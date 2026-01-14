हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफल 14 जनवरी 2026: मकर संक्रांति और सूर्य का राशि परिवर्तन धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए शुभ या अशुभ?

राशिफल 14 जनवरी 2026: मकर संक्रांति और सूर्य का राशि परिवर्तन धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए शुभ या अशुभ?

Aaj Ka Rashifal: मंकर संक्रांति, 14 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 14 Jan 2026 06:27 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी मकर संक्रांति, 14 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 14 जनवरी 2026

आज का दिन धनु राशि के लिए सोच और दिशा बदलने वाला है. मकर संक्रांति के साथ सूर्य का आपकी राशि से निकलकर मकर में प्रवेश यह संकेत देता है कि अब केवल विचार और आदर्श पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि ठोस कर्म और व्यावहारिक निर्णय आवश्यक हैं. एकादशी तिथि आत्मसंयम और अनावश्यक विस्तार को रोकने का संदेश देती है.

चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में और अनुराधा नक्षत्र में रहेगा. इससे आप भीतर ही भीतर कई बातों का मूल्यांकन करेंगे. बाहरी दुनिया से थोड़ी दूरी बनाकर काम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन पुराने कार्यों की समीक्षा, खर्चों का विश्लेषण और भविष्य की आर्थिक योजना से जुड़ा रहेगा.

गण्ड योग के प्रभाव से जल्दबाजी या भावनात्मक प्रतिक्रिया नुकसानदेह हो सकती है. राहु काल 12:30:14 से 13:48:58 तक रहेगा, इस समय किसी भी प्रकार का निवेश या बड़ा निर्णय टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त का न होना यह संकेत देता है कि आज नई शुरुआत के बजाय स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए.

Career: दिशा स्पष्ट होगी, लेकिन परिणाम धीरे मिलेंगे.

Finance: आय और खर्च दोनों पर नियंत्रण जरूरी है.

Love: दूरी या मौन बढ़ सकता है. संवाद बनाए रखें.

Health: थकान और मानसिक बोझ.

उपाय: गुरु मंत्र का स्मरण करें और संयम रखें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 14 जनवरी 2026

आज का दिन मकर राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य देव आज आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं. मकर संक्रांति आपके लिए नए वार्षिक चक्र, जिम्मेदारी और आत्मपहचान की शुरुआत मानी जाती है. एकादशी तिथि आत्मसंयम और भीतर की शुद्धि का संकेत देती है.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से आप अपने निर्णयों को लेकर अत्यंत गंभीर रहेंगे. अनुराधा नक्षत्र आपको लक्ष्य पर टिके रहने की शक्ति देता है, लेकिन गण्ड योग के कारण भावनात्मक कठोरता या नियंत्रण की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. नौकरीपेशा और प्रशासनिक भूमिका में रहने वालों के लिए यह दिन दायित्व, अनुशासन और दीर्घकालिक योजना से जुड़ा रहेगा.

राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार की बहस या सत्ता संघर्ष से बचना जरूरी है. अभिजीत मुहूर्त के अभाव में आज धैर्य और संतुलन ही सबसे बड़ा सहायक होगा.

Career: जिम्मेदारी बढ़ेगी, साथ ही प्रभाव भी.

Finance: स्थिरता आएगी, लेकिन खर्च सोच-समझकर करें.

Love: भावनाएं दब सकती हैं. संवाद जरूरी है.

Health: जोड़ों, हड्डियों और थकावट से जुड़ी समस्या.

उपाय: तिल का दान करें और शनि से जुड़े नियमों का पालन करें.

Lucky Color: स्लेटी

Lucky Number: 8

कुंभ राशिफल (Aquarius), 14 जनवरी 2026

आज का दिन कुंभ राशि के लिए आत्मचिंतन और तैयारी का है. मकर संक्रांति के साथ सूर्य का मकर में गोचर आपको यह संकेत देता है कि अभी समय सार्वजनिक प्रदर्शन का नहीं, बल्कि भीतर से खुद को मजबूत करने का है. एकादशी तिथि मानसिक शुद्धि और अनावश्यक विचारों को छोड़ने में सहायक है.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से मन में गहरी सोच और भविष्य को लेकर चिंता रह सकती है. अनुराधा नक्षत्र आपको दीर्घकालिक लक्ष्य की याद दिलाता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन पर्दे के पीछे की रणनीति, तैयारी और आत्ममूल्यांकन से जुड़ा रहेगा.

गण्ड योग के कारण भावनात्मक अस्थिरता रह सकती है. राहु काल में कोई भी जोखिम भरा निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त काहोना बताता है कि आज धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है.

Career: तैयारी मजबूत होगी, अवसर बाद में आएंगे.

Finance: खर्च नियंत्रण में रखें.

Love: भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है.

Health: अनिद्रा और मानसिक बेचैनी.

उपाय: ध्यान और श्वास अभ्यास करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 4

मीन राशिफल (Pisces), 14 जनवरी 2026

आज का दिन मीन राशि के लिए संबंधों और भविष्य की दिशा तय करने वाला है. मकर संक्रांति के प्रभाव से सूर्य आपको यह सिखाने आया है कि सपनों के साथ-साथ ठोस योजना भी जरूरी है. एकादशी तिथि भावनात्मक शुद्धि और करुणा को संतुलित करने का संकेत देती है.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में और अनुराधा नक्षत्र में होने से आपकी भावनाएं गहरी होंगी. आप किसी मार्गदर्शक, मित्र या पुराने अनुभव से सीख लेना चाहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन नेटवर्किंग, दीर्घकालिक लक्ष्य और भविष्य की रणनीति से जुड़ा रहेगा.

गण्ड योग के कारण भावनात्मक भ्रम हो सकता है. राहु काल के समय किसी भी प्रकार का वादा या आर्थिक निर्णय सोच-समझकर करें. अभिजीत मुहूर्तहोने के कारण आज धैर्य और प्रतीक्षा आवश्यक है.

Career: सहयोग से रास्ते खुलेंगे.

Finance: आय ठीक रहेगी, खर्च नियंत्रित रखें.

Love: भावनाएं गहरी होंगी. भरोसा बनाए रखें.

Health: पैरों, नींद और मानसिक थकान से जुड़ी समस्या.

उपाय: जल में तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें.

Lucky Color: समुद्री हरा

Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 14 Jan 2026 06:27 AM (IST)
