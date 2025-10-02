हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashi ka Masik Rashifal: मीन राशि के लिए अक्टूबर का महीना उत्साह से भरा! पढ़ें मासिक राशिफल

Meen Rashi ka Masik Rashifal: मीन राशि के लिए अक्टूबर का महीना उत्साह से भरा! पढ़ें मासिक राशिफल

Meen Rashi ka Masik Rashifal: मीन राशि के लिए अक्टूबर का महीना मिला जुला रहने वाला है. शुक्र की शुभ स्थिति प्रेम जीवन को मधुर बनाने का काम करेगी. जानिए आपके सितारे क्या कहते हैं? पढ़ें मासिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 02 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Pisces October Month Horoscope 2025: अक्टूबर 2025 मीन राशि के लिए बदलाव और अवसरों का महीना रहेगा. इस दौरान बुध, शुक्र और गुरु के गोचर आपके व्यवसाय, नौकरी, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य पर असर डालेंगे.

नवरात्रि, करवा चौथ और शरद पूर्णिमा जैसे पर्व आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे. इस महीने किए गए प्रयास लंबी अवधि में आपके लिए लाभकारी साबित होंगे. आइए जानते हैं मीन राशि का मासिक राशिफल

बिजनस एंड वेल्थ

02 से 23 अक्टूबर तक बुध अष्टम भाव में रहते शनि से षडाष्टक संबंध होने से पार्टनरशिप बिजनेस थोड़े कमजोर रह सकते हैं.

माह के अंत तक आप समझ जाएंगे कि सहयोग से ही लाभ मिलेगा.

01 से 16 अक्टूबर तक सूर्य-शनि दृष्टि संबंध बिजनेसमैन के लिए अनुकूल रहेगा, नए स्रोत और मेल-मुलाकात के अवसर मिलेंगे.

18 अक्टूबर से गुरु पंचम भाव में उच्च होकर सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर रहने से आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी, गवर्नमेंट फील्ड से लाभ और साहसिक निर्णयों से अच्छा मुनाफा संभव है.

16 से 26 अक्टूबर तक बुध विशाखा नक्षत्र में रहकर पेरेंट्स का सहयोग और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आर्थिक मदद मिलेगी.

24 अक्टूबर के बाद बुध नवम भाव में रहते सूर्य से 2-12 संबंध के कारण परिणाम में थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन व्यवसाय धीरे-धीरे गति पकड़ेगा.

26 अक्टूबर तक मंगल अष्टम भाव में रहकर फॉरेन बिजनेस में कुछ डाउनफॉल का सामना करना पड़ सकता है.

जॉब एण्ड प्रॉफेशन

08 अक्टूबर तक शुक्र षष्ठ भाव में रहते दशम भाव से नवम-पंचम संबंध नौकरी में सफलता दिलाएंगे.

16 अक्टूबर तक सूर्य-राहु षडाष्टक संबंध के कारण छुपे कार्यों से बचें.

17 अक्टूबर तक गुरु चतुर्थ भाव में रहते सातवीं दृष्टि दशम भाव पर होने से पदोन्नति के योग हैं.

17-26 अक्टूबर तक सूर्य-मंगल पराक्रम योग नौकरी में लाभकारी रहेगा.

26 अक्टूबर तक मंगल अष्टम भाव में रहकर करियर के कई मामलों में अनुकूलता रहेगी.

01-09 अक्टूबर सूर्य-चंद्र हस्त नक्षत्र में होने से काम सराहनीय रहेगा.

27 अक्टूबर से मंगल नवम स्वगृही अनुकूल, लेकिन मंगल-सूर्य 2-12 संबंध सावधानी आवश्यक.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप

01-08 अक्टूबर तक शुक्र षष्ठ भाव में गुरु से 3-11 संबंध फैमिली में शुभ समाचार देंगे.

06-17 अक्टूबर तक शुक्र सूर्य उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में रोमांस और प्रेम भाव बढ़ाएंगे.

09-23 अक्टूबर बुध-शुक्र परिवर्तन योग से प्रेम में सच्चाई और जिम्मेदारी बढ़ेगी.

18 अक्टूबर से गुरु पंचम भाव में उच्च होकर धार्मिक और यात्रा संबंधित गतिविधियां लाभदायक होंगी.

लवर के लिए 03,05,19,21,29,30 अक्टूबर को मानसिक तनाव कम करके अपने पार्टनर को महत्व दें, संबंध मजबूत होंगे.

24 अक्टूबर से बुध नवम भाव में रहकर फेस्टिवल सीजन के दौरान घर की जिम्मेदारी बढ़ सकती है.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स

08 अक्टूबर तक शुक्र षष्ठ भाव में सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पर होने से विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए सफलता संभव है.

01,06,07,12,13,21,22,23 अक्टूबर को प्रदर्शन और उपलब्धि के मौके मिल सकते हैं.

18 अक्टूबर से गुरु पंचम भाव में उच्च होकर विराजित, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बड़ी उपलब्धि लाएगा.

24 अक्टूबर से बुध नवम भाव में रहकर नवम-पंचम राजयोग छात्रों को शुभ समाचार देगा.

हेल्थ और ट्रैवल्स

शनि-केतु षडाष्टक संबंध स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं. नेत्र रोग, पैरों में दर्द या चोट की संभावना.

17 अक्टूबर से सूर्य अष्टम भाव में नीच होने से दांत संबंधी समस्याओं से सावधानी जरूरी. द्वादश भाव में राहु की दृष्टि मध्यम से बेहतर स्वास्थ्य दर्शाती है.

पुरानी बीमारियों में सुधार होगा. 16 अक्टूबर के बाद यात्रा की योजना संभव है.

उपाय

  • 02 अक्टूबर (विजयदशमी) हनुमान जी के उड़ते चित्र के सामने ऊँ रामदूताय नमः मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ें.
  • 06 अक्टूबर (शरद पूर्णिमा) चाँदी या स्टील पात्र में जल, चावल, फूल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें, ऊँ सोम सोमाय मंत्र का जाप करें. शक्कर, दूध, दही और मीश्री का दान करें.
  • 10 अक्टूबर (करवा चौथ) केसरिया या सुनहरे रंग की साड़ी पहनकर शिव-पार्वती को बिल्वपत्र, आक, धतुरा अर्पित करें और सफेद मावे का भोग लगाकर ऊँ गजवक्त्राय नमः मंत्र का जाप करें.

FAQs (अक्टूबर 2025 मासिक राशिफल)

Q1. अक्टूबर 2025 में मीन राशि के लिए व्यवसाय कैसा रहेगा?
A1. पार्टनरशिप में थोड़ा संघर्ष हो सकता है, लेकिन साहसिक निर्णय और सहयोग से लाभ संभव है. गवर्नमेंट फील्ड से आर्थिक लाभ भी मिलेगा.

Q2. नौकरीपेशा मीन राशि वालों के लिए माह कैसा रहेगा?
A2. पदोन्नति और लाभ के योग हैं, लेकिन कुछ कार्यों में सावधानी जरूरी है. मंगल-सूर्य संबंध के कारण छोटी गलतियों से बचें.

Q3. प्रेम और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
A3. प्रेम और लव लाइफ में सच्चाई बढ़ेगी. पार्टनर को महत्व देने से संबंध मजबूत होंगे. पारिवारिक खुशियां बढ़ेंगी.

Q4. छात्रों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए माह कैसा रहेगा?
A4. उच्च शिक्षा और विदेश में पढ़ाई के अवसर अनुकूल हैं. नवम-पंचम राजयोग से शुभ समाचार और अच्छी उपलब्धियां मिल सकती हैं.

Q5. स्वास्थ्य और यात्रा की स्थिति कैसी रहेगी?
A5. नेत्र, दांत और पैरों में चोट से सावधानी रखें. पुरानी बीमारियों में सुधार होगा. 16 अक्टूबर के बाद यात्रा की योजना संभव है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 02 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Pisces Masik Rashifal Meen Rashifal Pisces Monthly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', व्हाइट हाउस में ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के पाकिस्तानी सांसद
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के PAK सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
ओटीटी
SSKTK OTT Release: बॉक्स ऑफिस के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाएगी वरुण-जाह्नवी की फिल्म, जान लीजिए पूरी डिटेल्स
बॉक्स ऑफिस के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाएगी वरुण-जाह्नवी की फिल्म, जान लीजिए पूरी डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', व्हाइट हाउस में ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के पाकिस्तानी सांसद
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के PAK सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
ओटीटी
SSKTK OTT Release: बॉक्स ऑफिस के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाएगी वरुण-जाह्नवी की फिल्म, जान लीजिए पूरी डिटेल्स
बॉक्स ऑफिस के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाएगी वरुण-जाह्नवी की फिल्म, जान लीजिए पूरी डिटेल्स
क्रिकेट
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
जनरल नॉलेज
Mahatma Gandhi: गांधी जी की मौत पर फूट-फूटकर रोए थे भारत के ये नेता, जिन्ना ने तो दे दिया था ऐसा बयान
गांधी जी की मौत पर फूट-फूटकर रोए थे भारत के ये नेता, जिन्ना ने तो दे दिया था ऐसा बयान
ट्रेंडिंग
श्रेया घोषाल ने महिला विश्वकप के आगाज पर गाया राष्ट्रगान! आवाज सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे- वीडियो वायरल
श्रेया घोषाल ने महिला विश्वकप के आगाज पर गाया राष्ट्रगान! आवाज सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे- वीडियो वायरल
हेल्थ
Cancer Treatment in Maharashtra: कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget