Aaj Ka Tula Rashifal 2 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, पद-प्रतिष्ठा, प्रशासनिक कौशल, करियर व अधिकार स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आपकी नेतृत्व क्षमता (Leadership Skills) और प्रशासनिक सूझबूझ में जबर्दस्त इजाफा होगा; लोग आपके फैसलों का सम्मान करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 2 November 2026)

दिनांक: 2 नवंबर 2026, सोमवार

2 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग , शुभ योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से आपकी राशि में मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, , और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से आपकी राशि में चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & New Launch)

नया आउटलेट और प्रोडक्ट लॉन्च के लिए उत्तम समय: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की मांग को देखते हुए यदि आप अपने कारोबार का कोई नया आउटलेट (New Outlet) खोलने या बाजार में कोई नया उत्पाद (New Product Launch) उतारने का विचार कर रहे हैं, तो समय पूरी तरह से आपके अनुकूल है.

ऑनलाइन बिजनेस में चतुराई से लाभ, पुश्तैनी काम में ग्रोथ: व्यापारी वर्ग अपनी बौद्धिक तीक्ष्णता और चतुराई से ई-कॉमर्स व ऑनलाइन कारोबार में शानदार धन लाभ अर्जित करेंगे. इसके अतिरिक्त, आज बन रहे शुभ योग और लक्ष्मी योग के प्रभाव से पुश्तैनी व्यापार (Ancestral Business) में अप्रत्याशित मुनाफे और विस्तार के कई सुनहरे अवसर हाथ आएंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी, सीनियर्स की निकटता का लाभ: कार्यक्षेत्र में त्योहारों के इस पावन वातावरण के बीच आपको उच्चाधिकारियों और सीनियर्स की निकटता का पूरा फायदा मिलेगा. मैनेजमेंट आपकी प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या टीम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है.

मान-सम्मान में वृद्धि, कंपनी को दिलाएंगे बड़ा प्रोजेक्ट: नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर भरपूर मान-सम्मान मिलेगा. अब आप अपने कार्य के नियम स्वयं तय करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा. आपके अथक प्रयासों और प्रेजेंटेशन के दम पर आपकी कंपनी को कोई बड़ा और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट हासिल हो सकता है.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Children & Education)

संतान से सुखद समाचार, जीवनसाथी संग बेहतरीन तालमेल: संतान के करियर या शिक्षा से जुड़ी कोई सुखद खबर आपके मन को गहरा सुकून देगी. घर में भौतिक सुख-सुविधाओं और साधनों में वृद्धि होगी. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और सामंजस्य अत्यंत मधुर बना रहेगा.

छात्र नई योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी (Competitive & General Students) अपने करियर को संवारने के लिए बनाई गई नई योजनाओं को धरातल पर लाने के व्यावहारिक प्रयासों में जुटे रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी. अत्यधिक जिम्मेदारियों और व्यस्तता के चलते शाम के समय कंधों या पीठ में हल्की जकड़न हो सकती है; पर्याप्त जल पिएं और दिनचर्या में थोड़ा विश्राम अवश्य शामिल करें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 5

सोमवार विशेष अचूक उपाय: सोमवार और शुभ-लक्ष्मी योग के पावन संयोग पर दशम भाव के चंद्रमा और मालव्य योग के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. सायंकाल के समय देवी महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्री सूक्त' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को खीर, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी, नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स निर्विघ्न संपन्न होंगे और कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

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