अपनाने का समय है. जितना प्रयास करेंगे, उतना ही परिणाम बेहतर मिलेगा. मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा.
बिजनेस और धन राशिफल:
प्रीति और त्रिग्रही योग के प्रभाव से अचानक धनलाभ की संभावना बन रही है, जिससे चेहरे पर प्रसन्नता और राहत महसूस होगी. यदि बिजनेस में प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े कोई कागजी काम या पुराना मामला अटका है, तो उस पर अपडेट लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा, काम बन सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, सोशल और दिखावे में पैसा बहाने से बचें.
जॉब / युवा / स्टूडेंट:
नौकरीपेशाओं के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है. दूसरी ब्रांच या दूसरे शहर में ट्रांसफर की सूचना मिल सकती है, इसलिए मानसिक रूप से पहले से तैयार रहें. वर्कस्पेस पर टारगेट आसानी से अचीव होगा, लेकिन सफलता के साथ अहंकार न आने दें, नहीं तो आपके ही लोग दूरी बना सकते हैं. कलाकार और खेल से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग या प्रतियोगिता के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है.
लव और परिवार:
वाशी योग के कारण प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा और लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के साथ समय बिताने से मन हर्षित होगा. परिवार के साथ किसी यात्रा या आउटिंग की योजना बन सकती है. परिवार के सदस्यों को समय देने से रिश्ते मजबूत होंगे.
हेल्थ:
मौसम परिवर्तन का असर स्वास्थ्य पर दिख सकता है. जुकाम, बुखार और एलर्जी से बचने के लिए सावधानी जरूरी है. ठंडे-गर्म खानपान पर नियंत्रण रखें और आराम जरूर करें.
उपाय:
भगवान हनुमान के सामने सरसों तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. यह मानसिक शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: पर्पल
FAQs
प्रश्न 1: क्या आज धन से जुड़े फैसले लेना शुभ रहेगा?
उत्तर: हां, आज अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन बड़े निवेश से पहले दस्तावेजों की जांच अवश्य करें.
प्रश्न 2: जॉब में ट्रांसफर के संकेत क्या पक्के हैं?
उत्तर: पूरी संभावना है, इसलिए मानसिक और व्यवहारिक तैयारी रखें. यह बदलाव आगे चलकर लाभदायक साबित हो सकता है.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
