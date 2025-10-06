हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: 6 अक्टूबर 2025 राशिफल, कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर धन, करियर और सेहत को कर रहा प्रभावित

Aaj Ka Rashifal: 6 अक्टूबर 2025 राशिफल, कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर धन, करियर और सेहत को कर रहा प्रभावित

6 October 2025 Rashifal: आज सोमवार का राशिफल चौंकाने वाला है. जानें किन राशियों को मिलेगा अप्रत्याशित लाभ और कौन रहें सतर्क. मेष से मीन तक का आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 06 Oct 2025 05:11 AM (IST)
Preferred Sources

Horoscope Today: 6 अक्टूबर 2025 को आज का सोमवार है, जो चंद्र ऊर्जा का प्रतीक है. कुंभ चंद्रमा मीन में प्रवेश कर चुका है और कई राशियों के लिए यह बदलाव संवेदनाओं के विस्फोट जैसा असर देगा. किसी के लिए अचानक तरक्की, तो किसी के लिए छुपी सच्चाइयों का पर्दाफाश आज का दिन भावनाओं और अवसरों के टकराव का है.

आज का पंचांग (दिल्ली IST)

  • तिथि: आश्विन शुक्ल चतुर्दशी (पूरा दिन )
  • वार: सोमवार
  • नक्षत्र: पूर्वभाद्रपदा फिर उत्तरभाद्रपदा
  • योग: वृद्धि (संपूर्ण दिन)
  • करण: तैतिल, गरज
  • चंद्र राशि: मीन
  • सूर्य राशि: कन्या
  • राहुकाल: 07:41 AM - 09:09 AM
  • शुभ मुहूर्त (अभिजीत): 11:51 AM - 12:38 PM

मेष (Aries)

आज जो बात आप छिपा रहे थे, वह सामने आ सकती है. ऑफिस में किसी योजना को लेकर विरोध झेलना पड़ सकता है, लेकिन आपकी रणनीति अंत में सबको चौंका देगी. वित्तीय रूप से अचानक धन प्राप्ति का योग है. परिवार में किसी बात को लेकर भावनाएं उफान पर रहेंगी. स्वास्थ्य सामान्य है पर नींद की कमी थकान दे सकती है.
आज का मंत्र: ॐ भास्कराय नमः
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 1
उपाय: सूर्य को गुड़ और लाल पुष्प से अर्घ्य देकर दिन शुरू करें.

वृषभ (Taurus)

किसी पुराने संबंध या सौदे से हैरान कर देने वाली सूचना मिल सकती है. ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिलेगी, जिससे स्थिति आपके पक्ष में आएगी. धन लाभ संभव है, पर फिजूल खर्च भी बढ़ेगा. स्वास्थ्य में गले या त्वचा की समस्या रह सकती है.
आज का मंत्र: ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः
Lucky Color: गहरा हरा
Lucky Number: 6
उपाय: देवी लक्ष्मी को कमल पुष्प और धूप अर्पित करें.

मिथुन (Gemini)

आज बोलने से पहले सोचें - एक शब्द कैरियर की दिशा बदल सकता है. किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट में आपका नाम अचानक लोगों के सामने आ सकता है. वित्तीय रूप से भाग्य साथ देगा. प्रेम संबंध में कोई पुराना मामला फिर से जाग सकता है. स्वास्थ्य में हॉर्मोनल असंतुलन से सावधान रहें.
आज का मंत्र: ॐ आदित्याय नमः
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 5
उपाय: सूर्य को चावल और जल अर्पित करें.

कर्क (Cancer)

आज परिवार के अंदर कोई छिपा राज़ सामने आ सकता है, जो आपको अंदर से झकझोर देगा. ऑफिस में किसी नई ज़िम्मेदारी से आप अपना कद बढ़ा सकते हैं. वित्तीय रूप से बकाया राशि मिलने के योग हैं. स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर और थकान से सावधान रहें.
आज का मंत्र: ॐ नमः शिवाय
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद चढ़ाएं.

सिंह (Leo)

आपके लिए दिन अप्रत्याशित सम्मान और चुनौतियों से भरा है. किसी पुराने कार्य की सफलता अचानक सामने आ सकती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आसमान छू सकता है. वित्तीय मामलों में ध्यान रखें - कोई बड़ा खर्च आपकी योजना बदल सकता है. प्रेम संबंधों में तीव्रता बढ़ेगी. स्वास्थ्य में पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है.
आज का मंत्र: ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः
Lucky Color: केसरिया
Lucky Number: 9
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करते समय “जय आदित्य देव” कहें.

कन्या (Virgo)

आज आपको आश्चर्यचकित कर देने वाले प्रस्ताव मिल सकते हैं. कैरियर में नई दिशा मिलेगी लेकिन तनाव भी बढ़ेगा. धन प्राप्ति के साथ कर्ज़ चुकाने की स्थिति आ सकती है. रिश्तों में भावनाएं तीव्र रहेंगी. स्वास्थ्य में एलर्जी या सर्दी-जुकाम परेशान कर सकता है.
आज का मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 7
उपाय: सोमवार को शिव मंदिर में दूध और चावल चढ़ाएं.

तुला (Libra)

आज आप अपने जीवन के किसी बड़े मोड़ पर खड़े हैं. कोई छिपी हुई जानकारी या सच सामने आकर आपका नजरिया बदल सकता है. करियर में कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो आपको भी चकित करेगा - जहां नुकसान की आशंका थी, वहीं से लाभ के संकेत मिलेंगे. वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, खासतौर पर जिन लोगों ने हाल में निवेश किया है. प्रेम संबंधों में पुराना साथी दोबारा संपर्क कर सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर भावनात्मक तनाव दूर रखें.
आज का मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 8
उपाय: मां लक्ष्मी को लाल पुष्प और खीर का भोग अर्पित करें.

वृश्चिक (Scorpio)

आज भाग्य अप्रत्याशित रूप से आपका साथ देगा. करियर में कोई पुराना बाधित प्रोजेक्ट अचानक शुरू हो सकता है. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए नए रास्ते खोलेगी. आर्थिक मोर्चे पर राहत मिलेगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक टकराव संभव है - किसी बात को मन में न रखें. परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह आज अमूल्य साबित होगी. स्वास्थ्य में मानसिक थकान और आँखों पर दबाव महसूस हो सकता है.
आज का मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय नमः
Lucky Color: गहरा नीला
Lucky Number: 4
उपाय: पीपल के वृक्ष में सरसों तेल का दीपक जलाएं.

धनु (Sagittarius)

आज आपकी योजनाओं में अचानक बदलाव होगा. जो काम आप आसान समझ रहे थे, वहीं अड़चनें आएंगी, पर अंततः आपके पक्ष में परिणाम आएगा. वित्तीय दृष्टि से यह दिन स्थिरता वाला रहेगा. करियर में कोई नया अनुबंध आपकी पहचान बढ़ाएगा. पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा. प्रेम संबंधों में कोई बड़ा निर्णय टल सकता है. स्वास्थ्य में जोड़ों और नसों से जुड़ी परेशानी संभव है.
आज का मंत्र: ॐ विष्णवे नमः
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 3
उपाय: रविवार को केले के पेड़ की पूजा और सोमवार को शिवलिंग पर तुलसी पत्र अर्पित करें.

मकर (Capricorn)

आज का दिन आपको चौंका सकता है - विशेषकर आर्थिक मामलों में. किसी पुराने निवेश से अप्रत्याशित धन लाभ संभव है. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे. व्यापार में कोई बड़ा ऑर्डर मिलने के योग हैं. परिवार में किसी युवा सदस्य की सफलता गर्व दिलाएगी. प्रेम जीवन में भी आज कुछ नया घटेगा. स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, बस तनाव से बचें.
आज का मंत्र: ॐ सूर्याय नमः
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 6
उपाय: सूर्य को गुड़ और चावल से अर्घ्य दें.

कुंभ (Aquarius)

आज आपके लिए दिन भाग्य और बुद्धि दोनों का मिश्रण है. किसी अप्रत्याशित व्यक्ति से लाभ या सहयोग मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में अचानक यात्रा या ट्रांसफर का योग है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रिश्तों में पुराने गिले-शिकवे मिटेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से नींद पूरी करें और अधिक मानसिक दबाव से बचें.
आज का मंत्र: ॐ हं हनुमते नमः
Lucky Color: जामुनी
Lucky Number: 7
उपाय: हनुमान मंदिर में नारियल और सिंदूर चढ़ाएं.

मीन (Pisces)

आज आपकी भावनाएं उफान पर रहेंगी. चंद्रमा आपकी राशि में है, इसलिए हर अनुभव गहराई से महसूस होगा. करियर में कोई व्यक्ति आपकी प्रतिभा को पहचान लेगा - यह आपके भविष्य की दिशा तय कर सकता है. आर्थिक दृष्टि से लाभ की संभावना है, पर खर्चों पर संयम ज़रूरी है. प्रेम जीवन में कोई अप्रत्याशित मोड़ आपको सोचने पर मजबूर करेगा. स्वास्थ्य में जल तत्व की अधिकता के कारण सूजन या थकान महसूस हो सकती है.
आज का मंत्र: ॐ नमो नारायणाय
Lucky Color: हल्का पीला
Lucky Number: 2
उपाय: विष्णु मंदिर में पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 06 Oct 2025 05:11 AM (IST)
और पढ़ें
