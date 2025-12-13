Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 13 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल, 13 दिसंबर 2025

आज का दिन लक्ष्य, जिम्मेदारी और सामाजिक दायरे से जुड़ा रहेगा. आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे. जल्दबाजी में उठाया गया कदम हानि दे सकता है, इसलिए हर बात को व्यावहारिक नजर से देखना जरूरी है.

Career: ऑफिस में काम का दबाव रहेगा. वरिष्ठों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी और आपकी कार्यशैली की परीक्षा होगी. बिजनेस में कोई पुराना संपर्क काम आ सकता है.

Love: लव लाइफ में दूरी या समय की कमी महसूस हो सकती है. भावनाओं को नजरअंदाज करना रिश्ते में ठंडापन ला सकता है.

Education: प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अनुशासन बनाए रखना होगा.

Health: जांघ, कमर या थकान से जुड़ी परेशानी संभव.

Finance: धन से जुड़े फैसलों में दूरदर्शिता जरूरी है. बड़े खर्च या निवेश सोच-समझकर करें.

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल, 13 दिसंबर 2025

आज आप गहरे विचार, आत्ममंथन और आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में रहेंगे. कुछ छिपे हुए तथ्य सामने आ सकते हैं, जो आपके नजरिए को बदल देंगे. आज भावनाओं में बहने की बजाय रणनीति बनाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

Career: ऑफिस में बैकग्राउंड में किया गया काम आगे चलकर लाभ देगा. किसी गुप्त शत्रु से सावधान रहें.

Love: लव लाइफ में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. अनकही बात आज सामने आ सकती है.

Education: रिसर्च, मनोविज्ञान और गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ेगी.

Health: रक्तचाप या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है.

Finance: धन से जुड़ी उलझन सुलझ सकती है. पुराने लेनदेन या बचत पर विचार होगा.

उपाय: काले तिल का दान करें.

Lucky Color: गहरा नीला

Lucky Number: 8

कुंभ राशिफल, 13 दिसंबर 2025

आज का दिन रिश्तों, साझेदारी और खुले संवाद का है. दूसरे लोगों की राय आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है. संतुलन बनाए रखा तो लाभ मिलेगा, अन्यथा भ्रम की स्थिति बन सकती है.

Career: ऑफिस में टीमवर्क और साझेदारी से जुड़े कार्य आगे बढ़ेंगे. बिजनेस में समझौते से फायदा हो सकता है.

Love: लव लाइफ में नजदीकी बढ़ेगी. साथी के साथ भविष्य को लेकर बातचीत संभव है.

Education: प्रतियोगी परीक्षा या समूह अध्ययन में सहयोग मिलेगा.

Health: मानसिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन थकान महसूस हो सकती है.

Finance: धन से जुड़े मामलों में साझेदारी सोच-समझकर करें. जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

उपाय: जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान करें.

Lucky Color: आसमानी

Lucky Number: 4

मीन राशिफल, 13 दिसंबर 2025

आज का दिन काम, सेवा और स्वास्थ्य पर केंद्रित रहेगा. छोटी-छोटी बातें मन को परेशान कर सकती हैं, लेकिन अनुशासन बनाए रखने से शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा. आज लापरवाही नुकसान दे सकती है.

Career: ऑफिस में कार्यभार बढ़ेगा. सहकर्मियों से तालमेल जरूरी होगा. बिजनेस में पुराने काम पूरे करने का दबाव रहेगा.

Love: लव लाइफ में व्यवहारिक सोच हावी रहेगी. भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना जरूरी है.

Education: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.

Health: पेट, नींद या थकान से जुड़ी परेशानी संभव.

Finance: धन खर्च बढ़ सकता है. उधार या गैर-जरूरी खर्च से बचें.

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.