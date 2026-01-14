Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 14 जनवरी 2026

आज का दिन आपको यह स्पष्ट रूप से समझाने आया है कि केवल साहस ही पर्याप्त नहीं होता, सही समय पर नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक है. मकर संक्रांति के दिन सूर्य का कर्म और पद से जुड़ी राशि में प्रवेश आपके लिए यह संकेत देता है कि अब जिम्मेदारियों से बचना संभव नहीं है. एकादशी तिथि आपको संयम और आत्मनियंत्रण की दिशा में ले जाती है.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से आपकी सोच गहरी, गंभीर और कभी-कभी कठोर हो सकती है. आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन भीतर बहुत कुछ चलता रहेगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन पर्दे के पीछे होने वाले कार्य, गोपनीय जिम्मेदारियों और दीर्घकालिक योजनाओं से जुड़ा रहेगा. किसी भी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन या जल्दबाजी उल्टा असर कर सकती है.

यदि आप नेतृत्व की भूमिका में हैं, तो आज निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं को समझना आवश्यक है. भावनाओं में लिया गया फैसला बाद में बोझ बन सकता है.

Career: रणनीति और धैर्य से काम लें. जल्द परिणाम की अपेक्षा न करें.

Finance: निवेश या बड़ा खर्च टालना बेहतर रहेगा. पुराने आर्थिक निर्णयों की समीक्षा करें.

Love: भावनाएं तीव्र होंगी, लेकिन अधिकार जताने से दूरी बन सकती है.

Health: सिरदर्द, ब्लड प्रेशर या मानसिक तनाव की संभावना.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और दिन में कुछ समय मौन रखें.

Lucky Color: गहरा लाल

Lucky Number: 9

वृषभ राशिफल (Taurus), 14 जनवरी 2026

मकर संक्रांति आपके लिए रिश्तों और दीर्घकालिक स्थिरता का संदेश लेकर आई है. सूर्य का मकर राशि में प्रवेश आपको यह समझाने आया है कि भावनाओं के साथ-साथ नियम और सीमाएं भी जरूरी होती हैं. एकादशी तिथि अहं त्याग और आत्मशुद्धि का संकेत देती है.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से आप अपने संबंधों को गहराई से परखेंगे. साझेदारी, विवाह या करीबी रिश्तों में कुछ छिपे हुए मुद्दे सामने आ सकते हैं. नौकरी या व्यापार में आज समझौते, अनुबंध और भरोसे से जुड़े निर्णय महत्वपूर्ण होंगे.

किसी बात को लेकर जिद करना नुकसानदेह हो सकता है. आज का दिन यह सिखाता है कि स्थिरता नियंत्रण से नहीं, समझ से आती है. शांत और संतुलित दृष्टिकोण ही आपको आगे बढ़ाएगा.

Career: सहयोग से कार्य पूरे होंगे. टकराव से बचें.

Finance: साझा धन या निवेश पर गंभीर चर्चा संभव है.

Love: भरोसे की परीक्षा होगी. स्पष्ट संवाद आवश्यक है.

Health: गला, थायरॉइड या हार्मोन से जुड़ी परेशानी.

उपाय: तिल या काले वस्त्र का दान करें.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 14 जनवरी 2026

आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि बिखरी हुई ऊर्जा से परिणाम नहीं मिलते. मकर संक्रांति के प्रभाव से सूर्य आपके लिए अनुशासन, व्यवस्था और जिम्मेदारी का पाठ लेकर आया है. एकादशी तिथि मानसिक शुद्धि और विचारों को नियंत्रित करने का संकेत देती है.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से काम का दबाव और मानसिक गहराई दोनों बढ़ेंगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज रूटीन कार्य, दस्तावेजी जिम्मेदारियां, रिपोर्टिंग और सिस्टम सुधार से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे.

छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेना आपकी उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है. आज कम बोलना और ज्यादा सुनना आपके पक्ष में रहेगा. किसी भी तरह की जल्दबाजी या बहस से बचें.

Career: मेहनत साफ दिखाई देगी, लेकिन परिणाम धीरे आएंगे.

Finance: खर्च जरूरत के अनुसार रहेगा. जोखिम से बचें.

Love: समय की कमी रिश्तों में दूरी ला सकती है.

Health: थकान, अनिद्रा और नसों से जुड़ा तनाव.

उपाय: दिन की स्पष्ट कार्ययोजना बनाएं और उसी पर टिके रहें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 14 जनवरी 2026

आज का दिन भावनात्मक रूप से गहरा और निर्णायक हो सकता है. मकर संक्रांति आपको यह समझाने आती है कि रिश्तों में परिपक्वता केवल भावनाओं से नहीं, जिम्मेदारी से आती है. सूर्य का मकर राशि में गोचर आपको व्यावहारिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित करता है.

एकादशी तिथि आत्मसंयम और भावनात्मक शुद्धि का संकेत है. चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से आपकी भावनाएं तीव्र होंगी. कोई पुरानी बात, स्मृति या रिश्ता आज भीतर हलचल पैदा कर सकता है.

रचनात्मक कार्यों, प्रस्तुति या विचार साझा करने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना जरूरी है. परिवार और करीबी लोगों के साथ बातचीत में शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा.

Career: रचनात्मक सोच से सराहना मिल सकती है.

Finance: आय स्थिर रहेगी, लेकिन भावनात्मक खर्च बढ़ सकता है.

Love: भावनाएं गहरी होंगी. खुला संवाद जरूरी है.

Health: पेट, एसिडिटी और मानसिक बेचैनी.

उपाय: चंद्रमा की शांति के लिए सफेद वस्तु का दान करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.