आज का राशिफल (14 जनवरी 2026): मकर संक्रांति पर कैसा रहेगा सिंह से वृश्चिक राशि का दिन?

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 14 जनवरी 2026

आज का दिन सिंह राशि के लिए केवल नेतृत्व दिखाने का नहीं, बल्कि उसे संतुलित ढंग से निभाने का है. मकर संक्रांति के दिन सूर्य का शनि की राशि मकर में प्रवेश यह स्पष्ट करता है कि अब अधिकार के साथ जवाबदेही भी आएगी. एकादशी तिथि अहं को नियंत्रित करने और भीतर झांकने की प्रेरणा देती है.

चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहेगा और अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. इससे आप बाहरी रूप से शांत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भीतर सत्ता, नियंत्रण और भविष्य को लेकर गहरा मंथन चलता रहेगा. नौकरीपेशा और प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए यह दिन रणनीतिक योजना, गोपनीय चर्चाओं और दीर्घकालिक निर्णयों का है.

आज गण्ड योग के कारण जल्द प्रतिक्रिया, कठोर शब्द या भावनात्मक दबाव आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है. राहु काल 12:30:14 से 13:48:58 तक रहेगा, इस समय बहस, जोखिम या बड़ा निर्णय टालना ही बेहतर है. अभिजीत मुहूर्त का अभाव बताता है कि आज फैसले जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच-समझकर लेने चाहिए.

Career: नेतृत्व बना रहेगा, लेकिन विनम्रता और धैर्य जरूरी है.

Finance: प्रतिष्ठा, पद या जिम्मेदारी से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं.

Love: अपेक्षाएं बढ़ेंगी. संतुलित और स्पष्ट संवाद आवश्यक है.

Health: पीठ, आंखों और मानसिक दबाव से जुड़ी परेशानी.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और अहं पर नियंत्रण रखें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 14 जनवरी 2026

आज का दिन कन्या राशि को यह सिखाता है कि हर स्थिति पर नियंत्रण रखना संभव नहीं होता. मकर संक्रांति के प्रभाव से सूर्य आपको मेहनत, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच की ओर ले जा रहा है. एकादशी तिथि मानसिक शुद्धि और अनावश्यक चिंता छोड़ने का संकेत देती है.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में और अनुराधा नक्षत्र में होने से आपकी सोच अत्यंत विश्लेषणात्मक हो जाएगी. आप हर बात की तह तक जाना चाहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन दस्तावेजी कार्य, लेखा-जोखा, रिपोर्टिंग, ऑडिट और प्रक्रिया सुधार से जुड़ा रहेगा. छोटी सी गलती भी आज आपको बेचैन कर सकती है.

गण्ड योग के कारण मन में अस्थिरता रह सकती है. राहु काल के समय कोई आर्थिक या भावनात्मक निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है. चूंकि अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए नए काम की शुरुआत से बेहतर है कि पहले से चल रहे कार्यों को मजबूत किया जाए.

Career: तैयारी मजबूत होगी, परिणाम धीरे सामने आएंगे.

Finance: आय स्थिर रहेगी. अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है.

Love: भरोसे और सुरक्षा की भावना महत्वपूर्ण रहेगी.

Health: पाचन, आंत और तनाव से जुड़ी परेशानी.

उपाय: अनावश्यक आलोचना छोड़कर तथ्यों पर ध्यान दें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 8

तुला राशिफल (Libra), 14 जनवरी 2026

आज का दिन तुला राशि के लिए आंतरिक संतुलन खोजने का है. मकर संक्रांति पर सूर्य का मकर में प्रवेश आपको यह समझाने आता है कि जीवन में स्थिरता केवल दूसरों को खुश करने से नहीं, बल्कि अपने निर्णयों पर टिके रहने से आती है. एकादशी तिथि आत्मसंयम और भावनात्मक स्पष्टता का संकेत देती है.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से आपका ध्यान आर्थिक सुरक्षा, आत्मसम्मान और पुराने निर्णयों पर जाएगा. अनुराधा नक्षत्र आपको दीर्घकालिक सोच देता है, लेकिन गण्ड योग के कारण मन में द्वंद्व बना रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन जिम्मेदारी, छवि और वित्तीय संतुलन से जुड़ा रहेगा.

राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार की बहस, लेन-देन या निवेश से बचना जरूरी है. अभिजीत मुहूर्त का न होना यह संकेत देता है कि आज जल्दबाजी में दिशा बदलना उचित नहीं है.

Career: पहचान और जिम्मेदारी दोनों बढ़ेंगी.

Finance: खर्च बढ़ सकता है. बजट पर नियंत्रण जरूरी है.

Love: रिश्तों में साफ और शांत संवाद आवश्यक है.

Health: मानसिक थकान और बेचैनी.

उपाय: स्वयं के लिए समय निकालें और मन को स्थिर रखें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 14 जनवरी 2026

यह दिन आपके लिए धीरे-धीरे शक्ति में आने जैसा है. मकर संक्रांति और सूर्य का मकर में गोचर आपको दीर्घकालिक दिशा तय करने का अवसर देता है. एकादशी तिथि आत्मसंयम और पुराने कर्मों के शोधन का संकेत है.

चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि वृश्चिक में रहेगा और अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. इससे आत्मविश्वास, भावनात्मक तीव्रता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी. आप स्वयं को अधिक सजग और मजबूत महसूस करेंगे. नौकरीपेशा और रणनीतिक भूमिका में रहने वालों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण व्यक्तिगत निर्णय, नियंत्रण और दिशा निर्धारण का है.

हालांकि गण्ड योग के कारण भावनात्मक आवेग बढ़ सकता है. राहु काल के दौरान कोई भी तीखा निर्णय या टकराव नुकसानदेह हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त न होने के कारण आज संयम और मौन सबसे बड़ा उपाय रहेगा.

Career: रणनीति और धैर्य से लाभ मिलेगा.

Finance: धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं.

Love: भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन संतुलन जरूरी है.

Health: तनाव, अनिद्रा और मानसिक थकावट.

उपाय: मौन, ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करें.

Lucky Color: गहरा लाल

Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.