हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोमेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशिफल: 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति पर सूर्य का गोचर, क्या आपकी राशि के लिए संघर्ष लाएगा या सफलता?

मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशिफल: 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति पर सूर्य का गोचर, क्या आपकी राशि के लिए संघर्ष लाएगा या सफलता?

Aaj Ka Rashifal: 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 14 Jan 2026 05:39 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 14 जनवरी 2026

आज का दिन आपको यह स्पष्ट रूप से समझाने आया है कि केवल साहस ही पर्याप्त नहीं होता, सही समय पर नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक है. मकर संक्रांति के दिन सूर्य का कर्म और पद से जुड़ी राशि में प्रवेश आपके लिए यह संकेत देता है कि अब जिम्मेदारियों से बचना संभव नहीं है. एकादशी तिथि आपको संयम और आत्मनियंत्रण की दिशा में ले जाती है.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से आपकी सोच गहरी, गंभीर और कभी-कभी कठोर हो सकती है. आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन भीतर बहुत कुछ चलता रहेगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन पर्दे के पीछे होने वाले कार्य, गोपनीय जिम्मेदारियों और दीर्घकालिक योजनाओं से जुड़ा रहेगा. किसी भी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन या जल्दबाजी उल्टा असर कर सकती है.

यदि आप नेतृत्व की भूमिका में हैं, तो आज निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं को समझना आवश्यक है. भावनाओं में लिया गया फैसला बाद में बोझ बन सकता है.

Career: रणनीति और धैर्य से काम लें. जल्द परिणाम की अपेक्षा न करें.
Finance: निवेश या बड़ा खर्च टालना बेहतर रहेगा. पुराने आर्थिक निर्णयों की समीक्षा करें.
Love: भावनाएं तीव्र होंगी, लेकिन अधिकार जताने से दूरी बन सकती है.
Health: सिरदर्द, ब्लड प्रेशर या मानसिक तनाव की संभावना.
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और दिन में कुछ समय मौन रखें.
Lucky Color: गहरा लाल
Lucky Number: 9

वृषभ राशिफल (Taurus), 14 जनवरी 2026

मकर संक्रांति आपके लिए रिश्तों और दीर्घकालिक स्थिरता का संदेश लेकर आई है. सूर्य का मकर राशि में प्रवेश आपको यह समझाने आया है कि भावनाओं के साथ-साथ नियम और सीमाएं भी जरूरी होती हैं. एकादशी तिथि अहं त्याग और आत्मशुद्धि का संकेत देती है.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से आप अपने संबंधों को गहराई से परखेंगे. साझेदारी, विवाह या करीबी रिश्तों में कुछ छिपे हुए मुद्दे सामने आ सकते हैं. नौकरी या व्यापार में आज समझौते, अनुबंध और भरोसे से जुड़े निर्णय महत्वपूर्ण होंगे.

किसी बात को लेकर जिद करना नुकसानदेह हो सकता है. आज का दिन यह सिखाता है कि स्थिरता नियंत्रण से नहीं, समझ से आती है. शांत और संतुलित दृष्टिकोण ही आपको आगे बढ़ाएगा.

Career: सहयोग से कार्य पूरे होंगे. टकराव से बचें.
Finance: साझा धन या निवेश पर गंभीर चर्चा संभव है.
Love: भरोसे की परीक्षा होगी. स्पष्ट संवाद आवश्यक है.
Health: गला, थायरॉइड या हार्मोन से जुड़ी परेशानी.
उपाय: तिल या काले वस्त्र का दान करें.
Lucky Color: क्रीम
Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 14 जनवरी 2026

आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि बिखरी हुई ऊर्जा से परिणाम नहीं मिलते. मकर संक्रांति के प्रभाव से सूर्य आपके लिए अनुशासन, व्यवस्था और जिम्मेदारी का पाठ लेकर आया है. एकादशी तिथि मानसिक शुद्धि और विचारों को नियंत्रित करने का संकेत देती है.

चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से काम का दबाव और मानसिक गहराई दोनों बढ़ेंगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज रूटीन कार्य, दस्तावेजी जिम्मेदारियां, रिपोर्टिंग और सिस्टम सुधार से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे.

छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेना आपकी उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है. आज कम बोलना और ज्यादा सुनना आपके पक्ष में रहेगा. किसी भी तरह की जल्दबाजी या बहस से बचें.

Career: मेहनत साफ दिखाई देगी, लेकिन परिणाम धीरे आएंगे.
Finance: खर्च जरूरत के अनुसार रहेगा. जोखिम से बचें.
Love: समय की कमी रिश्तों में दूरी ला सकती है.
Health: थकान, अनिद्रा और नसों से जुड़ा तनाव.
उपाय: दिन की स्पष्ट कार्ययोजना बनाएं और उसी पर टिके रहें.
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 14 जनवरी 2026

आज का दिन भावनात्मक रूप से गहरा और निर्णायक हो सकता है. मकर संक्रांति आपको यह समझाने आती है कि रिश्तों में परिपक्वता केवल भावनाओं से नहीं, जिम्मेदारी से आती है. सूर्य का मकर राशि में गोचर आपको व्यावहारिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित करता है.

एकादशी तिथि आत्मसंयम और भावनात्मक शुद्धि का संकेत है. चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से आपकी भावनाएं तीव्र होंगी. कोई पुरानी बात, स्मृति या रिश्ता आज भीतर हलचल पैदा कर सकता है.

रचनात्मक कार्यों, प्रस्तुति या विचार साझा करने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना जरूरी है. परिवार और करीबी लोगों के साथ बातचीत में शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा.

Career: रचनात्मक सोच से सराहना मिल सकती है.
Finance: आय स्थिर रहेगी, लेकिन भावनात्मक खर्च बढ़ सकता है.
Love: भावनाएं गहरी होंगी. खुला संवाद जरूरी है.
Health: पेट, एसिडिटी और मानसिक बेचैनी.
उपाय: चंद्रमा की शांति के लिए सफेद वस्तु का दान करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 14 Jan 2026 05:39 AM (IST)
विश्व
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, अमेरिका पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-पाकिस्तान की रैंक कर देगी हैरान!
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, US पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-PAK की रैंक कर देगी हैरान!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल के CO रहे अनुज चौधरी सहित अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश, क्या है पूरा मामला?
संभल के CO रहे अनुज चौधरी सहित अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश, क्या है पूरा मामला?
इंडिया
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
साउथ सिनेमा
चिरंजीवी की फिल्म ने 'द राजा साब' और 'धुरंधर' को धो डाला, दो दिन में धड़ाधड़ छापे इतने करोड़
चिरंजीवी की फिल्म ने 'द राजा साब'-'धुरंधर' को धो डाला, 2 दिन में छप्परफाड़ कमाई
ISRO MISSION FAIL: टेक्निकल ग्लिच या षड्यंत्र? INSIDE STORY | ABPLIVE
दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहर!
महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त CM Yogi, छेड़खानी करने वालों को खुली चेतावनी
क्या 'हिंदू-मुस्लिम' ध्रुवीकरण ही है जीत का नया शॉर्टकट?
क्या BMC चुनाव में नोट बांटे जा रहे?
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
साउथ सिनेमा
