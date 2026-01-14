हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का राशिफल (14 जनवरी 2026): मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा सिंह से वृश्चिक राशि का दिन?

आज का राशिफल (14 जनवरी 2026): मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा सिंह से वृश्चिक राशि का दिन?

Aaj Ka Rashifal: 14 जनवरी 2026 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 14 Jan 2026 06:25 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 14 जनवरी 2026

आज का दिन सिंह राशि के लिए केवल नेतृत्व दिखाने का नहीं, बल्कि उसे संतुलित ढंग से निभाने का है. मकर संक्रांति के दिन सूर्य का शनि की राशि मकर में प्रवेश यह स्पष्ट करता है कि अब अधिकार के साथ जवाबदेही भी आएगी. एकादशी तिथि अहं को नियंत्रित करने और भीतर झांकने की प्रेरणा देती है.

चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहेगा और अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. इससे आप बाहरी रूप से शांत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भीतर सत्ता, नियंत्रण और भविष्य को लेकर गहरा मंथन चलता रहेगा. नौकरीपेशा और प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए यह दिन रणनीतिक योजना, गोपनीय चर्चाओं और दीर्घकालिक निर्णयों का है.

आज गण्ड योग के कारण जल्द प्रतिक्रिया, कठोर शब्द या भावनात्मक दबाव आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है. राहु काल 12:30:14 से 13:48:58 तक रहेगा, इस समय बहस, जोखिम या बड़ा निर्णय टालना ही बेहतर है. अभिजीत मुहूर्त का अभाव बताता है कि आज फैसले जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच-समझकर लेने चाहिए.

Career: नेतृत्व बना रहेगा, लेकिन विनम्रता और धैर्य जरूरी है.
Finance: प्रतिष्ठा, पद या जिम्मेदारी से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं.
Love: अपेक्षाएं बढ़ेंगी. संतुलित और स्पष्ट संवाद आवश्यक है.
Health: पीठ, आंखों और मानसिक दबाव से जुड़ी परेशानी.
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और अहं पर नियंत्रण रखें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 14 जनवरी 2026

आज का दिन कन्या राशि को यह सिखाता है कि हर स्थिति पर नियंत्रण रखना संभव नहीं होता. मकर संक्रांति के प्रभाव से सूर्य आपको मेहनत, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच की ओर ले जा रहा है. एकादशी तिथि मानसिक शुद्धि और अनावश्यक चिंता छोड़ने का संकेत देती है.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में और अनुराधा नक्षत्र में होने से आपकी सोच अत्यंत विश्लेषणात्मक हो जाएगी. आप हर बात की तह तक जाना चाहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन दस्तावेजी कार्य, लेखा-जोखा, रिपोर्टिंग, ऑडिट और प्रक्रिया सुधार से जुड़ा रहेगा. छोटी सी गलती भी आज आपको बेचैन कर सकती है.

गण्ड योग के कारण मन में अस्थिरता रह सकती है. राहु काल के समय कोई आर्थिक या भावनात्मक निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है. चूंकि अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए नए काम की शुरुआत से बेहतर है कि पहले से चल रहे कार्यों को मजबूत किया जाए.

Career: तैयारी मजबूत होगी, परिणाम धीरे सामने आएंगे.
Finance: आय स्थिर रहेगी. अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है.
Love: भरोसे और सुरक्षा की भावना महत्वपूर्ण रहेगी.
Health: पाचन, आंत और तनाव से जुड़ी परेशानी.
उपाय: अनावश्यक आलोचना छोड़कर तथ्यों पर ध्यान दें.
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 8

तुला राशिफल (Libra), 14 जनवरी 2026

आज का दिन तुला राशि के लिए आंतरिक संतुलन खोजने का है. मकर संक्रांति पर सूर्य का मकर में प्रवेश आपको यह समझाने आता है कि जीवन में स्थिरता केवल दूसरों को खुश करने से नहीं, बल्कि अपने निर्णयों पर टिके रहने से आती है. एकादशी तिथि आत्मसंयम और भावनात्मक स्पष्टता का संकेत देती है.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से आपका ध्यान आर्थिक सुरक्षा, आत्मसम्मान और पुराने निर्णयों पर जाएगा. अनुराधा नक्षत्र आपको दीर्घकालिक सोच देता है, लेकिन गण्ड योग के कारण मन में द्वंद्व बना रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन जिम्मेदारी, छवि और वित्तीय संतुलन से जुड़ा रहेगा.

राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार की बहस, लेन-देन या निवेश से बचना जरूरी है. अभिजीत मुहूर्त का न होना यह संकेत देता है कि आज जल्दबाजी में दिशा बदलना उचित नहीं है.

Career: पहचान और जिम्मेदारी दोनों बढ़ेंगी.
Finance: खर्च बढ़ सकता है. बजट पर नियंत्रण जरूरी है.
Love: रिश्तों में साफ और शांत संवाद आवश्यक है.
Health: मानसिक थकान और बेचैनी.
उपाय: स्वयं के लिए समय निकालें और मन को स्थिर रखें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 14 जनवरी 2026

यह दिन आपके लिए धीरे-धीरे शक्ति में आने जैसा है. मकर संक्रांति और सूर्य का मकर में गोचर आपको दीर्घकालिक दिशा तय करने का अवसर देता है. एकादशी तिथि आत्मसंयम और पुराने कर्मों के शोधन का संकेत है.

चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि वृश्चिक में रहेगा और अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. इससे आत्मविश्वास, भावनात्मक तीव्रता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी. आप स्वयं को अधिक सजग और मजबूत महसूस करेंगे. नौकरीपेशा और रणनीतिक भूमिका में रहने वालों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण व्यक्तिगत निर्णय, नियंत्रण और दिशा निर्धारण का है.

हालांकि गण्ड योग के कारण भावनात्मक आवेग बढ़ सकता है. राहु काल के दौरान कोई भी तीखा निर्णय या टकराव नुकसानदेह हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त न होने के कारण आज संयम और मौन सबसे बड़ा उपाय रहेगा.

Career: रणनीति और धैर्य से लाभ मिलेगा.
Finance: धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं.
Love: भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन संतुलन जरूरी है.
Health: तनाव, अनिद्रा और मानसिक थकावट.
उपाय: मौन, ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करें.
Lucky Color: गहरा लाल
Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 14 Jan 2026 06:02 AM (IST)
Tags :
Horoscope Leo Libra Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal

