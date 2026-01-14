Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी मकर संक्रांति, 14 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल ( Sagittarius), 14 जनवरी 2026

आज का दिन धनु राशि के लिए सोच और दिशा बदलने वाला है. मकर संक्रांति के साथ सूर्य का आपकी राशि से निकलकर मकर में प्रवेश यह संकेत देता है कि अब केवल विचार और आदर्श पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि ठोस कर्म और व्यावहारिक निर्णय आवश्यक हैं. एकादशी तिथि आत्मसंयम और अनावश्यक विस्तार को रोकने का संदेश देती है.

चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में और अनुराधा नक्षत्र में रहेगा. इससे आप भीतर ही भीतर कई बातों का मूल्यांकन करेंगे. बाहरी दुनिया से थोड़ी दूरी बनाकर काम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन पुराने कार्यों की समीक्षा, खर्चों का विश्लेषण और भविष्य की आर्थिक योजना से जुड़ा रहेगा.

गण्ड योग के प्रभाव से जल्दबाजी या भावनात्मक प्रतिक्रिया नुकसानदेह हो सकती है. राहु काल 12:30:14 से 13:48:58 तक रहेगा, इस समय किसी भी प्रकार का निवेश या बड़ा निर्णय टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त का न होना यह संकेत देता है कि आज नई शुरुआत के बजाय स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए.

Career: दिशा स्पष्ट होगी, लेकिन परिणाम धीरे मिलेंगे.

Finance: आय और खर्च दोनों पर नियंत्रण जरूरी है.

Love: दूरी या मौन बढ़ सकता है. संवाद बनाए रखें.

Health: थकान और मानसिक बोझ.

उपाय: गुरु मंत्र का स्मरण करें और संयम रखें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल ( Capricorn), 14 जनवरी 2026

आज का दिन मकर राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य देव आज आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं. मकर संक्रांति आपके लिए नए वार्षिक चक्र, जिम्मेदारी और आत्मपहचान की शुरुआत मानी जाती है. एकादशी तिथि आत्मसंयम और भीतर की शुद्धि का संकेत देती है.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से आप अपने निर्णयों को लेकर अत्यंत गंभीर रहेंगे. अनुराधा नक्षत्र आपको लक्ष्य पर टिके रहने की शक्ति देता है, लेकिन गण्ड योग के कारण भावनात्मक कठोरता या नियंत्रण की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. नौकरीपेशा और प्रशासनिक भूमिका में रहने वालों के लिए यह दिन दायित्व, अनुशासन और दीर्घकालिक योजना से जुड़ा रहेगा.

राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार की बहस या सत्ता संघर्ष से बचना जरूरी है. अभिजीत मुहूर्त के अभाव में आज धैर्य और संतुलन ही सबसे बड़ा सहायक होगा.

Career: जिम्मेदारी बढ़ेगी, साथ ही प्रभाव भी.

Finance: स्थिरता आएगी, लेकिन खर्च सोच-समझकर करें.

Love: भावनाएं दब सकती हैं. संवाद जरूरी है.

Health: जोड़ों, हड्डियों और थकावट से जुड़ी समस्या.

उपाय: तिल का दान करें और शनि से जुड़े नियमों का पालन करें.

Lucky Color: स्लेटी

Lucky Number: 8

कुंभ राशिफल ( Aquarius), 14 जनवरी 2026

आज का दिन कुंभ राशि के लिए आत्मचिंतन और तैयारी का है. मकर संक्रांति के साथ सूर्य का मकर में गोचर आपको यह संकेत देता है कि अभी समय सार्वजनिक प्रदर्शन का नहीं, बल्कि भीतर से खुद को मजबूत करने का है. एकादशी तिथि मानसिक शुद्धि और अनावश्यक विचारों को छोड़ने में सहायक है.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से मन में गहरी सोच और भविष्य को लेकर चिंता रह सकती है. अनुराधा नक्षत्र आपको दीर्घकालिक लक्ष्य की याद दिलाता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन पर्दे के पीछे की रणनीति, तैयारी और आत्ममूल्यांकन से जुड़ा रहेगा.

गण्ड योग के कारण भावनात्मक अस्थिरता रह सकती है. राहु काल में कोई भी जोखिम भरा निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त का न होना बताता है कि आज धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है.

Career: तैयारी मजबूत होगी, अवसर बाद में आएंगे.

Finance: खर्च नियंत्रण में रखें.

Love: भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है.

Health: अनिद्रा और मानसिक बेचैनी.

उपाय: ध्यान और श्वास अभ्यास करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 4

मीन राशिफल ( Pisces), 14 जनवरी 2026

आज का दिन मीन राशि के लिए संबंधों और भविष्य की दिशा तय करने वाला है. मकर संक्रांति के प्रभाव से सूर्य आपको यह सिखाने आया है कि सपनों के साथ-साथ ठोस योजना भी जरूरी है. एकादशी तिथि भावनात्मक शुद्धि और करुणा को संतुलित करने का संकेत देती है.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में और अनुराधा नक्षत्र में होने से आपकी भावनाएं गहरी होंगी. आप किसी मार्गदर्शक, मित्र या पुराने अनुभव से सीख लेना चाहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन नेटवर्किंग, दीर्घकालिक लक्ष्य और भविष्य की रणनीति से जुड़ा रहेगा.

गण्ड योग के कारण भावनात्मक भ्रम हो सकता है. राहु काल के समय किसी भी प्रकार का वादा या आर्थिक निर्णय सोच-समझकर करें. अभिजीत मुहूर्त न होने के कारण आज धैर्य और प्रतीक्षा आवश्यक है.

Career: सहयोग से रास्ते खुलेंगे.

Finance: आय ठीक रहेगी, खर्च नियंत्रित रखें.

Love: भावनाएं गहरी होंगी. भरोसा बनाए रखें.

Health: पैरों, नींद और मानसिक थकान से जुड़ी समस्या.

उपाय: जल में तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें.

Lucky Color: समुद्री हरा

Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.